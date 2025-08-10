Aardvark প্রাইস (VARK)
Aardvark(VARK) বর্তমানে 0.00028235USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। VARK থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ VARK থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। VARK এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Aardvark থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Aardvark থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000629096 ছিল।
গত 60 দিনে, Aardvark থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000875324 ছিল।
গত 90 দিনে, Aardvark থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00020217085169331576 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+3.81%
|30 দিন
|$ +0.0000629096
|+22.28%
|60 দিন
|$ -0.0000875324
|-31.00%
|90 দিন
|$ -0.00020217085169331576
|-41.72%
Aardvark এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.40%
+3.81%
+89.66%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Aardvark (VARK) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। VARKটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 VARK থেকে VND
₫7.43004025
|1 VARK থেকে AUD
A$0.0004319955
|1 VARK থেকে GBP
￡0.000208939
|1 VARK থেকে EUR
€0.0002399975
|1 VARK থেকে USD
$0.00028235
|1 VARK থেকে MYR
RM0.001197164
|1 VARK থেকে TRY
₺0.0115170565
|1 VARK থেকে JPY
¥0.04150545
|1 VARK থেকে ARS
ARS$0.373972575
|1 VARK থেকে RUB
₽0.0225117655
|1 VARK থেকে INR
₹0.024767742
|1 VARK থেকে IDR
Rp4.5540316205
|1 VARK থেকে KRW
₩0.392150268
|1 VARK থেকে PHP
₱0.0160233625
|1 VARK থেকে EGP
￡E.0.0136007995
|1 VARK থেকে BRL
R$0.0015331605
|1 VARK থেকে CAD
C$0.0003868195
|1 VARK থেকে BDT
৳0.034260349
|1 VARK থেকে NGN
₦0.4323879665
|1 VARK থেকে UAH
₴0.0116638785
|1 VARK থেকে VES
Bs0.0361408
|1 VARK থেকে CLP
$0.27359715
|1 VARK থেকে PKR
Rs0.080006696
|1 VARK থেকে KZT
₸0.152373001
|1 VARK থেকে THB
฿0.009040847
|1 VARK থেকে TWD
NT$0.008442265
|1 VARK থেকে AED
د.إ0.0010362245
|1 VARK থেকে CHF
Fr0.00022588
|1 VARK থেকে HKD
HK$0.002213624
|1 VARK থেকে MAD
.د.م0.002552444
|1 VARK থেকে MXN
$0.0052432395
|1 VARK থেকে PLN
zł0.001027754
|1 VARK থেকে RON
лв0.0012282225
|1 VARK থেকে SEK
kr0.0027020895
|1 VARK থেকে BGN
лв0.0004715245
|1 VARK থেকে HUF
Ft0.095807002
|1 VARK থেকে CZK
Kč0.005923703
|1 VARK থেকে KWD
د.ك0.00008555205
|1 VARK থেকে ILS
₪0.0009684605