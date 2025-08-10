A51 Finance প্রাইস (A51)
A51 Finance(A51) বর্তমানে 0.03590892USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 58.12KUSD। A51 থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ A51 থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। A51 এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, A51 Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, A51 Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0066002713 ছিল।
গত 60 দিনে, A51 Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0062826138 ছিল।
গত 90 দিনে, A51 Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.001145643738579877 ছিল।
A51 Finance এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
+22.44%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
A51 Finance is an Autonomous Liquidity Provisioning (ALP) protocol offering customizable tools for creating tailored liquidity strategies empowering LPs with dynamic adjustments based on their preferences. A51 puts control in the hands of liquidity providers, allowing them to dictate asset management and post-liquidity actions.
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 A51 থেকে VND
₫944.9432298
|1 A51 থেকে AUD
A$0.0549406476
|1 A51 থেকে GBP
￡0.0265726008
|1 A51 থেকে EUR
€0.030522582
|1 A51 থেকে USD
$0.03590892
|1 A51 থেকে MYR
RM0.1522538208
|1 A51 থেকে TRY
₺1.4604157764
|1 A51 থেকে JPY
¥5.27861124
|1 A51 থেকে ARS
ARS$47.56136454
|1 A51 থেকে RUB
₽2.8723545108
|1 A51 থেকে INR
₹3.1499304624
|1 A51 থেকে IDR
Rp579.1760479476
|1 A51 থেকে KRW
₩49.8731808096
|1 A51 থেকে PHP
₱2.03783121
|1 A51 থেকে EGP
￡E.1.7430189768
|1 A51 থেকে BRL
R$0.1949854356
|1 A51 থেকে CAD
C$0.0491952204
|1 A51 থেকে BDT
৳4.3571883528
|1 A51 থেকে NGN
₦54.9905609988
|1 A51 থেকে UAH
₴1.4833974852
|1 A51 থেকে VES
Bs4.59634176
|1 A51 থেকে CLP
$34.68801672
|1 A51 থেকে PKR
Rs10.1751515712
|1 A51 থেকে KZT
₸19.3786077672
|1 A51 থেকে THB
฿1.1605762944
|1 A51 থেকে TWD
NT$1.073676708
|1 A51 থেকে AED
د.إ0.1317857364
|1 A51 থেকে CHF
Fr0.028727136
|1 A51 থেকে HKD
HK$0.2815259328
|1 A51 থেকে MAD
.د.م0.3246166368
|1 A51 থেকে MXN
$0.6668286444
|1 A51 থেকে PLN
zł0.1307084688
|1 A51 থেকে RON
лв0.156203802
|1 A51 থেকে SEK
kr0.3436483644
|1 A51 থেকে BGN
лв0.0599678964
|1 A51 থেকে HUF
Ft12.1846147344
|1 A51 থেকে CZK
Kč0.7533691416
|1 A51 থেকে KWD
د.ك0.0109522206
|1 A51 থেকে ILS
₪0.1231675956