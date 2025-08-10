A3S প্রাইস (AA)
A3S(AA) বর্তমানে 0.00023844USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 59.09KUSD। AA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ AA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। AA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, A3S থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, A3S থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000054661 ছিল।
গত 60 দিনে, A3S থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001600803 ছিল।
গত 90 দিনে, A3S থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.010160038442216376 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ -0.0000054661
|-2.29%
|60 দিন
|$ -0.0001600803
|-67.13%
|90 দিন
|$ -0.010160038442216376
|-97.70%
A3S এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The A3S Protocol, represented by the AA token, is a crypto project focused on developing a new paradigm for on-chain interactions through a structured process called "abstraction” that occurs in three stages: 1. Account Abstraction 2. Interaction Abstraction 3. Intent Abstraction A key component of the A3S Protocol is the introduction of Smart NFTs, a form of Non-Fungible Tokens that incorporate smart contract features. Unlike traditional NFTs that represent ownership of a unique item on the blockchain, Smart NFTs are embedded with programmable logic, enabling them to interact and react to certain events or conditions. They are dynamic and interactive, adaptable for various uses such as access control, participation in DeFi protocols, or integration into complex blockchain ecosystems.
A3S (AA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে।
