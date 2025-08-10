TRIP সম্পর্কে আরও

TRIP প্রাইসের তথ্য

TRIP অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

TRIP টোকেনোমিক্স

TRIP প্রাইস পূর্বাভাস

আয় করুন

এয়ারড্রপ+

খবর

Blog

শিখুন

A Trippy Ape লোগো

A Trippy Ape প্রাইস (TRIP)

তালিকাভুক্ত নয়

A Trippy Ape (TRIP) লাইভ প্রাইস চার্ট

--
----
-2.30%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে A Trippy Ape (TRIP) এর প্রাইস

A Trippy Ape(TRIP) বর্তমানে 0.00000791USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 3.16KUSD। TRIP থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

A Trippy Ape এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-2.31%
A Trippy Ape এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
399.36M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ TRIP থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। TRIP এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ A Trippy Ape (TRIP) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, A Trippy Ape থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, A Trippy Ape থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000004990 ছিল।
গত 60 দিনে, A Trippy Ape থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000022140 ছিল।
গত 90 দিনে, A Trippy Ape থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000003207679723348947 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0-2.31%
30 দিন$ -0.0000004990-6.30%
60 দিন$ -0.0000022140-27.98%
90 দিন$ -0.000003207679723348947-28.85%

A Trippy Ape (TRIP) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

A Trippy Ape এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00000784
$ 0.00000784$ 0.00000784

$ 0.00000821
$ 0.00000821$ 0.00000821

$ 0.089441
$ 0.089441$ 0.089441

-1.48%

-2.31%

+14.15%

A Trippy Ape (TRIP) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 3.16K
$ 3.16K$ 3.16K

--
----

399.36M
399.36M 399.36M

A Trippy Ape (TRIP) কী?

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

A Trippy Ape (TRIP) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

A Trippy Ape (TRIP) এর টোকেনোমিক্স

A Trippy Ape (TRIP) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। TRIPটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: A Trippy Ape (TRIP) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

TRIP থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 TRIP থেকে VND
0.20815165
1 TRIP থেকে AUD
A$0.0000121023
1 TRIP থেকে GBP
0.0000058534
1 TRIP থেকে EUR
0.0000067235
1 TRIP থেকে USD
$0.00000791
1 TRIP থেকে MYR
RM0.0000335384
1 TRIP থেকে TRY
0.0003226489
1 TRIP থেকে JPY
¥0.00116277
1 TRIP থেকে ARS
ARS$0.010476795
1 TRIP থেকে RUB
0.0006306643
1 TRIP থেকে INR
0.0006938652
1 TRIP থেকে IDR
Rp0.1275806273
1 TRIP থেকে KRW
0.0109860408
1 TRIP থেকে PHP
0.0004488925
1 TRIP থেকে EGP
￡E.0.0003810247
1 TRIP থেকে BRL
R$0.0000429513
1 TRIP থেকে CAD
C$0.0000108367
1 TRIP থেকে BDT
0.0009597994
1 TRIP থেকে NGN
0.0121132949
1 TRIP থেকে UAH
0.0003267621
1 TRIP থেকে VES
Bs0.00101248
1 TRIP থেকে CLP
$0.00766479
1 TRIP থেকে PKR
Rs0.0022413776
1 TRIP থেকে KZT
0.0042687106
1 TRIP থেকে THB
฿0.0002532782
1 TRIP থেকে TWD
NT$0.000236509
1 TRIP থেকে AED
د.إ0.0000290297
1 TRIP থেকে CHF
Fr0.000006328
1 TRIP থেকে HKD
HK$0.0000620144
1 TRIP থেকে MAD
.د.م0.0000715064
1 TRIP থেকে MXN
$0.0001468887
1 TRIP থেকে PLN
0.0000287924
1 TRIP থেকে RON
лв0.0000344085
1 TRIP থেকে SEK
kr0.0000756987
1 TRIP থেকে BGN
лв0.0000132097
1 TRIP থেকে HUF
Ft0.0026840212
1 TRIP থেকে CZK
0.0001659518
1 TRIP থেকে KWD
د.ك0.00000239673
1 TRIP থেকে ILS
0.0000271313