Vameon প্রাইস(VAMEON)
আজ Vameon (VAMEON)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00001784, যা গত 24 ঘণ্টায় 2.93% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান VAMEON থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি VAMEON-এর জন্য $ 0.00001784।
Vameon বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #1423 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 4.45M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 249.41B VAMEON। গত 24 ঘণ্টায়, VAMEON এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00001698 (নিম্ন) এবং $ 0.00001841 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.000941194040872492 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.000004946453995299।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, VAMEON গত ঘণ্টায় -0.73% এবং গত 7 দিনে -12.25% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 55.67K-তে পৌঁছেছে।
No.1423
24.94%
BSC
Vameon এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 4.45M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 55.67K। VAMEON এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 249.41B এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 17.84M।
-0.73%
-2.93%
-12.25%
-12.25%
Vameon এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.0000005385
|-2.93%
|30 দিন
|$ -0.00000465
|-20.68%
|60 দিন
|$ -0.00000785
|-30.56%
|90 দিন
|$ -0.000002153
|-10.77%
আজ, VAMEON এর পরিবর্তন $ -0.0000005385 (-2.93%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস $ -0.00000465(-20.68%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, VAMEON এর প্রাইস $ -0.00000785 (-30.56%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস $ -0.000002153 (-10.77%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি Vameon (VAMEON) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই Vameon প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
2040 সালে, Vameon এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
Vameon brings you a cutting-edge 3D mobile Action-RPG dEmpire of Vampire game powered by BNB Chain, blending AAA gameplay with instant onboarding, all within a decentralized Play-to-Earn NFT Metaverse. Players are fully immersed in an ecosystem where they can mint free NFT-characters and build their value through in-game progress, as well as earn crypto rewards, and enjoy the captivating gameplay.
Vameon সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|11-13 22:54:05
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin withdrawals continue, with a net outflow of 463.27 BTC from CEX over the past 24 hours
|11-13 21:54:24
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoin ETF Candidates See Surge in 24h Trading Volume, XRP Volume Up Over 60%
|11-13 16:51:43
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Plunges to 15, Market in "Extreme Fear" State
|11-12 23:21:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Trading volume of meme coins on SOL and BSC chains declined today, with most maintaining narrow fluctuations within 6%
|11-12 15:27:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoins Fall Across the Board, KDA Drops Over 59% in 24h
|11-12 07:19:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$411 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions
পরিমাণ
1 VAMEON = 0.00001783 USD