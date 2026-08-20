Ethena USDe (USDE) আজকের টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস
Ethena USDe (USDE) প্রাইস পরিবর্তন
|বর্তমান প্রাইস
|24ঘন্টা
|7 দিন
|30 দিন
|90 দিন
|$1.0006
|--
|-0.03%
|0.00%
|+0.03%
Ethena USDe মূলধন প্রবাহ
|ইতিহাস
|নেট ইনফ্লো
|প্রাইস
|2026-08-20
|$5.23 M
|1.00
|2026-08-19
|-$2.51 M
|1.00
|2026-08-18
|-$1.43 M
|1.00
|2026-08-17
|$0.00 M
|1.00
|2026-08-16
|-$0.37 M
|1.00
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