USD1 (USD1) আজকের টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস
USD1 (USD1) প্রাইস পরিবর্তন
|বর্তমান প্রাইস
|24ঘন্টা
|7 দিন
|30 দিন
|90 দিন
|$0.99959
|--
|-0.06%
|-0.02%
|-0.10%
USD1 মূলধন প্রবাহ
|ইতিহাস
|নেট ইনফ্লো
|প্রাইস
|2026-08-20
|$16.79 M
|1.00
|2026-08-19
|-$16.57 M
|1.00
|2026-08-18
|-$19.00 M
|1.00
|2026-08-17
|-$3.06 M
|1.00
|2026-08-16
|$5.77 M
|1.00
উপরের ডেটা পাবলিক মার্কেটের তথ্য থেকে সংকলিত এবং শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য। MEXC আর্থিক পরামর্শমূলক পরিষেবা প্রদান করে না। বিনিয়োগের আগে অনুগ্রহ করে একজন পেশাদারের সাথে কথা বলুন।
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ডিসক্লেইমার
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