U2U Network (U2U) আজকের টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস
U2U Network (U2U) প্রাইস পরিবর্তন
|বর্তমান প্রাইস
|24ঘন্টা
|7 দিন
|30 দিন
|90 দিন
|$0.0003596
|--
|+6.32%
|+17.51%
|-17.21%
U2U Network মূলধন প্রবাহ
|ইতিহাস
|নেট ইনফ্লো
|প্রাইস
|2026-08-20
|$0.00 M
|0.00
|2026-08-19
|$0.00 M
|0.00
|2026-08-17
|$0.00 M
|0.00
|2026-08-16
|$0.00 M
|0.00
|2026-08-15
|$0.00 M
|0.00
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ডিসক্লেইমার
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