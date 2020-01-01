Texas Instruments (TXNON) আজকের টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস
Texas Instruments অ্যানালাইসিস পৃষ্ঠাটি TXNON দৈনিক পারফরম্যান্স, প্রাইসের ট্রেন্ড এবং মূল প্রযুক্তিগত সূচকগুলির উপর AI-জেনারেট করা ইনসাইট প্রদান করে। এটি সম্ভাব্য মার্কেটের গতিবিধি, ট্রেডিং সুযোগ এবং উল্লেখযোগ্য প্রযুক্তিগত ধরণগুলি হাইলাইট করে। নিচের Texas Instruments-এর অ্যানালাইসিস সম্পর্কে আরও জানুন।
Texas Instruments (TXNON) প্রাইস পরিবর্তন
|বর্তমান প্রাইস
|24ঘন্টা
|7 দিন
|30 দিন
|90 দিন
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Texas Instruments মূলধন প্রবাহ
নেট ইনফ্লোTXNONUSDT-এর প্রাইস
|ইতিহাস
|নেট ইনফ্লো
|প্রাইস
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