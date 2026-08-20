OFFICIAL TRUMP (TRUMP) আজকের টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস
OFFICIAL TRUMP (TRUMP) প্রাইস পরিবর্তন
|বর্তমান প্রাইস
|24ঘন্টা
|7 দিন
|30 দিন
|90 দিন
|$1.644
|--
|+17.42%
|+2.68%
|-21.23%
OFFICIAL TRUMP মূলধন প্রবাহ
|ইতিহাস
|নেট ইনফ্লো
|প্রাইস
|2026-08-20
|$0.21 M
|1.66
|2026-08-19
|-$0.55 M
|1.44
|2026-08-18
|-$0.16 M
|1.41
|2026-08-17
|-$0.47 M
|1.41
|2026-08-16
|$0.02 M
|1.43
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ডিসক্লেইমার
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