Semiconductor ETF (SOXXON) আজকের টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস
Semiconductor ETF অ্যানালাইসিস পৃষ্ঠাটি SOXXON দৈনিক পারফরম্যান্স, প্রাইসের ট্রেন্ড এবং মূল প্রযুক্তিগত সূচকগুলির উপর AI-জেনারেট করা ইনসাইট প্রদান করে। এটি সম্ভাব্য মার্কেটের গতিবিধি, ট্রেডিং সুযোগ এবং উল্লেখযোগ্য প্রযুক্তিগত ধরণগুলি হাইলাইট করে। নিচের Semiconductor ETF-এর অ্যানালাইসিস সম্পর্কে আরও জানুন।
Semiconductor ETF (SOXXON) প্রাইস পরিবর্তন
|বর্তমান প্রাইস
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|7 দিন
|30 দিন
|90 দিন
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Semiconductor ETF মূলধন প্রবাহ
নেট ইনফ্লোSOXXONUSDT-এর প্রাইস
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Semiconductor ETF সম্পর্কে আরও জানুন
ডিসক্লেইমার
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