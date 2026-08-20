Sonic SVM (SONIC) আজকের টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস
Sonic SVM (SONIC) প্রাইস পরিবর্তন
|বর্তমান প্রাইস
|24ঘন্টা
|7 দিন
|30 দিন
|90 দিন
|$0.01873
|--
|+5.87%
|-18.68%
|-52.61%
Sonic SVM টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর
টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস মূলত প্রাইস ও সাধারণ সূচকগুলো দেখে ট্রেন্ড এবং মোমেন্টাম বোঝার চেষ্টা করে। নিচে Sonic SVM-এর একাধিক টাইমফ্রেমের স্বয়ংক্রিয় স্ন্যাপশট আছে, যা বর্তমান টেকনিক্যাল বাইস এবং পরবর্তী চার্ট সংকেত দেখাচ্ছে। এটি একটি টেকনিক্যাল বিশ্লেষণ—নিশ্চিত পূর্বাভাস নয়, তাই অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা করুন এবং ঝুঁকি সঠিকভাবে পরিচালনা করুন।
|চলমান গড়:
|নিরপেক্ষ
|বিক্রি করুন 2
|নিরপেক্ষ 8
|কিনুন 4
|টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর:
|নিরপেক্ষ
|বিক্রি করুন 4
|নিরপেক্ষ 7
|কিনুন 1
Sonic SVM মার্কেট সিগন্যাল
উপরের ডেটা পাবলিক মার্কেটের তথ্য থেকে সংকলিত এবং শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য। MEXC আর্থিক পরামর্শমূলক পরিষেবা প্রদান করে না। বিনিয়োগের আগে অনুগ্রহ করে একজন পেশাদারের সাথে কথা বলুন।
Sonic SVM মূলধন প্রবাহ
|ইতিহাস
|নেট ইনফ্লো
|প্রাইস
|2026-08-20
|$0.00 M
|0.02
|2026-08-19
|$0.02 M
|0.02
|2026-08-18
|$0.00 M
|0.02
|2026-08-17
|$0.02 M
|0.02
|2026-08-16
|-$0.03 M
|0.02
উপরের ডেটা পাবলিক মার্কেটের তথ্য থেকে সংকলিত এবং শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য। MEXC আর্থিক পরামর্শমূলক পরিষেবা প্রদান করে না। বিনিয়োগের আগে অনুগ্রহ করে একজন পেশাদারের সাথে কথা বলুন।
Sonic SVM সম্পর্কে আরও জানুন
MEXC-তে Sonic SVM (SONIC) মার্কেটে ট্রেড করুন
স্পট এবং ফিউচার মার্কেট এক্সপ্লোর করুন, লাইভ Sonic SVM প্রাইস ও ভলিউম দেখুন এবং সরাসরি ট্রেড করুন।
ডিসক্লেইমার
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