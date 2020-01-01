iShares Silver Trust (SLVON) আজকের টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস
iShares Silver Trust অ্যানালাইসিস পৃষ্ঠাটি SLVON দৈনিক পারফরম্যান্স, প্রাইসের ট্রেন্ড এবং মূল প্রযুক্তিগত সূচকগুলির উপর AI-জেনারেট করা ইনসাইট প্রদান করে। এটি সম্ভাব্য মার্কেটের গতিবিধি, ট্রেডিং সুযোগ এবং উল্লেখযোগ্য প্রযুক্তিগত ধরণগুলি হাইলাইট করে। নিচের iShares Silver Trust-এর অ্যানালাইসিস সম্পর্কে আরও জানুন।
iShares Silver Trust (SLVON) প্রাইস পরিবর্তন
|বর্তমান প্রাইস
|24ঘন্টা
|7 দিন
|30 দিন
|90 দিন
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IShares Silver Trust মূলধন প্রবাহ
নেট ইনফ্লোSLVONUSDT-এর প্রাইস
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iShares Silver Trust সম্পর্কে আরও জানুন
ডিসক্লেইমার
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