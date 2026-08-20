Sky Protocol (SKY) আজকের টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস
Sky Protocol (SKY) প্রাইস পরিবর্তন
|বর্তমান প্রাইস
|24ঘন্টা
|7 দিন
|30 দিন
|90 দিন
|$0.06026
|--
|+13.71%
|-4.99%
|-15.32%
Sky Protocol টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর
টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস মূলত প্রাইস ও সাধারণ সূচকগুলো দেখে ট্রেন্ড এবং মোমেন্টাম বোঝার চেষ্টা করে। নিচে Sky Protocol-এর একাধিক টাইমফ্রেমের স্বয়ংক্রিয় স্ন্যাপশট আছে, যা বর্তমান টেকনিক্যাল বাইস এবং পরবর্তী চার্ট সংকেত দেখাচ্ছে। এটি একটি টেকনিক্যাল বিশ্লেষণ—নিশ্চিত পূর্বাভাস নয়, তাই অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা করুন এবং ঝুঁকি সঠিকভাবে পরিচালনা করুন।
|চলমান গড়:
|শক্তিশালী বিক্রির পরামর্শ
|বিক্রি করুন 11
|নিরপেক্ষ 2
|কিনুন 1
|টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর:
|কিনুন
|বিক্রি করুন 2
|নিরপেক্ষ 5
|কিনুন 5
Sky Protocol মার্কেট সিগন্যাল
উপরের ডেটা পাবলিক মার্কেটের তথ্য থেকে সংকলিত এবং শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য। MEXC আর্থিক পরামর্শমূলক পরিষেবা প্রদান করে না। বিনিয়োগের আগে অনুগ্রহ করে একজন পেশাদারের সাথে কথা বলুন।
Sky Protocol মূলধন প্রবাহ
|ইতিহাস
|নেট ইনফ্লো
|প্রাইস
|2026-08-20
|-$0.41 M
|0.06
|2026-08-19
|$0.43 M
|0.06
|2026-08-18
|-$0.40 M
|0.05
|2026-08-17
|$0.19 M
|0.05
|2026-08-16
|$0.01 M
|0.05
উপরের ডেটা পাবলিক মার্কেটের তথ্য থেকে সংকলিত এবং শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য। MEXC আর্থিক পরামর্শমূলক পরিষেবা প্রদান করে না। বিনিয়োগের আগে অনুগ্রহ করে একজন পেশাদারের সাথে কথা বলুন।
Sky Protocol সম্পর্কে আরও জানুন
MEXC-তে Sky Protocol (SKY) মার্কেটে ট্রেড করুন
স্পট এবং ফিউচার মার্কেট এক্সপ্লোর করুন, লাইভ Sky Protocol প্রাইস ও ভলিউম দেখুন এবং সরাসরি ট্রেড করুন।
ডিসক্লেইমার
এই উপাদানে প্রদত্ত তথ্য বিনিয়োগ, কর, আইনগত, আর্থিক, হিসাবরক্ষণ বা অন্য কোনো পেশাদার পরামর্শ হিসেবে বিবেচিত হবে না, এবং কোনো অ্যাসেট কেনা, বিক্রি বা হোল্ড করার সুপারিশ হিসাবেও কাজ করবে না। MEXC Learn শুধুমাত্র তথ্যবহুল উদ্দেশ্যে এই কন্টেন্টটি প্রদান করে এবং বিনিয়োগের পরামর্শ প্রদান করে না। অনুগ্রহ করে নিশ্চিত করুন যে আপনি জড়িত ঝুঁকিগুলি সম্পূর্ণরূপে বোঝেন এবং বিনিয়োগের সময় সতর্কতা অবলম্বন করেন। ব্যবহারকারীদের বিনিয়োগ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের জন্য MEXC দায়ী নয়।