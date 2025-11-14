Simon the Gator প্রাইস(SIMON)
আজ Simon the Gator (SIMON)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.0000724, যা গত 24 ঘণ্টায় 9.61% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান SIMON থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি SIMON-এর জন্য $ 0.0000724।
Simon the Gator বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #3262 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 46.82K এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 646.75M SIMON। গত 24 ঘণ্টায়, SIMON এর ট্রেড হয়েছে $ 0.0000668 (নিম্ন) এবং $ 0.0000821 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.00509385059964004 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.000077306557849809।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, SIMON গত ঘণ্টায় -0.42% এবং গত 7 দিনে -22.74% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 10.35K-তে পৌঁছেছে।
Simon the Gator এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 46.82K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 10.35K। SIMON এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 646.75M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 690000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 49.96K।
Simon the Gator এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.000007697
|-9.61%
|30 দিন
|$ -0.0000582
|-44.57%
|60 দিন
|$ -0.0008406
|-92.08%
|90 দিন
|$ -0.0009276
|-92.76%
আজ, SIMON এর পরিবর্তন $ -0.000007697 (-9.61%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস $ -0.0000582(-44.57%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, SIMON এর প্রাইস $ -0.0008406 (-92.08%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস $ -0.0009276 (-92.76%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি Simon the Gator (SIMON) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই Simon the Gator প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
2040 সালে, Simon the Gator এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
Simon the Gator is a bold, in-your-face memecoin built to “drain the crypto swamp” of scammers, weak hands, and market manipulators. Fueled by a Matt Furie–inspired mascot with zero tolerance for crocodile tears, the $SIMON community thrives on roasting detractors, challenging norms, and building hype through raw, unfiltered banter. With rapid price surges, a growing following, and a Telegram that promises no safe spaces, Simon the Gator positions itself as both a movement and a meme—rewarding those with the guts to ride the wave and mocking those who play it safe.
Simon the Gator সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
