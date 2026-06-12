SCHIZO প্রাইস (SCHIZO)
আজ SCHIZO (SCHIZO)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় --% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান SCHIZO থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি SCHIZO-এর জন্য $ 0।
SCHIZO বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- SCHIZO। গত 24 ঘণ্টায়, SCHIZO এর ট্রেড হয়েছে -- (নিম্ন) এবং -- (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, SCHIZO গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে -- পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।
SCHIZO এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। SCHIZO এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে । এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো --।
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আজকে, SCHIZO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।
গত 30 দিনে, SCHIZO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।
গত 60 দিনে, SCHIZO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।
গত 90 দিনে, SCHIZO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।
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2040 সালে, SCHIZO এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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SCHIZO সম্পর্কে
SCHIZO হল একটি মেমকয়েন, যা জনপ্রিয় অতিবাস্তব মেমসগুলি থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছে, যেগুলি তাদের অদ্ভুত এবং অনন্য ধরনের বিদ্রূপাত্মক হাস্যরসের জন্য বিখ্যাত, যা বাস্তবতা এবং অসঙ্গতিকে চ্যালেঞ্জ করে। এই মেমসগুলিতে প্রায়শই অদ্ভুত, অর্থহীন হাস্যরস দেখা যায়, যা ঐতিহ্যগত যুক্তি এবং কৌতুকের গঠনকে অস্বীকার করে। SCHIZO-এর উদ্দেশ্য হল এমন একটি সম্প্রদায়কে আবার একত্রিত করা, যারা এই নিক্ষেত্রের হাস্যরস ভাগ করে এবং এর গভীর বিদ্রূপাত্মক আনন্দ উপভোগ করে। একটি এমন জায়গা তৈরি করে, যেখানে একই মনোভাবের ব্যক্তিরা যোগাযোগ করতে পারে এবং অতিবাস্তব মেমসের প্রতি তাদের ভালোবাসা ভাগ করে নিতে পারে, SCHIZO একটি অন্তর্ভুক্তি এবং সৃজনশীলতার অনুভূতি গড়ে তোলে। প্রকল্পটি অতিবাস্তব মেমসের হাস্যরস এবং সৃজনশীলতাকে উদযাপন করে এবং ইভেন্ট ও চ্যালেঞ্জের মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করে, যাতে অভিজ্ঞতাটি ইন্টারঅ্যাক্টিভ এবং আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত, SCHIZO তার সম্প্রদায়ের সদস্যদের আনন্দ, হাসি এবং একটু অতিবাস্তবতার ছোঁয়া নিয়ে আসার লক্ষ্য রাখে।
কোনটির বর্তমান দাম SCHIZO?
SCHIZO (SCHIZO) এর লাইভ দাম হল Tk0.0060474982735575800000 BDT। এই রিয়েল-টাইম মূল্যায়ন ধারাবাহিকভাবে আপডেট করা হয় এবং প্রধান বৈশ্বিক এক্সচেঞ্জগুলির মূল্য সংহত করে নিশ্চিত করে যে আপনি একটি সঠিক বাজার হার দেখতে পাচ্ছেন।
SCHIZO বাজারে কীভাবে অবস্থান করছে?
SCHIZO বর্তমানে বাজারে #6832 র্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যার সমর্থনে রয়েছে Tk6048235.62347916800000 বাজার মূলধন। এই র্যাঙ্কিং তরলতার গভীরতা, সামগ্রিক বিনিয়োগকারীদের চাহিদা এবং প্রচলিত টোকেনের সরবরাহ দ্বারা প্রভাবিত হয়।
SCHIZO এর প্রচলিত সরবরাহ কত?
SCHIZO এর প্রচলিত সরবরাহ হল 999992830.0 টোকেন, যা উন্মুক্ত বাজারে উপলব্ধ পরিমাণকে প্রতিনিধিত্ব করে। এই সংখ্যাটি বাজার মূল্যায়ন, বিরলতা এবং দীর্ঘমেয়াদী মুদ্রাস্ফীতির গতিবিধি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
SCHIZO এর ২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কত?
গত ২৪ ঘন্টায়, SCHIZO এর দাম Tk0.00602169102630200000 (২৪ ঘন্টার সর্বনিম্ন) এবং Tk0.0063952816532399200000 (২৪ ঘন্টার সর্বোচ্চ) এর মধ্যে ট্রেড করেছে। এই অস্থিরতার পরিসর ব্যবসায়ীদের স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি এবং বাজারের অনিশ্চয়তা বুঝতে সহায়তা করে।
SCHIZO এর সর্বকালের উচ্চতা এবং সর্বকালের নিম্নতম থেকে কত দূরে?
SCHIZO এর সর্বকালের উচ্চতা ছিল Tk0.4551304680167289800000, যখন সর্বনিম্ন রেকর্ড করা দাম (ATL) ছিল Tk0.0024234234089525600000। এই ঐতিহাসিক মানদণ্ডগুলি ব্যবসায়ীদের দীর্ঘমেয়াদী দামের সম্ভাবনা এবং চক্র মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে।
আজকে SCHIZO এর ট্রেডিং কতটা সক্রিয়?
গত ২৪ ঘন্টায় ট্রেডিং ভলিউম হল Tk--, যা বর্তমান বাজারের অংশগ্রহণকে প্রতিফলিত করে। উচ্চ ভলিউম প্রায়ই বিনিয়োগকারীদের আরও বেশি আগ্রহ এবং বাজারে আরও গভীর তরলতাকে ইঙ্গিত করে।
SCHIZO এর সাম্প্রতিক প্রবণতার দিক কী প্রভাবিত করছে?
গত ২৪ ঘন্টায় -1.91% এর বর্তমান দামের গতিবিধি বাজারের মনোভাব, ট্রেডিং কর্মকাণ্ড, ম্যাক্রো-অর্থনৈতিক কারণ এবং Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem সম্পর্কিত ইকোসিস্টেম বিশেষ আপডেট দ্বারা গঠিত হয়। হঠাৎ ভলিউম বৃদ্ধি তীব্র দামের গতিবিধির কারণ হতে পারে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
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