Invesco QQQ-এর আজকের লাইভ প্রাইস 600.76 USD। QQQON-এর মার্কেট ক্যাপ 21,070,903.0001637612 USD। QQQON থেকে USD-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

QQQON সম্পর্কে আরও

QQQON প্রাইসের তথ্য

QQQON কী

QQQON অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

QQQON টোকেনোমিক্স

QQQON প্রাইস পূর্বাভাস

QQQON ইতিহাস

QQQON ক্রয়ের গাইড

QQQON-টু-ফিয়াট কারেন্সি কনভার্টার

QQQON স্পট

প্রি-মার্কেট

আয় করুন

এয়ারড্রপ+

খবর

Blog

শিখুন

Invesco QQQ লোগো

Invesco QQQ প্রাইস(QQQON)

1 QQQON থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$600.71
$600.71$600.71
-1.89%1D
USD
Invesco QQQ (QQQON) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-14 22:21:10 (UTC+8)

Invesco QQQ-এর আজকের প্রাইস

আজ Invesco QQQ (QQQON)-এর লাইভ প্রাইস $ 600.76, যা গত 24 ঘণ্টায় 1.89% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান QQQON থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি QQQON-এর জন্য $ 600.76

Invesco QQQ বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #763 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 21.07M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 35.07K QQQON। গত 24 ঘণ্টায়, QQQON এর ট্রেড হয়েছে $ 599.25 (নিম্ন) এবং $ 621.06 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 639.163267863106 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 566.7159774974706

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, QQQON গত ঘণ্টায় +0.02% এবং গত 7 দিনে -1.32% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 60.23K-তে পৌঁছেছে।

Invesco QQQ (QQQON) এর মার্কেট তথ্য

No.763

$ 21.07M
$ 21.07M$ 21.07M

$ 60.23K
$ 60.23K$ 60.23K

$ 21.07M
$ 21.07M$ 21.07M

35.07K
35.07K 35.07K

35,073.74492337
35,073.74492337 35,073.74492337

ETH

Invesco QQQ এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 21.07M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 60.23K। QQQON এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 35.07K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 35073.74492337। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 21.07M

Invesco QQQ-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 599.25
$ 599.25$ 599.25
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 621.06
$ 621.06$ 621.06
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 599.25
$ 599.25$ 599.25

$ 621.06
$ 621.06$ 621.06

$ 639.163267863106
$ 639.163267863106$ 639.163267863106

$ 566.7159774974706
$ 566.7159774974706$ 566.7159774974706

+0.02%

-1.89%

-1.32%

-1.32%

Invesco QQQ (QQQON) প্রাইসের হিস্টরি USD

Invesco QQQ এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -11.5721-1.89%
30 দিন$ -5.71-0.95%
60 দিন$ +9.61+1.62%
90 দিন$ +80.76+15.53%
Invesco QQQ আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, QQQON এর পরিবর্তন $ -11.5721 (-1.89%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

Invesco QQQ 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস $ -5.71(-0.95%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

Invesco QQQ 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, QQQON এর প্রাইস $ +9.61 (+1.62%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

Invesco QQQ 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস $ +80.76 (+15.53%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

আপনি কি Invesco QQQ (QQQON) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?

এখনই Invesco QQQ প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।

Invesco QQQ এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (5 বছরে) জন্য Invesco QQQ (QQQON) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, QQQON এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
2040 সালের (15 বছরে) জন্য Invesco QQQ (QQQON) প্রাইস প্রেডিকশন

2040 সালে, Invesco QQQ এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

2025–2026 সালে Invesco QQQ এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? QQQON এর 2025–2026 সালের প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পৃষ্ঠায় যান Invesco QQQ এর প্রাইস প্রেডিকশন এ ক্লিক করে।

Invesco QQQ কীভাবে কিনবেন ও বিনিয়োগ করবেন

Invesco QQQ দিয়ে শুরু করতে প্রস্তুত? MEXC-তে QQQON কেনা দ্রুত এবং নতুনদের জন্যও সহজ। আপনি প্রথম কেনাকাটা সম্পন্ন করলেই তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেডিং শুরু করতে পারবেন। আরও জানতে, কীভাবে Invesco QQQ কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ নির্দেশিকাটি দেখুন। আপনার Invesco QQQ (QQQON) কেনাকাটার যাত্রা শুরু করতে সাহায্য করার জন্য নীচে একটি দ্রুত 5-পদক্ষেপের ওভারভিউ দেওয়া হল।

ধাপ 1

একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং KYC সম্পূর্ণ করুন

প্রথমে, একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং MEXC-তে KYC সম্পূর্ণ করুন। আপনি MEXC এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা MEXC অ্যাপে আপনার ফোন নম্বর বা ইমেল ঠিকানা ব্যবহার করে এটি করতে পারেন।
ধাপ 2

আপনার ওয়ালেটে USDT, USDC অথবা USDE যোগ করুন

USDT, USDC এবং USDE MEXC-তে ট্রেডিং সহজতর করে। আপনি ব্যাংক ট্রান্সফার, OTC বা P2P ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে USDT, USDC এবং USDE কিনতে পারেন।
ধাপ 3

স্পট ট্রেডিং পেজে যান

MEXC ওয়েবসাইটে, উপরের বারে Spot এ ক্লিক করুন এবং আপনার পছন্দের টোকেনগুলি অনুসন্ধান করুন।
ধাপ 4

আপনার টোকেন নির্বাচন করুন

35.07K এরও বেশি উপলব্ধ টোকেন থাকায়, আপনি সহজেই বিটকয়েন, ইথেরিয়াম এবং ট্রেন্ডিং টোকেন কিনতে পারবেন।
ধাপ 5

আপনার ক্রয় সম্পূর্ণ করুন

আপনার স্থানীয় মুদ্রায় টোকেনের পরিমাণ বা সমতুল্য পরিমাণ লিখুন। কিনুন এ ক্লিক করুন এবং Invesco QQQ তাৎক্ষণিকভাবে আপনার ওয়ালেটে জমা হয়ে যাবে।
কীভাবে Invesco QQQ (QQQON) কিনবেন নির্দেশিকা

Invesco QQQ দিয়ে আপনি কী করতে পারেন

Invesco QQQ এর মালিকানা আপনাকে শুধু কেনা এবং হোল্ডিং করার ক্ষেত্রে আরও অনেক সুযোগ খুলে দেয়। আপনি শতাধিক মার্কেটে BTC ট্রেড করতে পারেন, ফ্লেক্সিবল স্টেকিং ও সেভিংস প্রোডাক্টের মাধ্যমে প্যাসিভ রিওয়ার্ড অর্জন করতে পারেন, অথবা পেশাদার ট্রেডিং টুল ব্যবহার করে আপনার অ্যাসেট বৃদ্ধি করতে পারেন। আপনি একজন শিক্ষানবিস বা পেশাদার, অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন না কেন, MEXC আপনার ক্রিপ্টো সম্ভাবনাকে সর্বাধিক করে তোলা সহজ করে তোলে। আপনার বিটকয়েন টোকেনগুলো সর্বাধিক ব্যবহার করার জন্য নীচে চারটি সেরা উপায় দেওয়া হল

MEXC-তে অত্যন্ত কম ফি দিয়ে ট্রেডিং

MEXC থেকে Invesco QQQ (QQQON) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।

স্পট ট্রেডিং ফি:
--
মেকার
--
টেকার
ফিউচার ট্রেডিং ফি:
--
মেকার
--
টেকার

MEXC এর প্রতিযোগিতামূলক ট্রেডিং ফি দেখুন

তাছাড়া, আপনি MEXC-এর শূন্য ফি ফেস্টের মাধ্যমে কোনও ফি ছাড়াই নির্বাচিত স্পট টোকেন ট্রেড করতে পারবেন।

Invesco QQQ (QQQON) কী?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Invesco QQQ সম্পর্কিত রিসোর্স

Invesco QQQ সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:

অফিসিয়াল Invesco QQQ ওয়েবসাইট
এক্সপ্লোরার ব্লক করুন

2030 সালে 1 Invesco QQQ-এর মূল্য কত হবে?
যদি Invesco QQQ বার্ষিক 5% হারে বৃদ্ধি পায়, তাহলে এর আনুমানিক মূল্য 2026 সালের মধ্যে প্রায় $--, 2030 সালের মধ্যে $--, 2035 সালের মধ্যে $-- এবং 2040 সালের মধ্যে $---তে পৌঁছাতে পারে। এই পরিসংখ্যানগুলো একটি স্থিতিশীল চক্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির দৃশ্যপট তুলে ধরে, যদিও প্রকৃত ভবিষ্যত প্রাইস মার্কেটের গ্রহণযোগ্যতা, নিয়ন্ত্রক উন্নয়ন এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। Invesco QQQ-এর সম্ভাব্য প্রাইস এবং প্রত্যাশিত ROI-এর বিস্তারিত বছরভিত্তিক বিশ্লেষণের জন্য আপনি নিচের সম্পূর্ণ প্রজেকশন টেবিলটি দেখতে পারেন।
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-14 22:21:10 (UTC+8)

Invesco QQQ (QQQON) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
11-13 22:54:05ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin withdrawals continue, with a net outflow of 463.27 BTC from CEX over the past 24 hours
11-13 21:54:24ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoin ETF Candidates See Surge in 24h Trading Volume, XRP Volume Up Over 60%
11-13 16:51:43ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Plunges to 15, Market in "Extreme Fear" State
11-12 23:21:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Trading volume of meme coins on SOL and BSC chains declined today, with most maintaining narrow fluctuations within 6%
11-12 15:27:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoins Fall Across the Board, KDA Drops Over 59% in 24h
11-12 07:19:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$411 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

$600.71
1 QQQON = 600.76 USD