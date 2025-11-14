PRICELESS প্রাইসের ইতিহাস
PRICELESS লাইভ মূল্য
PRICELESS বর্তমানে 0.0012219 USD এ ট্রেড হচ্ছে। এটির মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন 0.00 USD এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম 0.00 USD। MEXC এর লাইভ প্রাইস পেজে আরও PRICELESS ডেটা অন্বেষণ করুন।
PRICELESS লাইভ দামের পরিসংখ্যানের সুবিধা নিয়ে, ব্যবহারকারীরা বর্তমান বাজারের প্রবণতা বিশ্লেষণ করতে এবং স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী উভয় দামের গতিবিধি পূর্বাভাস করতে পারে। রিয়েল-টাইম ডেটা আপনার হাতের নাগালে থাকার কারণে, আপনি তথ্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে এবং PRICELESS এর সম্ভাব্য ভবিষ্যতের মূল্য পূর্বাভাস সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি পেতে পারেন।
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-14 23:12:05 (UTC+8)
PRICELESS (PRICELESS)-এর প্রাইসের ইতিহাস সম্পর্কে
PRICELESS এর প্রাইসের ইতিহাস মনিটরিং ক্রিপ্টোকারেন্সিতে বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি অপরিহার্য টুল, যা তাদের বিনিয়োগের কার্যকারিতা সহজে ট্র্যাক করতে দেয়। এই ফিচারটি সময়ের সাথে সাথে PRICELESS এর প্রাইসের গতিবিধির একটি বিস্তৃত ভিউ প্রদান করে, যার মধ্যে ওপেন হওয়া মান, সর্বোচ্চ এবং ক্লোজিং প্রাইসের পাশাপাশি ট্রেডিং ভলিউম অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া, এটি যেসব দিনে উল্লেখযোগ্য প্রাইস পরিবর্তনের হয়েছে সেই দিনগুলিকে হাইলাইট করে দৈনিক পার্সেন্টেজ পরিবর্তনের একটি দ্রুত আভাস প্রদান করে। উল্লেখযোগ্যভাবে, PRICELESS বিস্ময়করভাবে 0 USD বৃদ্ধি পেয়ে - তারিখে এর সর্বোচ্চ মূল্যে পৌঁছেছে। এখানে উপস্থাপিত প্রাইস সম্পর্কিত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতা নিশ্চিত করতে তথ্যগুলি MEXC এর ট্রেডিং ইতিহাস থেকে এক্সক্লুসিভভাবে নেওয়া হয়েছে। আমাদের ঐতিহাসিক PRICELESS-প্রাইস ডেটা বিভিন্ন ব্যবধানে উপলব্ধ: 1 দিন, 1 সপ্তাহ এবং 1 মাস, যা ওপেন, হাই, লো, ক্লোজ এবং ভলিউম মেট্রিক্স কভার করে। এই ডেটা সঙ্গতিপূর্ণতা, সম্পূর্ণতা এবং নির্ভুলতার জন্য সাবধানে পরীক্ষা করা হয়, যা এই ডেটাকে ট্রেডিং সিমুলেশন এবং ব্যাকটেস্টিংয়ের জন্য আদর্শ করে তোলে। এই ডেটাসেটগুলি বিনামূল্যে ডাউনলোড করা যাবে এবং রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয়, যা বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি মূল্যবান রিসোর্স প্রদান করে।
PRICELESS এর ট্রেডিংয়ে ঐতিহাসিক ডেটা অ্যাপ্লিকেশন
PRICELESS এর ঐতিহাসিক ডেটা ট্রেডিং স্ট্রাটেজিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি কীভাবে ব্যবহার করা হয় তা জানুন:
1. টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস: মার্কেটের ট্রেন্ড এবং প্যাটার্ন শনাক্ত করতে ট্রেডাররা PRICELESS এর ঐতিহাসিক তথ্য ব্যবহার করে। চার্ট এবং ভিজ্যুয়াল এইডের মতো টুলগুলি ব্যবহার করে, তারা তাদের মার্কেটে প্রবেশ এবং প্রস্থানের সিদ্ধান্তগুলিকে গাইড করার জন্য প্যাটার্ন বুঝতে পারে। একটি কার্যকর পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে GridDB-তে PRICELESS এর ঐতিহাসিক ডেটা সংরক্ষণ করা এবং পাইথনের মাধ্যমে সেটা বিশ্লেষণ করা, ভিজ্যুয়ালাইজেশনের জন্য Matplotlib এর মতো লাইব্রেরি এবং ডেটা অ্যানালাইসিসের জন্য Pandas, Numpy এবং Scipy ব্যবহার করা।
2. প্রাইস প্রেডিকশন: PRICELESS এর প্রাইসের গতিবিধি প্রেডিক্ট করার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ডেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অতীতের মার্কেট ট্রেন্ড পরীক্ষা করে, ট্রেডাররা প্যাটার্ন খুঁজে বের করতে পারেন এবং ভবিষ্যতে মার্কেটের আচরণ প্রেডিক্ট করতে পারেন। MEXC এর বিস্তারিত PRICELESS ঐতিহাসিক ডেটা ওপেন, হাই, লো এবং ক্লোজ প্রাইসের প্রতি মিনিটের ইনসাইট প্রদান করে যা প্রেডিক্টিভ মডেল ডেভেলপ এবং ট্রেইন করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অবহিত হয়ে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে।
3. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা: ঐতিহাসিক ডেটায় অ্যাক্সেস ট্রেডারদের PRICELESS বিনিয়োগের সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকিগুলি মূল্যায়ন করতে সক্ষম করে। এটি PRICELESS এর অস্থিতিশীলতা বুঝতে সাহায্য করে, যার ফলে আরও ভালোভাবে অবহিত হয়ে বিনিয়োগের ক্ষেত্র নির্ধারণ করা যায়।
4. পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা: ঐতিহাসিক ডেটা সময়ের সাথে সাথে বিনিয়োগের পারফরমেন্স ট্র্যাক করতে সহায়তা করে। এটি ট্রেডারদের ভাল পারফর্ম না করা অ্যাসেট শনাক্ত এবং রিটার্ন অপ্টিমাইজ করতে তাদের পোর্টফোলিওগুলি সমন্বয় করতে দেয়।
5. ট্রেডিং বট ট্রেইন করা: মার্কেট আউটপারফরমেন্স অর্জন করার লক্ষ্যে PRICELESS ট্রেডিং বট ট্রেইন করার জন্য PRICELESS এর ঐতিহাসিক ক্রিপ্টোকারেন্সি OHLC (ওপেন, হাই, লো, ক্লোজ) মার্কেট ডেটা ডাউনলোড করা যাবে।
এই টুলস এবং রিসোর্সগুলি ট্রেডারদের PRICELESS এর ঐতিহাসিক ডেটা গভীরভাবে বুঝতে সহায়তা করে, মূল্যবান ইনসাইট এবং তাদের ট্রেডিং স্ট্রাটেজিগুলোকে উন্নত করার সুযোগ প্রদান করে।
