Polycule (PCULE) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-10-16 11:18:20 (UTC+8)

Polycule (PCULE) প্রাইস তথ্য (USD)

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.01913
$ 0.01913$ 0.01913
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.02729
$ 0.02729$ 0.02729
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.01913
$ 0.01913$ 0.01913

$ 0.02729
$ 0.02729$ 0.02729

--
----

--
----

+1.96%

-6.76%

-56.51%

-56.51%

Polycule (PCULE) রিয়েল-টাইম প্রাইস হল $ 0.02126। গত 24 ঘন্টা ধরে, PCULE সর্বনিম্ন $ 0.01913 এবং সর্বোচ্চের মধ্যে ট্রেড হয়েছে $ 0.02729, যা সক্রিয় বাজার অস্থিরতা দেখায়। PCULE এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস হল --, যেখানে এর সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস হল --

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সের দিক থেকে, PCULE গত এক ঘণ্টায় +1.96% পরিবর্তিত হয়েছে, গত 24 ঘণ্টায় -6.76% এবং গত 7 দিনে -56.51% পরিবর্তিত হয়েছে। এটি আপনাকে MEXC-তে এর সর্বশেষ প্রাইস ট্রেন্ড এবং বাজারের গতিশীলতার একটি দ্রুত ওভারভিউ প্রদান করে।

Polycule (PCULE) এর মার্কেট তথ্য

--
----

$ 56.95K
$ 56.95K$ 56.95K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Polycule এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 56.95K। PCULE এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে --। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো --

Polycule (PCULE) প্রাইসের হিস্টরি USD

Polycule এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.0015399-6.76%
30 দিন$ +0.01126+112.60%
60 দিন$ +0.01126+112.60%
90 দিন$ +0.01126+112.60%
Polycule আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, PCULE এর পরিবর্তন $ -0.0015399 (-6.76%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

Polycule 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস $ +0.01126(+112.60%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

Polycule 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, PCULE এর প্রাইস $ +0.01126 (+112.60%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

Polycule 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস $ +0.01126 (+112.60%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

আপনি কি Polycule (PCULE) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?

এখনই Polycule প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।

Polycule (PCULE) কী?

Trade Polymarket events on telegram.

MEXC-তে Polycule উপলব্ধ, যা আপনাকে সরাসরি আমাদের প্ল্যাটফর্মে টোকেন কেনা, হোলফ করা, ট্রান্সফার করা এবং স্টেক করার সুবিধা প্রদান করে। আপনি একজন অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন বা ক্রিপ্টোকারেন্সির জগতে একজন নবাগত, MEXC আপনার Polycule এর বিনিয়োগগুলিকে কার্যকরভাবে পরিচালনা করার জন্য একটি ইউজার-ফ্রেন্ডলি ইন্টারফেস এবং বিভিন্ন টুল সরবরাহ করে। এই টোকেন সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য, আমরা আপনাকে আমাদের ডিজিটাল অ্যাসেটের পরিচিতির পৃষ্ঠা দেখতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

এছাড়াও, আপনি যা যা করতে পারবেন:
- আপনি কীভাবে আপনার হোল্ডিং থেকে রিওয়ার্ড পেতে পারবেন তা দেখতে PCULE এর স্টেকিংয়ের প্রাপ্যতা চেক করতে পারবেন
- সাম্প্রতিক মার্কেট ট্রেন্ড এবং বিশেষজ্ঞের ইনসাইট সম্পর্কে অবগত থাকতে আমাদের ব্লগে Polycule সম্পর্কে পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণ পড়তে পারবেন।

আমাদের বিস্তৃত রিসোর্সগুলি আপনার Polycule কেনার অভিজ্ঞতা সহজ এবং জ্ঞানগর্ভপূর্ণ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যাতে আপনি আত্মবিশ্বাসের সাথে বিনিয়োগ করার জন্য প্রয়োজনীয় সব টুল এবং জ্ঞান পান তা নিশ্চিত করা যায়।

Polycule প্রাইস প্রেডিকশন (USD)

Polycule (PCULE) এর মূল্য আগামীকাল, আগামী সপ্তাহে বা আগামী মাসে USD এ কত হবে? 2025, 2026, 2027, 2028 — কিংবা এখন থেকে 10 বা 20 বছর পর আপনার Polycule (PCULE) অ্যাসেটের মূল্য কত হতে পারে? আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন টুল ব্যবহার করে Polycule এর স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী উভয় ধরণের পূর্বাভাস অন্বেষণ করুন।

এখনই যাচাই করুন Polycule প্রাইস প্রেডিকশন!

Polycule (PCULE) এর টোকেনোমিক্স

Polycule (PCULE) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। PCULEটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

Polycule (PCULE) কীভাবে কিনবেন

Polycule কীভাবে কিনবেন তা জানতে চাচ্ছেন? প্রক্রিয়াটি একদম সহজ এবং ঝামেলামুক্ত! আপনি আমাদের ধাপে ধাপে কীভাবে কিনবেন নির্দেশিকা অনুসরণ করে সহজেই MEXC এ Polycule কিনতে পারবেন। আমরা আপনাকে বিস্তারিত নির্দেশাবলী এবং ভিডিও টিউটোরিয়াল প্রদান করি, যা কীভাবে MEXC এ সাইন আপ করতে হয় এবং উপলব্ধ বিভিন্ন সুবিধাজনক পেমেন্ট পদ্ধতি ব্যবহার করতে হয় তা প্রদর্শন করে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Polycule সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

আজ Polycule (PCULE) এর মূল্য কত?
PCULE এর লাইভ প্রাইস USD তে 0.02126 USD, সর্বশেষ বাজার তথ্যের সাথে রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয়েছে।
বর্তমানে PCULE থেকে USD এর প্রাইস কত?
বর্তমান প্রাইস PCULE থেকে USD হল $ 0.02126। সঠিক টোকেন কনভার্সনের জন্য MEXC কনভার্টারটি দেখুন।
Polycule এর মার্কেট ক্যাপ কত?
PCULE এর মার্কেট ক্যাপ -- USD। মার্কেট ক্যাপ = বর্তমান প্রাইস × সার্কুলেটিং সরবরাহ। এটি টোকেনের মোট বাজার মূল্য এবং র‍্যাঙ্কিং নির্দেশ করে।
PCULE এর সার্কুলেটিং সরবরাহ কত?
PCULE এর সার্কুলেটিং সরবরাহ হল -- USD
PCULEএর সর্বকালের সর্বোচ্চ (ATH) প্রাইস কত ছিল?
PCULE একটি ATH প্রাইস -- USD অর্জন করেছে
PCULE এর সর্বকালের সর্বনিম্ন (ATL) প্রাইস কত ছিল?
PCULE ATL প্রাইস -- USD দেখেছিল।
PCULE এর ট্রেডিং ভলিউম কত?
PCULE এর জন্য লাইভ 24-ঘন্টা ট্রেডিং ভলিউম হল $ 56.95K USD
PCULE এই বছর কি আরও বাড়বে?
PCULE বাজারের অবস্থা এবং প্রকল্পের উন্নয়নের উপর নির্ভর করে এই বছর আরও বেশি হতে পারে। আরও গভীর বিশ্লেষণের জন্য PCULE প্রাইস প্রেডিকশন দেখুন।
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-10-16 11:18:20 (UTC+8)

