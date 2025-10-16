ONTACT Protocol এর লাইভ প্রাইস 0.00093 USD। রিয়েল-টাইম ONTP থেকে USD প্রাইস আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম, এবং আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন। এখন MEXC-এ ONTP প্রাইস ট্রেন্ড সহজে অনুসন্ধান করুন।ONTACT Protocol এর লাইভ প্রাইস 0.00093 USD। রিয়েল-টাইম ONTP থেকে USD প্রাইস আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম, এবং আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন। এখন MEXC-এ ONTP প্রাইস ট্রেন্ড সহজে অনুসন্ধান করুন।

ONTP সম্পর্কে আরও

ONTP প্রাইসের তথ্য

ONTP হোয়াইটপেপার

ONTP অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

ONTP টোকেনোমিক্স

ONTP প্রাইস পূর্বাভাস

ONTP ইতিহাস

ONTP ক্রয়ের গাইড

ONTP-টু-ফিয়াট কারেন্সি কনভার্টার

ONTP স্পট

প্রি-মার্কেট

আয় করুন

এয়ারড্রপ+

খবর

Blog

শিখুন

ONTACT Protocol লোগো

ONTACT Protocol প্রাইস(ONTP)

1 ONTP থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00093
$0.00093$0.00093
+10.71%1D
USD
ONTACT Protocol (ONTP) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-10-16 12:45:09 (UTC+8)

ONTACT Protocol (ONTP) প্রাইস তথ্য (USD)

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00075
$ 0.00075$ 0.00075
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.00155
$ 0.00155$ 0.00155
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00075
$ 0.00075$ 0.00075

$ 0.00155
$ 0.00155$ 0.00155

--
----

--
----

0.00%

+10.71%

-42.60%

-42.60%

ONTACT Protocol (ONTP) রিয়েল-টাইম প্রাইস হল $ 0.00093। গত 24 ঘন্টা ধরে, ONTP সর্বনিম্ন $ 0.00075 এবং সর্বোচ্চের মধ্যে ট্রেড হয়েছে $ 0.00155, যা সক্রিয় বাজার অস্থিরতা দেখায়। ONTP এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস হল --, যেখানে এর সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস হল --

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সের দিক থেকে, ONTP গত এক ঘণ্টায় 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে, গত 24 ঘণ্টায় +10.71% এবং গত 7 দিনে -42.60% পরিবর্তিত হয়েছে। এটি আপনাকে MEXC-তে এর সর্বশেষ প্রাইস ট্রেন্ড এবং বাজারের গতিশীলতার একটি দ্রুত ওভারভিউ প্রদান করে।

ONTACT Protocol (ONTP) এর মার্কেট তথ্য

--
----

$ 41.83K
$ 41.83K$ 41.83K

$ 1.77M
$ 1.77M$ 1.77M

--
----

1,900,000,000
1,900,000,000 1,900,000,000

ETH

ONTACT Protocol এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 41.83K। ONTP এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1900000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 1.77M

ONTACT Protocol (ONTP) প্রাইসের হিস্টরি USD

ONTACT Protocol এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00009+10.71%
30 দিন$ -0.00136-59.39%
60 দিন$ -0.00279-75.00%
90 দিন$ -0.0088-90.45%
ONTACT Protocol আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, ONTP এর পরিবর্তন $ +0.00009 (+10.71%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

ONTACT Protocol 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস $ -0.00136(-59.39%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

ONTACT Protocol 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, ONTP এর প্রাইস $ -0.00279 (-75.00%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

ONTACT Protocol 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস $ -0.0088 (-90.45%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

আপনি কি ONTACT Protocol (ONTP) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?

এখনই ONTACT Protocol প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।

ONTACT Protocol (ONTP) কী?

ONTACT Protocol is a project developed to solve the problems of the existing IoT market with the goal of establishing a decentralized Web 3.0-based IoT ecosystem. Unlike the existing centralized IoT system, we want to promote the fair production and use of data through decentralized solutions and build a more active and efficient IoT ecosystem through data monetization.

MEXC-তে ONTACT Protocol উপলব্ধ, যা আপনাকে সরাসরি আমাদের প্ল্যাটফর্মে টোকেন কেনা, হোলফ করা, ট্রান্সফার করা এবং স্টেক করার সুবিধা প্রদান করে। আপনি একজন অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন বা ক্রিপ্টোকারেন্সির জগতে একজন নবাগত, MEXC আপনার ONTACT Protocol এর বিনিয়োগগুলিকে কার্যকরভাবে পরিচালনা করার জন্য একটি ইউজার-ফ্রেন্ডলি ইন্টারফেস এবং বিভিন্ন টুল সরবরাহ করে। এই টোকেন সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য, আমরা আপনাকে আমাদের ডিজিটাল অ্যাসেটের পরিচিতির পৃষ্ঠা দেখতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

এছাড়াও, আপনি যা যা করতে পারবেন:
- আপনি কীভাবে আপনার হোল্ডিং থেকে রিওয়ার্ড পেতে পারবেন তা দেখতে ONTP এর স্টেকিংয়ের প্রাপ্যতা চেক করতে পারবেন
- সাম্প্রতিক মার্কেট ট্রেন্ড এবং বিশেষজ্ঞের ইনসাইট সম্পর্কে অবগত থাকতে আমাদের ব্লগে ONTACT Protocol সম্পর্কে পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণ পড়তে পারবেন।

আমাদের বিস্তৃত রিসোর্সগুলি আপনার ONTACT Protocol কেনার অভিজ্ঞতা সহজ এবং জ্ঞানগর্ভপূর্ণ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যাতে আপনি আত্মবিশ্বাসের সাথে বিনিয়োগ করার জন্য প্রয়োজনীয় সব টুল এবং জ্ঞান পান তা নিশ্চিত করা যায়।

ONTACT Protocol প্রাইস প্রেডিকশন (USD)

ONTACT Protocol (ONTP) এর মূল্য আগামীকাল, আগামী সপ্তাহে বা আগামী মাসে USD এ কত হবে? 2025, 2026, 2027, 2028 — কিংবা এখন থেকে 10 বা 20 বছর পর আপনার ONTACT Protocol (ONTP) অ্যাসেটের মূল্য কত হতে পারে? আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন টুল ব্যবহার করে ONTACT Protocol এর স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী উভয় ধরণের পূর্বাভাস অন্বেষণ করুন।

এখনই যাচাই করুন ONTACT Protocol প্রাইস প্রেডিকশন!

ONTACT Protocol (ONTP) এর টোকেনোমিক্স

ONTACT Protocol (ONTP) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ONTPটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

ONTACT Protocol (ONTP) কীভাবে কিনবেন

ONTACT Protocol কীভাবে কিনবেন তা জানতে চাচ্ছেন? প্রক্রিয়াটি একদম সহজ এবং ঝামেলামুক্ত! আপনি আমাদের ধাপে ধাপে কীভাবে কিনবেন নির্দেশিকা অনুসরণ করে সহজেই MEXC এ ONTACT Protocol কিনতে পারবেন। আমরা আপনাকে বিস্তারিত নির্দেশাবলী এবং ভিডিও টিউটোরিয়াল প্রদান করি, যা কীভাবে MEXC এ সাইন আপ করতে হয় এবং উপলব্ধ বিভিন্ন সুবিধাজনক পেমেন্ট পদ্ধতি ব্যবহার করতে হয় তা প্রদর্শন করে।

ONTP থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে VND
24.47295
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে AUD
A$0.0014322
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে GBP
0.0006882
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে EUR
0.0007905
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে USD
$0.00093
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে MYR
RM0.0039246
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে TRY
0.0389112
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে JPY
¥0.1395
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে ARS
ARS$1.2670227
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে RUB
0.0731445
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে INR
0.0816447
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে IDR
Rp15.4999938
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে KRW
1.3191399
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে PHP
0.0540423
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে EGP
￡E.0.044268
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে BRL
R$0.0050685
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে CAD
C$0.001302
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে BDT
0.1131717
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে NGN
1.3616316
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে COP
$3.6328125
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে ZAR
R.0.0161262
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে UAH
0.0387717
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে TZS
T.Sh.2.2794114
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে VES
Bs0.17949
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে CLP
$0.89187
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে PKR
Rs0.2613765
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে KZT
0.5010747
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে THB
฿0.0302436
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে TWD
NT$0.0284859
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে AED
د.إ0.0034131
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে CHF
Fr0.0007347
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে HKD
HK$0.0072261
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে AMD
֏0.3557715
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে MAD
.د.م0.0085281
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে MXN
$0.0171678
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে SAR
ريال0.0034875
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে ETB
Br0.137082
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে KES
KSh0.1201467
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে JOD
د.أ0.00065937
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে PLN
0.0033852
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে RON
лв0.0040548
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে SEK
kr0.0088071
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে BGN
лв0.0015531
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে HUF
Ft0.31155
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে CZK
0.0193626
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে KWD
د.ك0.00028458
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে ILS
0.0030504
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে BOB
Bs0.006417
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে AZN
0.001581
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে TJS
SM0.0085746
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে GEL
0.002511
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে AOA
Kz0.8524287
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে BHD
.د.ب0.00034968
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে BMD
$0.00093
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে DKK
kr0.005952
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে HNL
L0.0243474
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে MUR
0.0422034
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে NAD
$0.0161355
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে NOK
kr0.0093837
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে NZD
$0.0016182
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে PAB
B/.0.00093
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে PGK
K0.0038967
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে QAR
ر.ق0.0033852
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে RSD
дин.0.0934743
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে UZS
soʻm11.3414616
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে ALL
L0.0773295
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে ANG
ƒ0.0016647
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে AWG
ƒ0.001674
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে BBD
$0.00186
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে BAM
KM0.0015624
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে BIF
Fr2.73513
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে BND
$0.0011997
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে BSD
$0.00093
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে JMD
$0.1487256
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে KHR
3.7349358
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে KMF
Fr0.39432
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে LAK
20.2173909
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে LKR
රු0.2816412
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে MDL
L0.0156426
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে MGA
Ar4.189185
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে MOP
P0.00744
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে MVR
0.014229
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে MWK
MK1.6145823
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে MZN
MT0.0594363
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে NPR
रु0.1310556
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে PYG
6.54906
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে RWF
Fr1.34571
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে SBD
$0.0076539
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে SCR
0.0140058
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে SRD
$0.0364467
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে SVC
$0.0081282
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে SZL
L0.0161355
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে TMT
m0.0032643
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে TND
د.ت0.00271467
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে TTD
$0.0063054
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে UGX
Sh3.20664
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে XAF
Fr0.52266
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে XCD
$0.002511
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে XOF
Fr0.52266
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে XPF
Fr0.09486
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে BWP
P0.0132153
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে BZD
$0.00186
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে CVE
$0.0882849
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে DJF
Fr0.16461
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে DOP
$0.0585063
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে DZD
د.ج0.1211511
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে FJD
$0.0021111
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে GNF
Fr8.08635
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে GTQ
Q0.0071145
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে GYD
$0.1944723
1 ONTACT Protocol(ONTP) থেকে ISK
kr0.11253

ONTACT Protocol সম্পর্কিত রিসোর্স

ONTACT Protocol সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:

হোয়াইটপেপার
অফিসিয়াল ONTACT Protocol ওয়েবসাইট
এক্সপ্লোরার ব্লক করুন

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: ONTACT Protocol সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

আজ ONTACT Protocol (ONTP) এর মূল্য কত?
ONTP এর লাইভ প্রাইস USD তে 0.00093 USD, সর্বশেষ বাজার তথ্যের সাথে রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয়েছে।
বর্তমানে ONTP থেকে USD এর প্রাইস কত?
বর্তমান প্রাইস ONTP থেকে USD হল $ 0.00093। সঠিক টোকেন কনভার্সনের জন্য MEXC কনভার্টারটি দেখুন।
ONTACT Protocol এর মার্কেট ক্যাপ কত?
ONTP এর মার্কেট ক্যাপ -- USD। মার্কেট ক্যাপ = বর্তমান প্রাইস × সার্কুলেটিং সরবরাহ। এটি টোকেনের মোট বাজার মূল্য এবং র‍্যাঙ্কিং নির্দেশ করে।
ONTP এর সার্কুলেটিং সরবরাহ কত?
ONTP এর সার্কুলেটিং সরবরাহ হল -- USD
ONTPএর সর্বকালের সর্বোচ্চ (ATH) প্রাইস কত ছিল?
ONTP একটি ATH প্রাইস -- USD অর্জন করেছে
ONTP এর সর্বকালের সর্বনিম্ন (ATL) প্রাইস কত ছিল?
ONTP ATL প্রাইস -- USD দেখেছিল।
ONTP এর ট্রেডিং ভলিউম কত?
ONTP এর জন্য লাইভ 24-ঘন্টা ট্রেডিং ভলিউম হল $ 41.83K USD
ONTP এই বছর কি আরও বাড়বে?
ONTP বাজারের অবস্থা এবং প্রকল্পের উন্নয়নের উপর নির্ভর করে এই বছর আরও বেশি হতে পারে। আরও গভীর বিশ্লেষণের জন্য ONTP প্রাইস প্রেডিকশন দেখুন।
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-10-16 12:45:09 (UTC+8)

ONTACT Protocol (ONTP) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
10-15 12:29:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$697 million liquidated across the market in the past 24 hours, over 200,000 traders liquidated
10-15 05:12:00এক্সপার্ট ইনসাইট
Powell: Current economic growth may be better than expected, a rate cut in September is reasonable
10-14 20:24:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoins Fall Across the Board, SKYAI Drops Over 40% in 24h
10-14 19:19:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Liquidations across the market rise to $624 million in the past 24 hours, over 210,000 traders liquidated
10-14 18:42:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto market pauses rally and turns bearish, total market cap drops to $3.93 trillion
10-14 18:27:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Total stablecoin market cap breaks through $310 billion to reach new high, increasing by over $80 billion this year

তাজা খবর

কেন এত মানুষ এখনও বুল রানে টাকা হারাচ্ছে?

October 6, 2025

বিটকয়েন লেয়ার 2 নেটওয়ার্কের উত্থান: ২০২৫ সালে বিটকয়েনের ভবিষ্যৎ পুনরুদ্ধারে প্রযুক্তি বোঝা

October 6, 2025

এল্টকয়েন 2025: যখন TOTAL3 নতুন উচ্চতায় পৌঁছায় কিন্তু আপনার পোর্টফোলিও সঞ্চালিত হয় না

October 5, 2025
আরও দেখুন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

ONTP-থেকে-USD ক্যালকুলেটর

পরিমাণ

ONTP
ONTP
USD
USD

1 ONTP = 0.00093 USD

ONTP ট্রেড করুন

ONTP/USDT
$0.00093
$0.00093$0.00093
+10.71%

আজই MEXC এ যোগ দিন

-- স্পট মেকার ফি, -- স্পট টেকার ফি
-- ফিউচার মেকার ফি, -- ফিউচার টেকার ফি