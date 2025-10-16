ONTACT Protocol প্রাইস(ONTP)
ONTACT Protocol (ONTP) রিয়েল-টাইম প্রাইস হল $ 0.00093। গত 24 ঘন্টা ধরে, ONTP সর্বনিম্ন $ 0.00075 এবং সর্বোচ্চের মধ্যে ট্রেড হয়েছে $ 0.00155, যা সক্রিয় বাজার অস্থিরতা দেখায়। ONTP এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস হল --, যেখানে এর সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস হল --।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সের দিক থেকে, ONTP গত এক ঘণ্টায় 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে, গত 24 ঘণ্টায় +10.71% এবং গত 7 দিনে -42.60% পরিবর্তিত হয়েছে। এটি আপনাকে MEXC-তে এর সর্বশেষ প্রাইস ট্রেন্ড এবং বাজারের গতিশীলতার একটি দ্রুত ওভারভিউ প্রদান করে।
ONTACT Protocol এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 41.83K। ONTP এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1900000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 1.77M।
ONTACT Protocol এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00009
|+10.71%
|30 দিন
|$ -0.00136
|-59.39%
|60 দিন
|$ -0.00279
|-75.00%
|90 দিন
|$ -0.0088
|-90.45%
আজ, ONTP এর পরিবর্তন $ +0.00009 (+10.71%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস $ -0.00136(-59.39%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, ONTP এর প্রাইস $ -0.00279 (-75.00%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস $ -0.0088 (-90.45%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
ONTACT Protocol is a project developed to solve the problems of the existing IoT market with the goal of establishing a decentralized Web 3.0-based IoT ecosystem. Unlike the existing centralized IoT system, we want to promote the fair production and use of data through decentralized solutions and build a more active and efficient IoT ecosystem through data monetization.
