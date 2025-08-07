Space Nation (OIK) কী?
Space Nation is a pioneering force in the entertainment industry, presenting the next-generation metaverse that seamlessly integrates gaming, artificial intelligence, and a sustainable virtual economy. The metaverse is inevitable, and beyond technology and content, its foundation relies on a simple, efficient, and stable economic loop.
At the heart of Space Nation’s vision is its flagship Web3 MMORPG, establishing an open and dynamic ecosystem where gamers and AI coexist in a vast, immersive universe. By expanding into multiple games, transmedia storytelling, and other media formats, Space Nation is dedicated to building a metaverse that can host hundreds of millions of users, setting a new benchmark for virtual worlds.
Space Nation সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Space Nation সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন
Space Nation (OIK) এর লাইভ প্রাইস 0.05016 USD।
Space Nation এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 10.10M USD। OIK এর বর্তমান সরবরাহকে এর রিয়েল-টাইম মার্কেট প্রাইস 0.05016USD দ্বারা গুণ করে এটি হিসাব করা হয়।
Space Nation (OIK) এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ 201.34M USD।
2025-08-09 তারিখের মধ্যে, Space Nation (OIK) এর সর্বোচ্চ প্রাইস 0.4 USD।
Space Nation (OIK) এর 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 56.87K USD। আপনি MEXC এ আরও ট্রেডযোগ্য টোকেন ডিসকভার করতে পারবেন এবং সেগুলোর 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম চেক করতে পারবেন।
