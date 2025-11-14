NVIDIA প্রাইস(NVDAON)
আজ NVIDIA (NVDAON)-এর লাইভ প্রাইস $ 182.14, যা গত 24 ঘণ্টায় 2.34% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান NVDAON থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি NVDAON-এর জন্য $ 182.14।
NVIDIA বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #1531 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 3.61M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 19.81K NVDAON। গত 24 ঘণ্টায়, NVDAON এর ট্রেড হয়েছে $ 180.53 (নিম্ন) এবং $ 191.06 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 211.44010192551124 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 164.59862286332267।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, NVDAON গত ঘণ্টায় +0.45% এবং গত 7 দিনে -1.48% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 378.96K-তে পৌঁছেছে।
NVIDIA এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 3.61M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 378.96K। NVDAON এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 19.81K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 19812.74639259। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 3.61M।
NVIDIA এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -4.3642
|-2.34%
|30 দিন
|$ -0.68
|-0.38%
|60 দিন
|$ +4.47
|+2.51%
|90 দিন
|$ +62.14
|+51.78%
আজ, NVDAON এর পরিবর্তন $ -4.3642 (-2.34%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস $ -0.68(-0.38%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, NVDAON এর প্রাইস $ +4.47 (+2.51%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস $ +62.14 (+51.78%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি NVIDIA (NVDAON) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই NVIDIA প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
2040 সালে, NVIDIA এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.
NVIDIA সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
