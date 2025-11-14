MicroStrategy প্রাইসের ইতিহাস
MicroStrategy (MSTRON)-এর প্রাইস ইতিহাস
সময়কাল: 2025-08-14 ~ 2025-11-14
- দৈনিক
- সাপ্তাহিক
- মাসিক
MicroStrategy লাইভ মূল্য
MicroStrategy বর্তমানে 196,15 USD এ ট্রেড হচ্ছে। এটির মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন 0,00 USD এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম 0,00 USD। MEXC এর লাইভ প্রাইস পেজে আরও MSTRON ডেটা অন্বেষণ করুন।
MicroStrategy লাইভ দামের পরিসংখ্যানের সুবিধা নিয়ে, ব্যবহারকারীরা বর্তমান বাজারের প্রবণতা বিশ্লেষণ করতে এবং স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী উভয় দামের গতিবিধি পূর্বাভাস করতে পারে। রিয়েল-টাইম ডেটা আপনার হাতের নাগালে থাকার কারণে, আপনি তথ্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে এবং MicroStrategy এর সম্ভাব্য ভবিষ্যতের মূল্য পূর্বাভাস সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি পেতে পারেন।
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-14 23:23:15 (UTC+8)
MEXC MicroStrategy রিসোর্স
MicroStrategy (MSTRON)-এর প্রাইসের ইতিহাস সম্পর্কে
MicroStrategy এর প্রাইসের ইতিহাস মনিটরিং ক্রিপ্টোকারেন্সিতে বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি অপরিহার্য টুল, যা তাদের বিনিয়োগের কার্যকারিতা সহজে ট্র্যাক করতে দেয়। এই ফিচারটি সময়ের সাথে সাথে MicroStrategy এর প্রাইসের গতিবিধির একটি বিস্তৃত ভিউ প্রদান করে, যার মধ্যে ওপেন হওয়া মান, সর্বোচ্চ এবং ক্লোজিং প্রাইসের পাশাপাশি ট্রেডিং ভলিউম অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া, এটি যেসব দিনে উল্লেখযোগ্য প্রাইস পরিবর্তনের হয়েছে সেই দিনগুলিকে হাইলাইট করে দৈনিক পার্সেন্টেজ পরিবর্তনের একটি দ্রুত আভাস প্রদান করে। উল্লেখযোগ্যভাবে, MicroStrategy বিস্ময়করভাবে 0 USD বৃদ্ধি পেয়ে - তারিখে এর সর্বোচ্চ মূল্যে পৌঁছেছে। এখানে উপস্থাপিত প্রাইস সম্পর্কিত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতা নিশ্চিত করতে তথ্যগুলি MEXC এর ট্রেডিং ইতিহাস থেকে এক্সক্লুসিভভাবে নেওয়া হয়েছে। আমাদের ঐতিহাসিক MicroStrategy-প্রাইস ডেটা বিভিন্ন ব্যবধানে উপলব্ধ: 1 দিন, 1 সপ্তাহ এবং 1 মাস, যা ওপেন, হাই, লো, ক্লোজ এবং ভলিউম মেট্রিক্স কভার করে। এই ডেটা সঙ্গতিপূর্ণতা, সম্পূর্ণতা এবং নির্ভুলতার জন্য সাবধানে পরীক্ষা করা হয়, যা এই ডেটাকে ট্রেডিং সিমুলেশন এবং ব্যাকটেস্টিংয়ের জন্য আদর্শ করে তোলে। এই ডেটাসেটগুলি বিনামূল্যে ডাউনলোড করা যাবে এবং রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয়, যা বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি মূল্যবান রিসোর্স প্রদান করে।
MicroStrategy এর ট্রেডিংয়ে ঐতিহাসিক ডেটা অ্যাপ্লিকেশন
MicroStrategy এর ঐতিহাসিক ডেটা ট্রেডিং স্ট্রাটেজিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি কীভাবে ব্যবহার করা হয় তা জানুন:
1. টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস: মার্কেটের ট্রেন্ড এবং প্যাটার্ন শনাক্ত করতে ট্রেডাররা MicroStrategy এর ঐতিহাসিক তথ্য ব্যবহার করে। চার্ট এবং ভিজ্যুয়াল এইডের মতো টুলগুলি ব্যবহার করে, তারা তাদের মার্কেটে প্রবেশ এবং প্রস্থানের সিদ্ধান্তগুলিকে গাইড করার জন্য প্যাটার্ন বুঝতে পারে। একটি কার্যকর পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে GridDB-তে MicroStrategy এর ঐতিহাসিক ডেটা সংরক্ষণ করা এবং পাইথনের মাধ্যমে সেটা বিশ্লেষণ করা, ভিজ্যুয়ালাইজেশনের জন্য Matplotlib এর মতো লাইব্রেরি এবং ডেটা অ্যানালাইসিসের জন্য Pandas, Numpy এবং Scipy ব্যবহার করা।
2. প্রাইস প্রেডিকশন: MicroStrategy এর প্রাইসের গতিবিধি প্রেডিক্ট করার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ডেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অতীতের মার্কেট ট্রেন্ড পরীক্ষা করে, ট্রেডাররা প্যাটার্ন খুঁজে বের করতে পারেন এবং ভবিষ্যতে মার্কেটের আচরণ প্রেডিক্ট করতে পারেন। MEXC এর বিস্তারিত MicroStrategy ঐতিহাসিক ডেটা ওপেন, হাই, লো এবং ক্লোজ প্রাইসের প্রতি মিনিটের ইনসাইট প্রদান করে যা প্রেডিক্টিভ মডেল ডেভেলপ এবং ট্রেইন করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অবহিত হয়ে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে।
3. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা: ঐতিহাসিক ডেটায় অ্যাক্সেস ট্রেডারদের MicroStrategy বিনিয়োগের সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকিগুলি মূল্যায়ন করতে সক্ষম করে। এটি MicroStrategy এর অস্থিতিশীলতা বুঝতে সাহায্য করে, যার ফলে আরও ভালোভাবে অবহিত হয়ে বিনিয়োগের ক্ষেত্র নির্ধারণ করা যায়।
4. পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা: ঐতিহাসিক ডেটা সময়ের সাথে সাথে বিনিয়োগের পারফরমেন্স ট্র্যাক করতে সহায়তা করে। এটি ট্রেডারদের ভাল পারফর্ম না করা অ্যাসেট শনাক্ত এবং রিটার্ন অপ্টিমাইজ করতে তাদের পোর্টফোলিওগুলি সমন্বয় করতে দেয়।
5. ট্রেডিং বট ট্রেইন করা: মার্কেট আউটপারফরমেন্স অর্জন করার লক্ষ্যে MicroStrategy ট্রেডিং বট ট্রেইন করার জন্য MicroStrategy এর ঐতিহাসিক ক্রিপ্টোকারেন্সি OHLC (ওপেন, হাই, লো, ক্লোজ) মার্কেট ডেটা ডাউনলোড করা যাবে।
এই টুলস এবং রিসোর্সগুলি ট্রেডারদের MicroStrategy এর ঐতিহাসিক ডেটা গভীরভাবে বুঝতে সহায়তা করে, মূল্যবান ইনসাইট এবং তাদের ট্রেডিং স্ট্রাটেজিগুলোকে উন্নত করার সুযোগ প্রদান করে।
জনপ্রিয় ক্রিপ্টোর প্রাইসের ইতিহাস
আপনার আগ্রহ অনুসারে আমরা অনুরূপ টোকেন মূল্য পূর্বাভাসের একটি তালিকা তৈরি করেছি। এখনই এটি চেক আউট করুন!
ডিসক্লেইমার
এই কন্টেন্ট শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে আপনাকে সরবারহ করা হচ্ছে, এটি কোন অফার নয়, অথবা কন্টেন্টে উল্লেখ করা কোন সিকিউরিটি, আর্থিক পণ্য বা ইন্সট্রুমেন্টে উল্লেখ করা উপকরণ কেনা, বিক্রি বা হোল্ড করার জন্য MEXC এর দ্বারা কোনও অফার বা সুপারিশ না এবং কোনও বিনিয়োগ সম্পর্কিত পরামর্শ, আর্থিক পরামর্শ, ট্রেডিং পরামর্শ বা অন্য কোন ধরণের পরামর্শ প্রদানে জন্য নয়। উপস্থাপিত ডেটা MEXC এক্সচেঞ্জের পাশাপাশি অন্যান্য ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ এবং মার্কেট ডেটা প্ল্যাটফর্মে লেনদেন করা অ্যাসেটের প্রাইস প্রতিফলিত করতে পারে। MEXC ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেন প্রক্রিয়াকরণের জন্য ফি চার্জ করতে পারে যা প্রদর্শিত কনভার্সনের প্রাইসে প্রতিফলিত নাও হতে পারে। MEXC কন্টেন্টের কোনও ত্রুটি বা বিলম্বের জন্য বা কোনও কন্টেন্টের উপর নির্ভর করে নেওয়া কোনও পদক্ষেপের জন্য দায়ী নয়।
অনুগ্রহ করে "ব্যবহারকারী চুক্তি" এবং "গোপনীয়তা নীতি" পড়ুন এবং বুঝুন