Lunch Protocol (LUNCH) এর তথ্য
Lunch Protocol aims to simplify and automate DeFi yield and reward farming with AI agents, built on its secure, pre-whitelisted dApp integration platform.
Lunch Protocol (LUNCH) টোকেনোমিক্স: প্রধান মেট্রিকস ব্যাখ্যা এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রসমূহ
Lunch Protocol (LUNCH) এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য, স্থায়িত্ব এবং সম্ভাবনা বিশ্লেষণের জন্য এর টোকেনোমিক্স বোঝা অপরিহার্য।
মূল মেট্রিক্স এবং কীভাবে সেগুলো গণনা করা হয়:
মোট সরবরাহ:
সর্বাধিক সংখ্যক LUNCH টোকেন তৈরি করা হয়েছে বা তৈরি করা হবে।
সার্কুলেটিং সরবরাহ:
বর্তমানে মার্কেটে এবং জনসাধারণের হাতে থাকা টোকেনের সংখ্যা।
সর্বোচ্চ সরবরাহ:
মোট কতগুলো LUNCH টোকেন থাকতে পারে তার সর্বোচ্চ সীমা।
FDV (সম্পূর্ণ মুনাফাকৃত মূল্যায়ন):
বর্তমান প্রাইস × সর্বোচ্চ সরবরাহ হিসাবে হিসাব করা হয়, যা টোকেনগুলো পুরোপুরি প্রচলনে থাকলে মোট মার্কেট ক্যাপের একটি অনুমান প্রদান করে।
মুদ্রাস্ফীতির হার:
নতুন টোকেন কত দ্রুত চালু করা হচ্ছে তা প্রতিফলিত করে, যা দুষ্প্রাপ্যতা এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রাইস পরিবর্তনকে প্রভাবিত করে।
ট্রেডারদের জন্য এই মেট্রিকসগুলো কেন গুরুত্বপূর্ণ?
উচ্চ সার্কুলেটিং সরবরাহ = অধিক লিকুইডিটি।
সীমিত সর্বোচ্চ সরবরাহ + কম মুদ্রাস্ফীতি = দীর্ঘমেয়াদী প্রাইস বৃদ্ধির সম্ভাবনা।
স্বচ্ছ টোকেন বিতরণ = প্রজেক্টের উপর আরও ভালো আস্থা এবং কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণের ঝুঁকি কম।
নিম্ন বর্তমান মার্কেট ক্যাপ সহ উচ্চ FDV = সম্ভাব্য অতিরিক্ত মূল্যায়নের ইঙ্গিত।
এখন যেহেতু আপনি LUNCH এর টোকেনোমিক্স বুঝতে পেরেছেন, LUNCHটোকেনের লাইভ প্রাইস এক্সপ্লোর করুন!
কীভাবে LUNCH কিনবেন
আপনার পোর্টফোলিওতে Lunch Protocol (LUNCH) যোগ করতে আগ্রহী? MEXC ক্রেডিট কার্ড, ব্যাংক ট্রান্সফার এবং পিয়ার-টু-পিয়ার ট্রেডিং সহ বিভিন্ন পদ্ধতিতে LUNCH ক্রয় সমর্থন করে। আপনি একজন শিক্ষানবিস বা পেশাদার হোন না কেন, MEXC ক্রিপ্টো কেনাকাটা সহজ এবং নিরাপদ করে তোলে।
Lunch Protocol (LUNCH) এর প্রাইস হিস্টরি
LUNCHএর প্রাইস হিস্টরি বিশ্লেষণ ব্যবহারকারীদেরকে অতীতের মার্কেটের গতিবিধি, গুরুত্বপূর্ণ সাপোর্ট/রেজিস্ট্যান্স লেভেল এবং অস্থিরতার ধরণ বুঝতে সহায়তা করে। আপনি সর্বকালের সর্বোচ্চ ট্র্যাক করছেন বা ট্রেন্ড সনাক্ত করছেন, যা হিস্টোরিকাল ডেটা প্রাইস প্রেডিকশন এবং টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।
LUNCH এর প্রাইস প্রেডিকশন
জানতে চান কোথায় LUNCH এগিয়ে যাচ্ছে? আমাদের LUNCH প্রাইস প্রেডিকশন পৃষ্ঠাটি মার্কেটের মনোভাব, ঐতিহাসিক ট্রেন্ড এবং প্রযুক্তিগত সূচকগুলোকে একত্রিত করে একটি ভবিষ্যৎমুখী দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে।
আপনি কেন MEXC বেছে নেবেন?
MEXC বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জগুলোর মধ্যে একটি, বিশ্বব্যাপী লক্ষ লক্ষ ব্যবহারকারীর দ্বারা বিশ্বস্ত। আপনি একজন শিক্ষানবিস বা পেশাদার হোন না কেন, MEXC হল আপনার ক্রিপ্টোয় প্রবেশের সবচেয়ে সহজ উপায়।
ডিসক্লেইমার
এই পৃষ্ঠার টোকেনোমিক্স ডেটা তৃতীয় পক্ষের উৎস থেকে নেওয়া হয়েছে। MEXC এর নির্ভুলতার গ্যারান্টি দেয় না। বিনিয়োগ করার আগে অনুগ্রহ করে গভীর গবেষণা করুন।
অনুগ্রহ করে ব্যবহারকারী চুক্তি এবং গোপনীয়তা নীতি পড়ুন এবং বুঝুন
