The Lion প্রাইস(LION)

1 LION থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.003842
$0.003842$0.003842
-18.53%1D
USD
The Lion (LION) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-10-16 10:55:19 (UTC+8)

The Lion (LION) প্রাইস তথ্য (USD)

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.003421
$ 0.003421$ 0.003421
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.007244
$ 0.007244$ 0.007244
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.003421
$ 0.003421$ 0.003421

$ 0.007244
$ 0.007244$ 0.007244

--
----

--
----

-0.78%

-18.52%

+92.90%

+92.90%

The Lion (LION) রিয়েল-টাইম প্রাইস হল $ 0.003858। গত 24 ঘন্টা ধরে, LION সর্বনিম্ন $ 0.003421 এবং সর্বোচ্চের মধ্যে ট্রেড হয়েছে $ 0.007244, যা সক্রিয় বাজার অস্থিরতা দেখায়। LION এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস হল --, যেখানে এর সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস হল --

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সের দিক থেকে, LION গত এক ঘণ্টায় -0.78% পরিবর্তিত হয়েছে, গত 24 ঘণ্টায় -18.52% এবং গত 7 দিনে +92.90% পরিবর্তিত হয়েছে। এটি আপনাকে MEXC-তে এর সর্বশেষ প্রাইস ট্রেন্ড এবং বাজারের গতিশীলতার একটি দ্রুত ওভারভিউ প্রদান করে।

The Lion (LION) এর মার্কেট তথ্য

--
----

$ 57.23K
$ 57.23K$ 57.23K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

The Lion এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 57.23K। LION এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে --। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো --

The Lion (LION) প্রাইসের হিস্টরি USD

The Lion এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.00087385-18.52%
30 দিন$ +0.001858+92.90%
60 দিন$ +0.001858+92.90%
90 দিন$ +0.001858+92.90%
The Lion আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, LION এর পরিবর্তন $ -0.00087385 (-18.52%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

The Lion 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস $ +0.001858(+92.90%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

The Lion 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, LION এর প্রাইস $ +0.001858 (+92.90%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

The Lion 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস $ +0.001858 (+92.90%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

আপনি কি The Lion (LION) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?

এখনই The Lion প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।

The Lion (LION) কী?

MEXC-তে The Lion উপলব্ধ, যা আপনাকে সরাসরি আমাদের প্ল্যাটফর্মে টোকেন কেনা, হোলফ করা, ট্রান্সফার করা এবং স্টেক করার সুবিধা প্রদান করে। আপনি একজন অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন বা ক্রিপ্টোকারেন্সির জগতে একজন নবাগত, MEXC আপনার The Lion এর বিনিয়োগগুলিকে কার্যকরভাবে পরিচালনা করার জন্য একটি ইউজার-ফ্রেন্ডলি ইন্টারফেস এবং বিভিন্ন টুল সরবরাহ করে। এই টোকেন সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য, আমরা আপনাকে আমাদের ডিজিটাল অ্যাসেটের পরিচিতির পৃষ্ঠা দেখতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

এছাড়াও, আপনি যা যা করতে পারবেন:
- আপনি কীভাবে আপনার হোল্ডিং থেকে রিওয়ার্ড পেতে পারবেন তা দেখতে LION এর স্টেকিংয়ের প্রাপ্যতা চেক করতে পারবেন
- সাম্প্রতিক মার্কেট ট্রেন্ড এবং বিশেষজ্ঞের ইনসাইট সম্পর্কে অবগত থাকতে আমাদের ব্লগে The Lion সম্পর্কে পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণ পড়তে পারবেন।

আমাদের বিস্তৃত রিসোর্সগুলি আপনার The Lion কেনার অভিজ্ঞতা সহজ এবং জ্ঞানগর্ভপূর্ণ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যাতে আপনি আত্মবিশ্বাসের সাথে বিনিয়োগ করার জন্য প্রয়োজনীয় সব টুল এবং জ্ঞান পান তা নিশ্চিত করা যায়।

The Lion প্রাইস প্রেডিকশন (USD)

The Lion (LION) এর মূল্য আগামীকাল, আগামী সপ্তাহে বা আগামী মাসে USD এ কত হবে? 2025, 2026, 2027, 2028 — কিংবা এখন থেকে 10 বা 20 বছর পর আপনার The Lion (LION) অ্যাসেটের মূল্য কত হতে পারে? আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন টুল ব্যবহার করে The Lion এর স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী উভয় ধরণের পূর্বাভাস অন্বেষণ করুন।

এখনই যাচাই করুন The Lion প্রাইস প্রেডিকশন!

The Lion (LION) এর টোকেনোমিক্স

The Lion (LION) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। LIONটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

The Lion (LION) কীভাবে কিনবেন

The Lion কীভাবে কিনবেন তা জানতে চাচ্ছেন? প্রক্রিয়াটি একদম সহজ এবং ঝামেলামুক্ত! আপনি আমাদের ধাপে ধাপে কীভাবে কিনবেন নির্দেশিকা অনুসরণ করে সহজেই MEXC এ The Lion কিনতে পারবেন। আমরা আপনাকে বিস্তারিত নির্দেশাবলী এবং ভিডিও টিউটোরিয়াল প্রদান করি, যা কীভাবে MEXC এ সাইন আপ করতে হয় এবং উপলব্ধ বিভিন্ন সুবিধাজনক পেমেন্ট পদ্ধতি ব্যবহার করতে হয় তা প্রদর্শন করে।

LION থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 The Lion(LION) থেকে VND
101.52327
1 The Lion(LION) থেকে AUD
A$0.00594132
1 The Lion(LION) থেকে GBP
0.00285492
1 The Lion(LION) থেকে EUR
0.0032793
1 The Lion(LION) থেকে USD
$0.003858
1 The Lion(LION) থেকে MYR
RM0.01628076
1 The Lion(LION) থেকে TRY
0.1614573
1 The Lion(LION) থেকে JPY
¥0.5787
1 The Lion(LION) থেকে ARS
ARS$5.25610062
1 The Lion(LION) থেকে RUB
0.30331596
1 The Lion(LION) থেকে INR
0.33838518
1 The Lion(LION) থেকে IDR
Rp64.29997428
1 The Lion(LION) থেকে KRW
5.47230294
1 The Lion(LION) থেকে PHP
0.22403406
1 The Lion(LION) থেকে EGP
￡E.0.18360222
1 The Lion(LION) থেকে BRL
R$0.02098752
1 The Lion(LION) থেকে CAD
C$0.0054012
1 The Lion(LION) থেকে BDT
0.46948002
1 The Lion(LION) থেকে NGN
5.64857496
1 The Lion(LION) থেকে COP
$15.0703125
1 The Lion(LION) থেকে ZAR
R.0.06682056
1 The Lion(LION) থেকে UAH
0.16084002
1 The Lion(LION) থেকে TZS
T.Sh.9.45588084
1 The Lion(LION) থেকে VES
Bs0.744594
1 The Lion(LION) থেকে CLP
$3.699822
1 The Lion(LION) থেকে PKR
Rs1.0842909
1 The Lion(LION) থেকে KZT
2.07865182
1 The Lion(LION) থেকে THB
฿0.12515352
1 The Lion(LION) থেকে TWD
NT$0.11813196
1 The Lion(LION) থেকে AED
د.إ0.01415886
1 The Lion(LION) থেকে CHF
Fr0.00304782
1 The Lion(LION) থেকে HKD
HK$0.02997666
1 The Lion(LION) থেকে AMD
֏1.4758779
1 The Lion(LION) থেকে MAD
.د.م0.03537786
1 The Lion(LION) থেকে MXN
$0.07121868
1 The Lion(LION) থেকে SAR
ريال0.0144675
1 The Lion(LION) থেকে ETB
Br0.5686692
1 The Lion(LION) থেকে KES
KSh0.49841502
1 The Lion(LION) থেকে JOD
د.أ0.002735322
1 The Lion(LION) থেকে PLN
0.01404312
1 The Lion(LION) থেকে RON
лв0.01682088
1 The Lion(LION) থেকে SEK
kr0.03653526
1 The Lion(LION) থেকে BGN
лв0.00644286
1 The Lion(LION) থেকে HUF
Ft1.29200562
1 The Lion(LION) থেকে CZK
0.08028498
1 The Lion(LION) থেকে KWD
د.ك0.001180548
1 The Lion(LION) থেকে ILS
0.01265424
1 The Lion(LION) থেকে BOB
Bs0.0266202
1 The Lion(LION) থেকে AZN
0.0065586
1 The Lion(LION) থেকে TJS
SM0.03557076
1 The Lion(LION) থেকে GEL
0.0104166
1 The Lion(LION) থেকে AOA
Kz3.53620422
1 The Lion(LION) থেকে BHD
.د.ب0.001450608
1 The Lion(LION) থেকে BMD
$0.003858
1 The Lion(LION) থেকে DKK
kr0.0246912
1 The Lion(LION) থেকে HNL
L0.10100244
1 The Lion(LION) থেকে MUR
0.1751532
1 The Lion(LION) থেকে NAD
$0.0669363
1 The Lion(LION) থেকে NOK
kr0.03892722
1 The Lion(LION) থেকে NZD
$0.00671292
1 The Lion(LION) থেকে PAB
B/.0.003858
1 The Lion(LION) থেকে PGK
K0.01616502
1 The Lion(LION) থেকে QAR
ر.ق0.01404312
1 The Lion(LION) থেকে RSD
дин.0.38745894
1 The Lion(LION) থেকে UZS
soʻm47.04877296
1 The Lion(LION) থেকে ALL
L0.3207927
1 The Lion(LION) থেকে ANG
ƒ0.00690582
1 The Lion(LION) থেকে AWG
ƒ0.0069444
1 The Lion(LION) থেকে BBD
$0.007716
1 The Lion(LION) থেকে BAM
KM0.00648144
1 The Lion(LION) থেকে BIF
Fr11.346378
1 The Lion(LION) থেকে BND
$0.00497682
1 The Lion(LION) থেকে BSD
$0.003858
1 The Lion(LION) থেকে JMD
$0.61697136
1 The Lion(LION) থেকে KHR
15.49395948
1 The Lion(LION) থেকে KMF
Fr1.635792
1 The Lion(LION) থেকে LAK
83.86956354
1 The Lion(LION) থেকে LKR
රු1.16835672
1 The Lion(LION) থেকে MDL
L0.06489156
1 The Lion(LION) থেকে MGA
Ar17.378361
1 The Lion(LION) থেকে MOP
P0.030864
1 The Lion(LION) থেকে MVR
0.0590274
1 The Lion(LION) থেকে MWK
MK6.69791238
1 The Lion(LION) থেকে MZN
MT0.24656478
1 The Lion(LION) থেকে NPR
रु0.54366936
1 The Lion(LION) থেকে PYG
27.168036
1 The Lion(LION) থেকে RWF
Fr5.582526
1 The Lion(LION) থেকে SBD
$0.03175134
1 The Lion(LION) থেকে SCR
0.05810148
1 The Lion(LION) থেকে SRD
$0.15119502
1 The Lion(LION) থেকে SVC
$0.03371892
1 The Lion(LION) থেকে SZL
L0.0669363
1 The Lion(LION) থেকে TMT
m0.01354158
1 The Lion(LION) থেকে TND
د.ت0.011261502
1 The Lion(LION) থেকে TTD
$0.02615724
1 The Lion(LION) থেকে UGX
Sh13.302384
1 The Lion(LION) থেকে XAF
Fr2.168196
1 The Lion(LION) থেকে XCD
$0.0104166
1 The Lion(LION) থেকে XOF
Fr2.168196
1 The Lion(LION) থেকে XPF
Fr0.393516
1 The Lion(LION) থেকে BWP
P0.05482218
1 The Lion(LION) থেকে BZD
$0.007716
1 The Lion(LION) থেকে CVE
$0.36623994
1 The Lion(LION) থেকে DJF
Fr0.682866
1 The Lion(LION) থেকে DOP
$0.24270678
1 The Lion(LION) থেকে DZD
د.ج0.50181006
1 The Lion(LION) থেকে FJD
$0.00875766
1 The Lion(LION) থেকে GNF
Fr33.54531
1 The Lion(LION) থেকে GTQ
Q0.0295137
1 The Lion(LION) থেকে GYD
$0.80674638
1 The Lion(LION) থেকে ISK
kr0.466818

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: The Lion সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

আজ The Lion (LION) এর মূল্য কত?
LION এর লাইভ প্রাইস USD তে 0.003858 USD, সর্বশেষ বাজার তথ্যের সাথে রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয়েছে।
বর্তমানে LION থেকে USD এর প্রাইস কত?
বর্তমান প্রাইস LION থেকে USD হল $ 0.003858। সঠিক টোকেন কনভার্সনের জন্য MEXC কনভার্টারটি দেখুন।
The Lion এর মার্কেট ক্যাপ কত?
LION এর মার্কেট ক্যাপ -- USD। মার্কেট ক্যাপ = বর্তমান প্রাইস × সার্কুলেটিং সরবরাহ। এটি টোকেনের মোট বাজার মূল্য এবং র‍্যাঙ্কিং নির্দেশ করে।
LION এর সার্কুলেটিং সরবরাহ কত?
LION এর সার্কুলেটিং সরবরাহ হল -- USD
LIONএর সর্বকালের সর্বোচ্চ (ATH) প্রাইস কত ছিল?
LION একটি ATH প্রাইস -- USD অর্জন করেছে
LION এর সর্বকালের সর্বনিম্ন (ATL) প্রাইস কত ছিল?
LION ATL প্রাইস -- USD দেখেছিল।
LION এর ট্রেডিং ভলিউম কত?
LION এর জন্য লাইভ 24-ঘন্টা ট্রেডিং ভলিউম হল $ 57.23K USD
LION এই বছর কি আরও বাড়বে?
LION বাজারের অবস্থা এবং প্রকল্পের উন্নয়নের উপর নির্ভর করে এই বছর আরও বেশি হতে পারে। আরও গভীর বিশ্লেষণের জন্য LION প্রাইস প্রেডিকশন দেখুন।
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-10-16 10:55:19 (UTC+8)

The Lion (LION) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
10-15 12:29:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$697 million liquidated across the market in the past 24 hours, over 200,000 traders liquidated
10-15 05:12:00এক্সপার্ট ইনসাইট
Powell: Current economic growth may be better than expected, a rate cut in September is reasonable
10-14 20:24:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoins Fall Across the Board, SKYAI Drops Over 40% in 24h
10-14 19:19:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Liquidations across the market rise to $624 million in the past 24 hours, over 210,000 traders liquidated
10-14 18:42:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto market pauses rally and turns bearish, total market cap drops to $3.93 trillion
10-14 18:27:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Total stablecoin market cap breaks through $310 billion to reach new high, increasing by over $80 billion this year

