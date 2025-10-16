The Lion প্রাইস(LION)
The Lion (LION) রিয়েল-টাইম প্রাইস হল $ 0.003858। গত 24 ঘন্টা ধরে, LION সর্বনিম্ন $ 0.003421 এবং সর্বোচ্চের মধ্যে ট্রেড হয়েছে $ 0.007244, যা সক্রিয় বাজার অস্থিরতা দেখায়। LION এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস হল --, যেখানে এর সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস হল --।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সের দিক থেকে, LION গত এক ঘণ্টায় -0.78% পরিবর্তিত হয়েছে, গত 24 ঘণ্টায় -18.52% এবং গত 7 দিনে +92.90% পরিবর্তিত হয়েছে। এটি আপনাকে MEXC-তে এর সর্বশেষ প্রাইস ট্রেন্ড এবং বাজারের গতিশীলতার একটি দ্রুত ওভারভিউ প্রদান করে।
The Lion এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 57.23K। LION এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে --। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো --।
The Lion এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.00087385
|-18.52%
|30 দিন
|$ +0.001858
|+92.90%
|60 দিন
|$ +0.001858
|+92.90%
|90 দিন
|$ +0.001858
|+92.90%
আজ, LION এর পরিবর্তন $ -0.00087385 (-18.52%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস $ +0.001858(+92.90%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, LION এর প্রাইস $ +0.001858 (+92.90%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস $ +0.001858 (+92.90%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি The Lion (LION) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই The Lion প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
MEXC-তে The Lion উপলব্ধ, যা আপনাকে সরাসরি আমাদের প্ল্যাটফর্মে টোকেন কেনা, হোলফ করা, ট্রান্সফার করা এবং স্টেক করার সুবিধা প্রদান করে। আপনি একজন অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন বা ক্রিপ্টোকারেন্সির জগতে একজন নবাগত, MEXC আপনার The Lion এর বিনিয়োগগুলিকে কার্যকরভাবে পরিচালনা করার জন্য একটি ইউজার-ফ্রেন্ডলি ইন্টারফেস এবং বিভিন্ন টুল সরবরাহ করে। এই টোকেন সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য, আমরা আপনাকে আমাদের ডিজিটাল অ্যাসেটের পরিচিতির পৃষ্ঠা দেখতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।
এছাড়াও, আপনি যা যা করতে পারবেন:
- আপনি কীভাবে আপনার হোল্ডিং থেকে রিওয়ার্ড পেতে পারবেন তা দেখতে LION এর স্টেকিংয়ের প্রাপ্যতা চেক করতে পারবেন।
- সাম্প্রতিক মার্কেট ট্রেন্ড এবং বিশেষজ্ঞের ইনসাইট সম্পর্কে অবগত থাকতে আমাদের ব্লগে The Lion সম্পর্কে পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণ পড়তে পারবেন।
আমাদের বিস্তৃত রিসোর্সগুলি আপনার The Lion কেনার অভিজ্ঞতা সহজ এবং জ্ঞানগর্ভপূর্ণ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যাতে আপনি আত্মবিশ্বাসের সাথে বিনিয়োগ করার জন্য প্রয়োজনীয় সব টুল এবং জ্ঞান পান তা নিশ্চিত করা যায়।
The Lion (LION) এর মূল্য আগামীকাল, আগামী সপ্তাহে বা আগামী মাসে USD এ কত হবে? 2025, 2026, 2027, 2028 — কিংবা এখন থেকে 10 বা 20 বছর পর আপনার The Lion (LION) অ্যাসেটের মূল্য কত হতে পারে? আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন টুল ব্যবহার করে The Lion এর স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী উভয় ধরণের পূর্বাভাস অন্বেষণ করুন।
এখনই যাচাই করুন The Lion প্রাইস প্রেডিকশন!
The Lion (LION) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। LIONটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
The Lion কীভাবে কিনবেন তা জানতে চাচ্ছেন? প্রক্রিয়াটি একদম সহজ এবং ঝামেলামুক্ত! আপনি আমাদের ধাপে ধাপে কীভাবে কিনবেন নির্দেশিকা অনুসরণ করে সহজেই MEXC এ The Lion কিনতে পারবেন। আমরা আপনাকে বিস্তারিত নির্দেশাবলী এবং ভিডিও টিউটোরিয়াল প্রদান করি, যা কীভাবে MEXC এ সাইন আপ করতে হয় এবং উপলব্ধ বিভিন্ন সুবিধাজনক পেমেন্ট পদ্ধতি ব্যবহার করতে হয় তা প্রদর্শন করে।
The Lion সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
