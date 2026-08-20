Lava Network (LAVA) আজকের টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস
Lava Network (LAVA) প্রাইস পরিবর্তন
|বর্তমান প্রাইস
|24ঘন্টা
|7 দিন
|30 দিন
|90 দিন
|$0.01956
|--
|+16.01%
|+21.03%
|-17.61%
Lava Network মূলধন প্রবাহ
|ইতিহাস
|নেট ইনফ্লো
|প্রাইস
|2026-08-20
|-$0.01 M
|0.02
|2026-08-19
|-$0.01 M
|0.02
|2026-08-18
|$0.00 M
|0.02
|2026-08-17
|$0.00 M
|0.02
|2026-08-16
|$0.00 M
|0.02
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ডিসক্লেইমার
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