KonnektVPN লোগো

KonnektVPN প্রাইস(KPN)

KonnektVPN (KPN) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.001972
$0.001972$0.001972
-6.71%1D
USD

KPN এর লাইভ প্রাইস ডেটা এবং তথ্য

KonnektVPN(KPN) বর্তমানে 0.001972USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ 63.39KUSD। KPN থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

KonnektVPN এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

$ 52.11K USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-6.71%
KonnektVPN এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
32.15M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ KPN থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। KPN এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

KPN এর প্রাইস পারফর্মেন্স USD

KonnektVPN এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.00014184-6.71%
30 দিন$ -0.001043-34.60%
60 দিন$ -0.001929-49.45%
90 দিন$ -0.000363-15.55%
KonnektVPN আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, KPN এর পরিবর্তন $ -0.00014184 (-6.71%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

KonnektVPN 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস $ -0.001043(-34.60%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

KonnektVPN 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, KPN এর প্রাইস $ -0.001929 (-49.45%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

KonnektVPN 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস $ -0.000363 (-15.55%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

KPN এর প্রাইস সম্পর্কিত তথ্য

KonnektVPN এর সর্বশেষ প্রাইসিং এর বিবরণ জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.001915
$ 0.001915

$ 0.0026
$ 0.0026

$ 0.078
$ 0.078

0.00%

-6.71%

-26.26%

KPN এর মার্কেট সম্পর্কিত তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 63.39K
$ 63.39K

$ 52.11K
$ 52.11K

32.15M
32.15M

KonnektVPN (KPN) কী?

KonnektVPN is a Next Generation VPN powered and driven by Ai for enhancing your digital experience.

MEXC-তে KonnektVPN উপলব্ধ, যা আপনাকে সরাসরি আমাদের প্ল্যাটফর্মে টোকেন কেনা, হোলফ করা, ট্রান্সফার করা এবং স্টেক করার সুবিধা প্রদান করে। আপনি একজন অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন বা ক্রিপ্টোকারেন্সির জগতে একজন নবাগত, MEXC আপনার KonnektVPN এর বিনিয়োগগুলিকে কার্যকরভাবে পরিচালনা করার জন্য একটি ইউজার-ফ্রেন্ডলি ইন্টারফেস এবং বিভিন্ন টুল সরবরাহ করে। এই টোকেন সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য, আমরা আপনাকে আমাদের ডিজিটাল অ্যাসেটের পরিচিতির পৃষ্ঠা দেখতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

এছাড়াও, আপনি যা যা করতে পারবেন:
- আপনি কীভাবে আপনার হোল্ডিং থেকে রিওয়ার্ড পেতে পারবেন তা দেখতে KPN এর স্টেকিংয়ের প্রাপ্যতা চেক করতে পারবেন
- সাম্প্রতিক মার্কেট ট্রেন্ড এবং বিশেষজ্ঞের ইনসাইট সম্পর্কে অবগত থাকতে আমাদের ব্লগে KonnektVPN সম্পর্কে পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণ পড়তে পারবেন।

আমাদের বিস্তৃত রিসোর্সগুলি আপনার KonnektVPN কেনার অভিজ্ঞতা সহজ এবং জ্ঞানগর্ভপূর্ণ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যাতে আপনি আত্মবিশ্বাসের সাথে বিনিয়োগ করার জন্য প্রয়োজনীয় সব টুল এবং জ্ঞান পান তা নিশ্চিত করা যায়।

KonnektVPN এর প্রাইস প্রেডিকশন

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস প্রেডিকশনে ক্রিপ্টোকারেন্সির ভবিষ্যত মান সম্পর্কে ধারণা বা অনুমান করা জড়িত। এই ফোরকাস্টগুলির লক্ষ্য হলো KonnektVPN, Bitcoin বা Ethereum এর মতো ক্রিপ্টোকারেন্সির সম্ভাব্য ভবিষ্যত মূল্য প্রেডিক্ট করা। KPN এর ভবিষ্যৎ প্রাইস কত হবে? সামনের 2026, 2027, 2028থেকে শুরু করে 2050 সাল পর্যন্ত এর মূল্য কত হবে? প্রেডিকশনের বিস্তারিত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের KonnektVPN এর প্রাইস প্রেডিকশনের পৃষ্ঠাটি দেখুন।

KonnektVPN প্রাইসের ইতিহাস

KPN এর প্রাইস ট্র্যাজেক্টরি ট্রেস করা এর অতীত পারফর্মেন্স সম্পর্কে মূল্যবান ইনসাইট প্রদান করে এবং বিনিয়োগকারীদের সময়ের সাথে এর প্রাইস প্রভাবিত হওয়ার পিছনের কারণগুলি বুঝতে সাহায্য করে। এই ঐতিহাসিক প্যাটার্নগুলো বোঝা KPN এর সম্ভাব্য ভবিষ্যত ট্র্যাজেক্টোরি মূল্যায়নের জন্য মূল্যবান তথ্য দিতে পারে। প্রাইসের ইতিহাসের বিস্তারিত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের KonnektVPN এর প্রাইসের ইতিহাসের পৃষ্ঠাটি দেখুন।

KonnektVPN (KPN) এর টোকেনোমিক্স

KonnektVPN (KPN) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। KPNটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

KonnektVPN (KPN) কীভাবে কিনবেন

KonnektVPN কীভাবে কিনবেন তা জানতে চাচ্ছেন? প্রক্রিয়াটি একদম সহজ এবং ঝামেলামুক্ত! আপনি আমাদের ধাপে ধাপে কীভাবে কিনবেন নির্দেশিকা অনুসরণ করে সহজেই MEXC এ KonnektVPN কিনতে পারবেন। আমরা আপনাকে বিস্তারিত নির্দেশাবলী এবং ভিডিও টিউটোরিয়াল প্রদান করি, যা কীভাবে MEXC এ সাইন আপ করতে হয় এবং উপলব্ধ বিভিন্ন সুবিধাজনক পেমেন্ট পদ্ধতি ব্যবহার করতে হয় তা প্রদর্শন করে।

KPN থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 KPN থেকে VND
51.89318
1 KPN থেকে AUD
A$0.00301716
1 KPN থেকে GBP
0.00145928
1 KPN থেকে EUR
0.0016762
1 KPN থেকে USD
$0.001972
1 KPN থেকে MYR
RM0.00836128
1 KPN থেকে TRY
0.08020124
1 KPN থেকে JPY
¥0.289884
1 KPN থেকে ARS
ARS$2.59471816
1 KPN থেকে RUB
0.15774028
1 KPN থেকে INR
0.17298384
1 KPN থেকে IDR
Rp31.80644716
1 KPN থেকে KRW
2.73887136
1 KPN থেকে PHP
0.111911
1 KPN থেকে EGP
￡E.0.09572088
1 KPN থেকে BRL
R$0.01070796
1 KPN থেকে CAD
C$0.00270164
1 KPN থেকে BDT
0.2394008
1 KPN থেকে NGN
3.01990108
1 KPN থেকে UAH
0.08150276
1 KPN থেকে VES
Bs0.252416
1 KPN থেকে CLP
$1.908896
1 KPN থেকে PKR
Rs0.55910144
1 KPN থেকে KZT
1.0647814
1 KPN থেকে THB
฿0.06373504
1 KPN থেকে TWD
NT$0.0589628
1 KPN থেকে AED
د.إ0.00723724
1 KPN থেকে CHF
Fr0.0015776
1 KPN থেকে HKD
HK$0.01546048
1 KPN থেকে MAD
.د.م0.01782688
1 KPN থেকে MXN
$0.03663976
1 KPN থেকে PLN
0.00717808
1 KPN থেকে RON
лв0.0085782
1 KPN থেকে SEK
kr0.01887204
1 KPN থেকে BGN
лв0.00329324
1 KPN থেকে HUF
Ft0.6695926
1 KPN থেকে CZK
0.04137256
1 KPN থেকে KWD
د.ك0.00060146
1 KPN থেকে ILS
0.00676396

KonnektVPN সম্পর্কিত রিসোর্স

KonnektVPN সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:

হোয়াইটপেপার
অফিসিয়াল KonnektVPN ওয়েবসাইট
এক্সপ্লোরার ব্লক করুন

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: KonnektVPN সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

