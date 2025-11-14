বিনিময়DEX+
Joysticklabs-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00000939 USD। JSK-এর মার্কেট ক্যাপ -- USD। JSK থেকে USD-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

JSK সম্পর্কে আরও

JSK প্রাইসের তথ্য

JSK কী

JSK অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

JSK টোকেনোমিক্স

JSK প্রাইস পূর্বাভাস

JSK ইতিহাস

JSK ক্রয়ের গাইড

JSK-টু-ফিয়াট কারেন্সি কনভার্টার

JSK স্পট

প্রি-মার্কেট

আয় করুন

এয়ারড্রপ+

খবর

Blog

শিখুন

Joysticklabs লোগো

Joysticklabs প্রাইস(JSK)

1 JSK থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00000939
$0.00000939$0.00000939
-2.18%1D
USD
Joysticklabs (JSK) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-14 21:35:49 (UTC+8)

Joysticklabs-এর আজকের প্রাইস

আজ Joysticklabs (JSK)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00000939, যা গত 24 ঘণ্টায় 2.18% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান JSK থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি JSK-এর জন্য $ 0.00000939

Joysticklabs বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- JSK। গত 24 ঘণ্টায়, JSK এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00000936 (নিম্ন) এবং $ 0.000016 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, JSK গত ঘণ্টায় -13.94% এবং গত 7 দিনে -1.27% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 14.88K-তে পৌঁছেছে।

Joysticklabs (JSK) এর মার্কেট তথ্য

--
----

$ 14.88K
$ 14.88K$ 14.88K

$ 14.09K
$ 14.09K$ 14.09K

--
----

1,500,000,000
1,500,000,000 1,500,000,000

BSC

Joysticklabs এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 14.88K। JSK এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1500000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 14.09K

Joysticklabs-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00000936
$ 0.00000936$ 0.00000936
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.000016
$ 0.000016$ 0.000016
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00000936
$ 0.00000936$ 0.00000936

$ 0.000016
$ 0.000016$ 0.000016

--
----

--
----

-13.94%

-2.18%

-1.27%

-1.27%

Joysticklabs (JSK) প্রাইসের হিস্টরি USD

Joysticklabs এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.0000002093-2.18%
30 দিন$ -0.00006442-87.28%
60 দিন$ -0.00033211-97.26%
90 দিন$ -0.36499061-100.00%
Joysticklabs আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, JSK এর পরিবর্তন $ -0.0000002093 (-2.18%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

Joysticklabs 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস $ -0.00006442(-87.28%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

Joysticklabs 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, JSK এর প্রাইস $ -0.00033211 (-97.26%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

Joysticklabs 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস $ -0.36499061 (-100.00%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

আপনি কি Joysticklabs (JSK) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?

এখনই Joysticklabs প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।

Joysticklabs এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (5 বছরে) জন্য Joysticklabs (JSK) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, JSK এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
2040 সালের (15 বছরে) জন্য Joysticklabs (JSK) প্রাইস প্রেডিকশন

2040 সালে, Joysticklabs এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

2025–2026 সালে Joysticklabs এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? JSK এর 2025–2026 সালের প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পৃষ্ঠায় যান Joysticklabs এর প্রাইস প্রেডিকশন এ ক্লিক করে।

Joysticklabs কীভাবে কিনবেন ও বিনিয়োগ করবেন

Joysticklabs দিয়ে শুরু করতে প্রস্তুত? MEXC-তে JSK কেনা দ্রুত এবং নতুনদের জন্যও সহজ। আপনি প্রথম কেনাকাটা সম্পন্ন করলেই তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেডিং শুরু করতে পারবেন। আরও জানতে, কীভাবে Joysticklabs কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ নির্দেশিকাটি দেখুন। আপনার Joysticklabs (JSK) কেনাকাটার যাত্রা শুরু করতে সাহায্য করার জন্য নীচে একটি দ্রুত 5-পদক্ষেপের ওভারভিউ দেওয়া হল।

ধাপ 1

একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং KYC সম্পূর্ণ করুন

প্রথমে, একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং MEXC-তে KYC সম্পূর্ণ করুন। আপনি MEXC এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা MEXC অ্যাপে আপনার ফোন নম্বর বা ইমেল ঠিকানা ব্যবহার করে এটি করতে পারেন।
ধাপ 2

আপনার ওয়ালেটে USDT, USDC অথবা USDE যোগ করুন

USDT, USDC এবং USDE MEXC-তে ট্রেডিং সহজতর করে। আপনি ব্যাংক ট্রান্সফার, OTC বা P2P ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে USDT, USDC এবং USDE কিনতে পারেন।
ধাপ 3

স্পট ট্রেডিং পেজে যান

MEXC ওয়েবসাইটে, উপরের বারে Spot এ ক্লিক করুন এবং আপনার পছন্দের টোকেনগুলি অনুসন্ধান করুন।
ধাপ 4

আপনার টোকেন নির্বাচন করুন

-- এরও বেশি উপলব্ধ টোকেন থাকায়, আপনি সহজেই বিটকয়েন, ইথেরিয়াম এবং ট্রেন্ডিং টোকেন কিনতে পারবেন।
ধাপ 5

আপনার ক্রয় সম্পূর্ণ করুন

আপনার স্থানীয় মুদ্রায় টোকেনের পরিমাণ বা সমতুল্য পরিমাণ লিখুন। কিনুন এ ক্লিক করুন এবং Joysticklabs তাৎক্ষণিকভাবে আপনার ওয়ালেটে জমা হয়ে যাবে।
কীভাবে Joysticklabs (JSK) কিনবেন নির্দেশিকা

Joysticklabs দিয়ে আপনি কী করতে পারেন

Joysticklabs এর মালিকানা আপনাকে শুধু কেনা এবং হোল্ডিং করার ক্ষেত্রে আরও অনেক সুযোগ খুলে দেয়। আপনি শতাধিক মার্কেটে BTC ট্রেড করতে পারেন, ফ্লেক্সিবল স্টেকিং ও সেভিংস প্রোডাক্টের মাধ্যমে প্যাসিভ রিওয়ার্ড অর্জন করতে পারেন, অথবা পেশাদার ট্রেডিং টুল ব্যবহার করে আপনার অ্যাসেট বৃদ্ধি করতে পারেন। আপনি একজন শিক্ষানবিস বা পেশাদার, অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন না কেন, MEXC আপনার ক্রিপ্টো সম্ভাবনাকে সর্বাধিক করে তোলা সহজ করে তোলে। আপনার বিটকয়েন টোকেনগুলো সর্বাধিক ব্যবহার করার জন্য নীচে চারটি সেরা উপায় দেওয়া হল

MEXC-তে অত্যন্ত কম ফি দিয়ে ট্রেডিং

MEXC থেকে Joysticklabs (JSK) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।

স্পট ট্রেডিং ফি:
--
মেকার
--
টেকার
ফিউচার ট্রেডিং ফি:
--
মেকার
--
টেকার

MEXC এর প্রতিযোগিতামূলক ট্রেডিং ফি দেখুন

তাছাড়া, আপনি MEXC-এর শূন্য ফি ফেস্টের মাধ্যমে কোনও ফি ছাড়াই নির্বাচিত স্পট টোকেন ট্রেড করতে পারবেন।

Joysticklabs (JSK) কী?

Joysticklabs is an ecosystem of gamers that are reshaping the future of gaming by bridging Web3 and traditional gaming through products that are engaging, user-friendly, and seamless.

Joysticklabs সম্পর্কিত রিসোর্স

Joysticklabs সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:

অফিসিয়াল Joysticklabs ওয়েবসাইট
এক্সপ্লোরার ব্লক করুন

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Joysticklabs সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

2030 সালে 1 Joysticklabs-এর মূল্য কত হবে?
যদি Joysticklabs বার্ষিক 5% হারে বৃদ্ধি পায়, তাহলে এর আনুমানিক মূল্য 2026 সালের মধ্যে প্রায় $--, 2030 সালের মধ্যে $--, 2035 সালের মধ্যে $-- এবং 2040 সালের মধ্যে $---তে পৌঁছাতে পারে। এই পরিসংখ্যানগুলো একটি স্থিতিশীল চক্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির দৃশ্যপট তুলে ধরে, যদিও প্রকৃত ভবিষ্যত প্রাইস মার্কেটের গ্রহণযোগ্যতা, নিয়ন্ত্রক উন্নয়ন এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। Joysticklabs-এর সম্ভাব্য প্রাইস এবং প্রত্যাশিত ROI-এর বিস্তারিত বছরভিত্তিক বিশ্লেষণের জন্য আপনি নিচের সম্পূর্ণ প্রজেকশন টেবিলটি দেখতে পারেন।
Joysticklabs (JSK) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
11-13 22:54:05ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin withdrawals continue, with a net outflow of 463.27 BTC from CEX over the past 24 hours
11-13 21:54:24ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoin ETF Candidates See Surge in 24h Trading Volume, XRP Volume Up Over 60%
11-13 16:51:43ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Plunges to 15, Market in "Extreme Fear" State
11-12 23:21:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Trading volume of meme coins on SOL and BSC chains declined today, with most maintaining narrow fluctuations within 6%
11-12 15:27:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoins Fall Across the Board, KDA Drops Over 59% in 24h
11-12 07:19:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$411 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

তাজা খবর

কেন এত মানুষ এখনও বুল রানে টাকা হারাচ্ছে?

October 6, 2025

বিটকয়েন লেয়ার 2 নেটওয়ার্কের উত্থান: ২০২৫ সালে বিটকয়েনের ভবিষ্যৎ পুনরুদ্ধারে প্রযুক্তি বোঝা

October 6, 2025

এল্টকয়েন 2025: যখন TOTAL3 নতুন উচ্চতায় পৌঁছায় কিন্তু আপনার পোর্টফোলিও সঞ্চালিত হয় না

October 5, 2025
আরও দেখুন

Joysticklabs সম্পর্কে আরও জানুন

JSK USDT (Futures ট্রেডিং)

লিভারেজ ব্যবহার করে JSK-এ লং বা শর্ট করুন। MEXC-তে JSK USDT Futures ট্রেডিং এক্সপ্লোর করুন এবং মার্কেটের ওঠানামা থেকে লাভবান হোন।

MEXC-তে Joysticklabs (JSK) মার্কেটে ট্রেড করুন

স্পট এবং ফিউচার মার্কেট এক্সপ্লোর করুন, লাইভ Joysticklabs প্রাইস ও ভলিউম দেখুন এবং সরাসরি ট্রেড করুন।

পেয়ার
প্রাইস
24 ঘণ্টায় পরিবর্তন
24 ঘণ্টার ভলিউম
JSK/USDT
$0.00000939
$0.00000939$0.00000939
-14.63%
0.00% (USDT)

