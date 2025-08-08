JEWEL (JEWEL) কী?
JEWEL Token description:
DeFi Kingdoms is a cross-chain fantasy RPG built on the DFKChain, Kaia, and Metis ecosystems. The JEWEL token is the primary token of the DeFi Kingdoms ecosystem, used for staking, gas, governance, and more!
Also, if you need an endpoint for JEWEL circulating supply, you can use:
https://supply.defikingdoms.com/jewel
or
https://supply.defikingdoms.com/jewel/circulatingsupply
JEWEL এর প্রাইস প্রেডিকশন
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস প্রেডিকশনে ক্রিপ্টোকারেন্সির ভবিষ্যত মান সম্পর্কে ধারণা বা অনুমান করা জড়িত। এই ফোরকাস্টগুলির লক্ষ্য হলো JEWEL, Bitcoin বা Ethereum এর মতো ক্রিপ্টোকারেন্সির সম্ভাব্য ভবিষ্যত মূল্য প্রেডিক্ট করা। JEWEL এর ভবিষ্যৎ প্রাইস কত হবে? সামনের 2026, 2027, 2028থেকে শুরু করে 2050 সাল পর্যন্ত এর মূল্য কত হবে? প্রেডিকশনের বিস্তারিত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের JEWEL এর প্রাইস প্রেডিকশনের পৃষ্ঠাটি দেখুন।
JEWEL প্রাইসের ইতিহাস
JEWEL এর প্রাইস ট্র্যাজেক্টরি ট্রেস করা এর অতীত পারফর্মেন্স সম্পর্কে মূল্যবান ইনসাইট প্রদান করে এবং বিনিয়োগকারীদের সময়ের সাথে এর প্রাইস প্রভাবিত হওয়ার পিছনের কারণগুলি বুঝতে সাহায্য করে। এই ঐতিহাসিক প্যাটার্নগুলো বোঝা JEWEL এর সম্ভাব্য ভবিষ্যত ট্র্যাজেক্টোরি মূল্যায়নের জন্য মূল্যবান তথ্য দিতে পারে। প্রাইসের ইতিহাসের বিস্তারিত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের JEWEL এর প্রাইসের ইতিহাসের পৃষ্ঠাটি দেখুন।
JEWEL (JEWEL) এর টোকেনোমিক্স
JEWEL (JEWEL) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। JEWELটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
JEWEL (JEWEL) কীভাবে কিনবেন
JEWEL থেকে স্থানীয় মুদ্রা
JEWEL (JEWEL) এর লাইভ প্রাইস 0.04029 USD।
JEWEL এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 4.57M USD। JEWEL এর বর্তমান সরবরাহকে এর রিয়েল-টাইম মার্কেট প্রাইস 0.04029USD দ্বারা গুণ করে এটি হিসাব করা হয়।
JEWEL (JEWEL) এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ 113.54M USD।
2025-08-09 তারিখের মধ্যে, JEWEL (JEWEL) এর সর্বোচ্চ প্রাইস 24.33 USD।
JEWEL (JEWEL) এর 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 56.07K USD। আপনি MEXC এ আরও ট্রেডযোগ্য টোকেন ডিসকভার করতে পারবেন এবং সেগুলোর 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম চেক করতে পারবেন।
