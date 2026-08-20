Hamster Kombat (HMSTR) আজকের টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস
Hamster Kombat (HMSTR) প্রাইস পরিবর্তন
|বর্তমান প্রাইস
|24ঘন্টা
|7 দিন
|30 দিন
|90 দিন
|$0.0001772
|--
|-0.90%
|+2.96%
|+16.42%
Hamster Kombat টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর
টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস মূলত প্রাইস ও সাধারণ সূচকগুলো দেখে ট্রেন্ড এবং মোমেন্টাম বোঝার চেষ্টা করে। নিচে Hamster Kombat-এর একাধিক টাইমফ্রেমের স্বয়ংক্রিয় স্ন্যাপশট আছে, যা বর্তমান টেকনিক্যাল বাইস এবং পরবর্তী চার্ট সংকেত দেখাচ্ছে। এটি একটি টেকনিক্যাল বিশ্লেষণ—নিশ্চিত পূর্বাভাস নয়, তাই অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা করুন এবং ঝুঁকি সঠিকভাবে পরিচালনা করুন।
|চলমান গড়:
|শক্তিশালী কেনার পরামর্শ
|বিক্রি করুন 2
|নিরপেক্ষ 0
|কিনুন 12
|টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর:
|বিক্রি করুন
|বিক্রি করুন 7
|নিরপেক্ষ 3
|কিনুন 2
Hamster Kombat মার্কেট সিগন্যাল
উপরের ডেটা পাবলিক মার্কেটের তথ্য থেকে সংকলিত এবং শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য। MEXC আর্থিক পরামর্শমূলক পরিষেবা প্রদান করে না। বিনিয়োগের আগে অনুগ্রহ করে একজন পেশাদারের সাথে কথা বলুন।
Hamster Kombat মূলধন প্রবাহ
|ইতিহাস
|নেট ইনফ্লো
|প্রাইস
|2026-08-20
|-$0.13 M
|0.00
|2026-08-19
|$0.00 M
|0.00
|2026-08-18
|-$0.01 M
|0.00
|2026-08-17
|$0.04 M
|0.00
|2026-08-16
|$0.10 M
|0.00
উপরের ডেটা পাবলিক মার্কেটের তথ্য থেকে সংকলিত এবং শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য। MEXC আর্থিক পরামর্শমূলক পরিষেবা প্রদান করে না। বিনিয়োগের আগে অনুগ্রহ করে একজন পেশাদারের সাথে কথা বলুন।
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ডিসক্লেইমার
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