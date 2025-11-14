বিনিময়DEX+
GameStop-এর আজকের লাইভ প্রাইস 21.03 USD। GMEON-এর মার্কেট ক্যাপ 223,629.7648058364 USD। GMEON থেকে USD-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

GameStop লোগো

GameStop প্রাইস(GMEON)

1 GMEON থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$21.03
-2.18%1D
USD
GameStop (GMEON) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-14 22:12:00 (UTC+8)

GameStop-এর আজকের প্রাইস

আজ GameStop (GMEON)-এর লাইভ প্রাইস $ 21.03, যা গত 24 ঘণ্টায় 2.18% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান GMEON থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি GMEON-এর জন্য $ 21.03

GameStop বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #2786 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 223.63K এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 10.63K GMEON। গত 24 ঘণ্টায়, GMEON এর ট্রেড হয়েছে $ 20.89 (নিম্ন) এবং $ 21.8 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 28.314705255572687 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 21.27804951557436

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, GMEON গত ঘণ্টায় -0.15% এবং গত 7 দিনে -2.55% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 75.91K-তে পৌঁছেছে।

GameStop (GMEON) এর মার্কেট তথ্য

No.2786

$ 223.63K
$ 75.91K
$ 223.63K
10.63K
10,633.84521188
ETH

GameStop এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 223.63K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 75.91K। GMEON এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 10.63K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 10633.84521188। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 223.63K

GameStop-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 20.89
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 21.8
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 20.89
$ 21.8
$ 28.314705255572687
$ 21.27804951557436
-0.15%

-2.18%

-2.55%

-2.55%

GameStop (GMEON) প্রাইসের হিস্টরি USD

GameStop এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.4687-2.18%
30 দিন$ -2.95-12.31%
60 দিন$ -4.55-17.79%
90 দিন$ +11.03+110.30%
GameStop আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, GMEON এর পরিবর্তন $ -0.4687 (-2.18%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

GameStop 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস $ -2.95(-12.31%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

GameStop 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, GMEON এর প্রাইস $ -4.55 (-17.79%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

GameStop 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস $ +11.03 (+110.30%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

আপনি কি GameStop (GMEON) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?

এখনই GameStop প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।

GameStop এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (5 বছরে) জন্য GameStop (GMEON) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, GMEON এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
2040 সালের (15 বছরে) জন্য GameStop (GMEON) প্রাইস প্রেডিকশন

2040 সালে, GameStop এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

--
--
--
--
GameStop (GMEON) কী?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

GameStop সম্পর্কিত রিসোর্স

GameStop সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:

অফিসিয়াল GameStop ওয়েবসাইট
এক্সপ্লোরার ব্লক করুন

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: GameStop সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

2030 সালে 1 GameStop-এর মূল্য কত হবে?
যদি GameStop বার্ষিক 5% হারে বৃদ্ধি পায়, তাহলে এর আনুমানিক মূল্য 2026 সালের মধ্যে প্রায় $--, 2030 সালের মধ্যে $--, 2035 সালের মধ্যে $-- এবং 2040 সালের মধ্যে $---তে পৌঁছাতে পারে। এই পরিসংখ্যানগুলো একটি স্থিতিশীল চক্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির দৃশ্যপট তুলে ধরে, যদিও প্রকৃত ভবিষ্যত প্রাইস মার্কেটের গ্রহণযোগ্যতা, নিয়ন্ত্রক উন্নয়ন এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। GameStop-এর সম্ভাব্য প্রাইস এবং প্রত্যাশিত ROI-এর বিস্তারিত বছরভিত্তিক বিশ্লেষণের জন্য আপনি নিচের সম্পূর্ণ প্রজেকশন টেবিলটি দেখতে পারেন।
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-14 22:12:00 (UTC+8)

GameStop (GMEON) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
11-13 22:54:05ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin withdrawals continue, with a net outflow of 463.27 BTC from CEX over the past 24 hours
11-13 21:54:24ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoin ETF Candidates See Surge in 24h Trading Volume, XRP Volume Up Over 60%
11-13 16:51:43ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Plunges to 15, Market in "Extreme Fear" State
11-12 23:21:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Trading volume of meme coins on SOL and BSC chains declined today, with most maintaining narrow fluctuations within 6%
11-12 15:27:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoins Fall Across the Board, KDA Drops Over 59% in 24h
11-12 07:19:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$411 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

তাজা খবর

কেন এত মানুষ এখনও বুল রানে টাকা হারাচ্ছে?

October 6, 2025

বিটকয়েন লেয়ার 2 নেটওয়ার্কের উত্থান: ২০২৫ সালে বিটকয়েনের ভবিষ্যৎ পুনরুদ্ধারে প্রযুক্তি বোঝা

October 6, 2025

এল্টকয়েন 2025: যখন TOTAL3 নতুন উচ্চতায় পৌঁছায় কিন্তু আপনার পোর্টফোলিও সঞ্চালিত হয় না

October 5, 2025
GameStop সম্পর্কে আরও জানুন

GMEON USDT (Futures ট্রেডিং)

লিভারেজ ব্যবহার করে GMEON-এ লং বা শর্ট করুন। MEXC-তে GMEON USDT Futures ট্রেডিং এক্সপ্লোর করুন এবং মার্কেটের ওঠানামা থেকে লাভবান হোন।

MEXC-তে GameStop (GMEON) মার্কেটে ট্রেড করুন

স্পট এবং ফিউচার মার্কেট এক্সপ্লোর করুন, লাইভ GameStop প্রাইস ও ভলিউম দেখুন এবং সরাসরি ট্রেড করুন।

পেয়ার
প্রাইস
24 ঘণ্টায় পরিবর্তন
24 ঘণ্টার ভলিউম
GMEON/USDT
$21.03
$21.03$21.03
-2.27%
0.00% (USDT)

$0.00000
$0.008400
$0.1015
$0.1376
$0.002148
$0.007322
$0.1376
$0.0000002226
$0.00000005656
$0.00003833
