Flex Ungovernance (FLX) এর টোকেনোমিক্স

Flex Ungovernance (FLX) সম্পর্কে প্রধান ইনসাইট আবিষ্কার করুন, যার মধ্যে রয়েছে এর টোকেন সরবরাহ, বণ্টন মডেল এবং রিয়েল-টাইম মার্কেট ডেটা।
USD

Flex Ungovernance (FLX) এর তথ্য

The RAI system will have decentralized security incentives through the Reflexer ungovernance token, FLX. The principle of “ungovernance” comes from our desire to progressively remove human control from the RAI system, thus making it socially scalable.

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট:
https://reflexer.finance/
হোয়াইটপেপার:
http://docs.reflexer.finance/
ব্লক এক্সপ্লোরার:
https://etherscan.io/token/0x6243d8cea23066d098a15582d81a598b4e8391f4

Flex Ungovernance (FLX) এর টোকেনোমিক্স এবং প্রাইস বিশ্লেষণ

Flex Ungovernance (FLX) এর মূল টোকেনোমিক্স এবং প্রাইসের ডেটা এক্সপ্লোর করুন, যার মধ্যে রয়েছে মার্কেট ক্যাপ, সরবরাহের বিবরণ, FDV এবং প্রাইস হিস্টরি। এক নজরে টোকেনের বর্তমান মূল্য এবং মার্কেট পজিশন বুঝুন।

মার্কেট ক্যাপ:
$ 528.48K
$ 528.48K$ 528.48K
মোট সরবরাহ:
$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M
সার্কুলেটিং সরবরাহ:
$ 193.80K
$ 193.80K$ 193.80K
FDV (সম্পূর্ণ মুনাফাকৃত মূল্যায়ন):
$ 2.73M
$ 2.73M$ 2.73M
সর্বকালের সর্বোচ্চ:
$ 949.59
$ 949.59$ 949.59
সর্বকালের সর্বনিম্ন:
$ 1.154160395878768
$ 1.154160395878768$ 1.154160395878768
বর্তমান প্রাইস:
$ 2.727
$ 2.727$ 2.727

Flex Ungovernance (FLX) টোকেনোমিক্স: প্রধান মেট্রিকস ব্যাখ্যা এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রসমূহ

Flex Ungovernance (FLX) এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য, স্থায়িত্ব এবং সম্ভাবনা বিশ্লেষণের জন্য এর টোকেনোমিক্স বোঝা অপরিহার্য।

মূল মেট্রিক্স এবং কীভাবে সেগুলো গণনা করা হয়:

মোট সরবরাহ:

সর্বাধিক সংখ্যক FLX টোকেন তৈরি করা হয়েছে বা তৈরি করা হবে।

সার্কুলেটিং সরবরাহ:

বর্তমানে মার্কেটে এবং জনসাধারণের হাতে থাকা টোকেনের সংখ্যা।

সর্বোচ্চ সরবরাহ:

মোট কতগুলো FLX টোকেন থাকতে পারে তার সর্বোচ্চ সীমা।

FDV (সম্পূর্ণ মুনাফাকৃত মূল্যায়ন):

বর্তমান প্রাইস × সর্বোচ্চ সরবরাহ হিসাবে হিসাব করা হয়, যা টোকেনগুলো পুরোপুরি প্রচলনে থাকলে মোট মার্কেট ক্যাপের একটি অনুমান প্রদান করে।

মুদ্রাস্ফীতির হার:

নতুন টোকেন কত দ্রুত চালু করা হচ্ছে তা প্রতিফলিত করে, যা দুষ্প্রাপ্যতা এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রাইস পরিবর্তনকে প্রভাবিত করে।

ট্রেডারদের জন্য এই মেট্রিকসগুলো কেন গুরুত্বপূর্ণ?

উচ্চ সার্কুলেটিং সরবরাহ = অধিক লিকুইডিটি।

সীমিত সর্বোচ্চ সরবরাহ + কম মুদ্রাস্ফীতি = দীর্ঘমেয়াদী প্রাইস বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

স্বচ্ছ টোকেন বিতরণ = প্রজেক্টের উপর আরও ভালো আস্থা এবং কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণের ঝুঁকি কম।

নিম্ন বর্তমান মার্কেট ক্যাপ সহ উচ্চ FDV = সম্ভাব্য অতিরিক্ত মূল্যায়নের ইঙ্গিত।

এখন যেহেতু আপনি FLX এর টোকেনোমিক্স বুঝতে পেরেছেন, FLXটোকেনের লাইভ প্রাইস এক্সপ্লোর করুন!

