First Digital USD (FDUSD) আজকের টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস
First Digital USD (FDUSD) প্রাইস পরিবর্তন
|বর্তমান প্রাইস
|24ঘন্টা
|7 দিন
|30 দিন
|90 দিন
|$0.9986
|--
|+0.06%
|+0.03%
|-0.04%
First Digital USD মূলধন প্রবাহ
|ইতিহাস
|নেট ইনফ্লো
|প্রাইস
|2026-08-20
|-$1.34 M
|1.00
|2026-08-19
|$11.56 M
|1.00
|2026-08-18
|$1.81 M
|1.00
|2026-08-17
|$0.49 M
|1.00
|2026-08-16
|$0.04 M
|1.00
উপরের ডেটা পাবলিক মার্কেটের তথ্য থেকে সংকলিত এবং শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য। MEXC আর্থিক পরামর্শমূলক পরিষেবা প্রদান করে না। বিনিয়োগের আগে অনুগ্রহ করে একজন পেশাদারের সাথে কথা বলুন।
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FDUSD USDT (Futures ট্রেডিং)
লিভারেজ ব্যবহার করে FDUSD-এ লং বা শর্ট করুন। MEXC-তে FDUSD USDT Futures ট্রেডিং এক্সপ্লোর করুন এবং মার্কেটের ওঠানামা থেকে লাভবান হোন।
MEXC-তে First Digital USD (FDUSD) মার্কেটে ট্রেড করুন
স্পট এবং ফিউচার মার্কেট এক্সপ্লোর করুন, লাইভ First Digital USD প্রাইস ও ভলিউম দেখুন এবং সরাসরি ট্রেড করুন।
ডিসক্লেইমার
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