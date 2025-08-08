Eldarune (ELDA) কী?
Eldarune is a Game Factory that builds Interoperable, medieval themed, blockchain games. Eldarune offers NFTs that can be used across multiple games. The factory is powered by the $ELDA token.
Eldarune (ELDA) এর লাইভ প্রাইস 0.000277 USD।
Eldarune এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 62.90K USD। ELDA এর বর্তমান সরবরাহকে এর রিয়েল-টাইম মার্কেট প্রাইস 0.000277USD দ্বারা গুণ করে এটি হিসাব করা হয়।
Eldarune (ELDA) এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ 227.09M USD।
2025-08-09 তারিখের মধ্যে, Eldarune (ELDA) এর সর্বোচ্চ প্রাইস 0.03 USD।
Eldarune (ELDA) এর 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 422.70 USD। আপনি MEXC এ আরও ট্রেডযোগ্য টোকেন ডিসকভার করতে পারবেন এবং সেগুলোর 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম চেক করতে পারবেন।
