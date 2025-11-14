Egg Smash প্রাইস(EGSM)
আজ Egg Smash (EGSM)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00000031, যা গত 24 ঘণ্টায় 10.71% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান EGSM থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি EGSM-এর জন্য $ 0.00000031।
Egg Smash বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- EGSM। গত 24 ঘণ্টায়, EGSM এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00000028 (নিম্ন) এবং $ 0.0000004 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, EGSM গত ঘণ্টায় -6.07% এবং গত 7 দিনে -62.66% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 871.73-তে পৌঁছেছে।
BSC
Egg Smash এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 871.73। EGSM এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 10000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 3.10K।
-6.07%
+10.71%
-62.66%
-62.66%
Egg Smash এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00000003
|+10.71%
|30 দিন
|$ -0.00000137
|-81.55%
|60 দিন
|$ -0.00000316
|-91.07%
|90 দিন
|$ -0.00099969
|-99.97%
আজ, EGSM এর পরিবর্তন $ +0.00000003 (+10.71%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস $ -0.00000137(-81.55%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, EGSM এর প্রাইস $ -0.00000316 (-91.07%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস $ -0.00099969 (-99.97%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
EGG is an interactive mini-game built on Telegram, offering users a fun and rewarding experience with blockchain integration.
Egg Smash সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
