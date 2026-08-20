Edge প্রাইস(EDGE1)
আজ Edge (EDGE1)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.06447, যা গত 24 ঘণ্টায় 1.36% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান EDGE1 থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি EDGE1-এর জন্য ৳ 0.06447।
Edge বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #782 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 16.32M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 253.11M EDGE1। গত 24 ঘণ্টায়, EDGE1 এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.06229 (নিম্ন) এবং ৳ 0.06575 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 111.561444204027567046 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 3.4026487969765738282।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, EDGE1 গত ঘণ্টায় -0.33% এবং গত 7 দিনে +3.13% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 54.52K-তে পৌঁছেছে।
No.782
25.31%
BASE
Edge এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 16.32M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 54.52K। EDGE1 এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 253.11M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 64.47M।
-0.33%
+1.36%
+3.13%
+3.13%
Edge এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +0.105715
|+1.36%
|30 দিন
|৳ -0.00615
|-8.71%
|60 দিন
|৳ +0.00223
|+3.58%
|90 দিন
|৳ -0.03027
|-31.96%
আজ, EDGE1 এর পরিবর্তন ৳ +0.105715 (+1.36%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.00615(-8.71%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, EDGE1 এর প্রাইস ৳ +0.00223 (+3.58%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.03027 (-31.96%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি Edge (EDGE1) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই Edge প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি Edge-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
2040 সালে, Edge এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
Edge দিয়ে শুরু করতে প্রস্তুত? MEXC-তে EDGE1 কেনা দ্রুত এবং নতুনদের জন্যও সহজ। আপনি প্রথম কেনাকাটা সম্পন্ন করলেই তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেডিং শুরু করতে পারবেন। আরও জানতে, কীভাবে Edge কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ নির্দেশিকাটি দেখুন। আপনার Edge (EDGE1) কেনাকাটার যাত্রা শুরু করতে সাহায্য করার জন্য নীচে একটি দ্রুত 5-পদক্ষেপের ওভারভিউ দেওয়া হল।
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MEXC থেকে Edge (EDGE1) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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|সময় (UTC+8)
|টাইপ
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