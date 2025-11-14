বিনিময়DEX+
Cycle Network-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.01872 USD। CYC-এর মার্কেট ক্যাপ 2,877,264 USD। CYC থেকে USD-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

Cycle Network লোগো

Cycle Network প্রাইস(CYC)

1 CYC থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.01872
$0.01872$0.01872
-1.98%1D
USD
Cycle Network (CYC) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-14 22:07:39 (UTC+8)

Cycle Network-এর আজকের প্রাইস

আজ Cycle Network (CYC)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.01872, যা গত 24 ঘণ্টায় 1.98% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান CYC থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি CYC-এর জন্য $ 0.01872

Cycle Network বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #1619 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.88M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 153.70M CYC। গত 24 ঘণ্টায়, CYC এর ট্রেড হয়েছে $ 0.01866 (নিম্ন) এবং $ 0.01992 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.1190066848445152 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.0190393612765077

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, CYC গত ঘণ্টায় -1.48% এবং গত 7 দিনে -13.10% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 39.45K-তে পৌঁছেছে।

Cycle Network (CYC) এর মার্কেট তথ্য

No.1619

$ 2.88M
$ 2.88M$ 2.88M

$ 39.45K
$ 39.45K$ 39.45K

$ 18.72M
$ 18.72M$ 18.72M

153.70M
153.70M 153.70M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

15.37%

BSC

Cycle Network এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 2.88M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 39.45K। CYC এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 153.70M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 18.72M

Cycle Network-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.01866
$ 0.01866$ 0.01866
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.01992
$ 0.01992$ 0.01992
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.01866
$ 0.01866$ 0.01866

$ 0.01992
$ 0.01992$ 0.01992

$ 0.1190066848445152
$ 0.1190066848445152$ 0.1190066848445152

$ 0.0190393612765077
$ 0.0190393612765077$ 0.0190393612765077

-1.48%

-1.98%

-13.10%

-13.10%

Cycle Network (CYC) প্রাইসের হিস্টরি USD

Cycle Network এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.0003781-1.98%
30 দিন$ -0.00826-30.62%
60 দিন$ -0.0429-69.63%
90 দিন$ -0.08097-81.23%
Cycle Network আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, CYC এর পরিবর্তন $ -0.0003781 (-1.98%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

Cycle Network 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস $ -0.00826(-30.62%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

Cycle Network 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, CYC এর প্রাইস $ -0.0429 (-69.63%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

Cycle Network 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস $ -0.08097 (-81.23%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

আপনি কি Cycle Network (CYC) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?

এখনই Cycle Network প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।

Cycle Network এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (5 বছরে) জন্য Cycle Network (CYC) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, CYC এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
2040 সালের (15 বছরে) জন্য Cycle Network (CYC) প্রাইস প্রেডিকশন

2040 সালে, Cycle Network এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

2025–2026 সালে Cycle Network এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? CYC এর 2025–2026 সালের প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পৃষ্ঠায় যান Cycle Network এর প্রাইস প্রেডিকশন এ ক্লিক করে।

Cycle Network কীভাবে কিনবেন ও বিনিয়োগ করবেন

Cycle Network দিয়ে শুরু করতে প্রস্তুত? MEXC-তে CYC কেনা দ্রুত এবং নতুনদের জন্যও সহজ। আপনি প্রথম কেনাকাটা সম্পন্ন করলেই তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেডিং শুরু করতে পারবেন। আরও জানতে, কীভাবে Cycle Network কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ নির্দেশিকাটি দেখুন। আপনার Cycle Network (CYC) কেনাকাটার যাত্রা শুরু করতে সাহায্য করার জন্য নীচে একটি দ্রুত 5-পদক্ষেপের ওভারভিউ দেওয়া হল।

ধাপ 1

একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং KYC সম্পূর্ণ করুন

প্রথমে, একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং MEXC-তে KYC সম্পূর্ণ করুন। আপনি MEXC এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা MEXC অ্যাপে আপনার ফোন নম্বর বা ইমেল ঠিকানা ব্যবহার করে এটি করতে পারেন।
ধাপ 2

আপনার ওয়ালেটে USDT, USDC অথবা USDE যোগ করুন

USDT, USDC এবং USDE MEXC-তে ট্রেডিং সহজতর করে। আপনি ব্যাংক ট্রান্সফার, OTC বা P2P ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে USDT, USDC এবং USDE কিনতে পারেন।
ধাপ 3

স্পট ট্রেডিং পেজে যান

MEXC ওয়েবসাইটে, উপরের বারে Spot এ ক্লিক করুন এবং আপনার পছন্দের টোকেনগুলি অনুসন্ধান করুন।
ধাপ 4

আপনার টোকেন নির্বাচন করুন

153.70M এরও বেশি উপলব্ধ টোকেন থাকায়, আপনি সহজেই বিটকয়েন, ইথেরিয়াম এবং ট্রেন্ডিং টোকেন কিনতে পারবেন।
ধাপ 5

আপনার ক্রয় সম্পূর্ণ করুন

আপনার স্থানীয় মুদ্রায় টোকেনের পরিমাণ বা সমতুল্য পরিমাণ লিখুন। কিনুন এ ক্লিক করুন এবং Cycle Network তাৎক্ষণিকভাবে আপনার ওয়ালেটে জমা হয়ে যাবে।
কীভাবে Cycle Network (CYC) কিনবেন নির্দেশিকা

Cycle Network দিয়ে আপনি কী করতে পারেন

Cycle Network (CYC) কী?

Cycle Network is building a universal all-chain settlement layer and a bridgeless liquidity network for the entire blockchain ecosystem. It is incubated by YZi Labs and invested by Vertex Ventures (Lead investor, SubFund of Temasek Holdings).

Cycle Network সম্পর্কিত রিসোর্স

Cycle Network সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:

হোয়াইটপেপার
অফিসিয়াল Cycle Network ওয়েবসাইট
এক্সপ্লোরার ব্লক করুন

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Cycle Network সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

2030 সালে 1 Cycle Network-এর মূল্য কত হবে?
যদি Cycle Network বার্ষিক 5% হারে বৃদ্ধি পায়, তাহলে এর আনুমানিক মূল্য 2026 সালের মধ্যে প্রায় $--, 2030 সালের মধ্যে $--, 2035 সালের মধ্যে $-- এবং 2040 সালের মধ্যে $---তে পৌঁছাতে পারে। এই পরিসংখ্যানগুলো একটি স্থিতিশীল চক্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির দৃশ্যপট তুলে ধরে, যদিও প্রকৃত ভবিষ্যত প্রাইস মার্কেটের গ্রহণযোগ্যতা, নিয়ন্ত্রক উন্নয়ন এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। Cycle Network-এর সম্ভাব্য প্রাইস এবং প্রত্যাশিত ROI-এর বিস্তারিত বছরভিত্তিক বিশ্লেষণের জন্য আপনি নিচের সম্পূর্ণ প্রজেকশন টেবিলটি দেখতে পারেন।
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-14 22:07:39 (UTC+8)

Cycle Network (CYC) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
11-13 22:54:05ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin withdrawals continue, with a net outflow of 463.27 BTC from CEX over the past 24 hours
11-13 21:54:24ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoin ETF Candidates See Surge in 24h Trading Volume, XRP Volume Up Over 60%
11-13 16:51:43ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Plunges to 15, Market in "Extreme Fear" State
11-12 23:21:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Trading volume of meme coins on SOL and BSC chains declined today, with most maintaining narrow fluctuations within 6%
11-12 15:27:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoins Fall Across the Board, KDA Drops Over 59% in 24h
11-12 07:19:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$411 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Cycle Network সম্পর্কে আরও জানুন

CYC USDT (Futures ট্রেডিং)

লিভারেজ ব্যবহার করে CYC-এ লং বা শর্ট করুন। MEXC-তে CYC USDT Futures ট্রেডিং এক্সপ্লোর করুন এবং মার্কেটের ওঠানামা থেকে লাভবান হোন।

MEXC-তে Cycle Network (CYC) মার্কেটে ট্রেড করুন

স্পট এবং ফিউচার মার্কেট এক্সপ্লোর করুন, লাইভ Cycle Network প্রাইস ও ভলিউম দেখুন এবং সরাসরি ট্রেড করুন।

পেয়ার
প্রাইস
24 ঘণ্টায় পরিবর্তন
24 ঘণ্টার ভলিউম
CYC/USDC
$0.01869
$0.01869$0.01869
-2.30%
0.00% (USDT)
CYC/USDT
$0.01872
$0.01872$0.01872
-1.88%
0.00% (USDT)

