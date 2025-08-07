CHEQ সম্পর্কে আরও

Cheqd লোগো

Cheqd প্রাইস(CHEQ)

Cheqd (CHEQ) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.01596
$0.01596$0.01596
+1.52%1D
USD

CHEQ এর লাইভ প্রাইস ডেটা এবং তথ্য

Cheqd(CHEQ) বর্তমানে 0.01596USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ 10.25MUSD। CHEQ থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Cheqd এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

$ 41.53K USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+1.52%
Cheqd এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
642.49M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ CHEQ থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CHEQ এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

CHEQ এর প্রাইস পারফর্মেন্স USD

Cheqd এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.000239+1.52%
30 দিন$ +0.00071+4.65%
60 দিন$ -0.0008-4.78%
90 দিন$ -0.0032-16.71%
Cheqd আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, CHEQ এর পরিবর্তন $ +0.000239 (+1.52%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

Cheqd 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস $ +0.00071(+4.65%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

Cheqd 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, CHEQ এর প্রাইস $ -0.0008 (-4.78%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

Cheqd 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস $ -0.0032 (-16.71%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

CHEQ এর প্রাইস সম্পর্কিত তথ্য

Cheqd এর সর্বশেষ প্রাইসিং এর বিবরণ জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.0153
$ 0.0153$ 0.0153

$ 0.01641
$ 0.01641$ 0.01641

$ 0.188
$ 0.188$ 0.188

-0.32%

+1.52%

+1.14%

CHEQ এর মার্কেট সম্পর্কিত তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 10.25M
$ 10.25M$ 10.25M

$ 41.53K
$ 41.53K$ 41.53K

642.49M
642.49M 642.49M

Cheqd (CHEQ) কী?

Cheqd is a privacy-preserving payment and credential network that empowers users and organisations with ownership, portability, and control over their data. Building upon Self-Sovereign Identity (SSI) and Verifiable Credentials, data can be transacted while prioritising individual privacy and market-first principles.

MEXC-তে Cheqd উপলব্ধ, যা আপনাকে সরাসরি আমাদের প্ল্যাটফর্মে টোকেন কেনা, হোলফ করা, ট্রান্সফার করা এবং স্টেক করার সুবিধা প্রদান করে।

এছাড়াও, আপনি যা যা করতে পারবেন:
- আপনি কীভাবে আপনার হোল্ডিং থেকে রিওয়ার্ড পেতে পারবেন তা দেখতে CHEQ এর স্টেকিংয়ের প্রাপ্যতা চেক করতে পারবেন
- সাম্প্রতিক মার্কেট ট্রেন্ড এবং বিশেষজ্ঞের ইনসাইট সম্পর্কে অবগত থাকতে আমাদের ব্লগে Cheqd সম্পর্কে পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণ পড়তে পারবেন।

আমাদের বিস্তৃত রিসোর্সগুলি আপনার Cheqd কেনার অভিজ্ঞতা সহজ এবং জ্ঞানগর্ভপূর্ণ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যাতে আপনি আত্মবিশ্বাসের সাথে বিনিয়োগ করার জন্য প্রয়োজনীয় সব টুল এবং জ্ঞান পান তা নিশ্চিত করা যায়।

Cheqd এর প্রাইস প্রেডিকশন

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস প্রেডিকশনে ক্রিপ্টোকারেন্সির ভবিষ্যত মান সম্পর্কে ধারণা বা অনুমান করা জড়িত। এই ফোরকাস্টগুলির লক্ষ্য হলো Cheqd, Bitcoin বা Ethereum এর মতো ক্রিপ্টোকারেন্সির সম্ভাব্য ভবিষ্যত মূল্য প্রেডিক্ট করা।

Cheqd প্রাইসের ইতিহাস

CHEQ এর প্রাইস ট্র্যাজেক্টরি ট্রেস করা এর অতীত পারফর্মেন্স সম্পর্কে মূল্যবান ইনসাইট প্রদান করে এবং বিনিয়োগকারীদের সময়ের সাথে এর প্রাইস প্রভাবিত হওয়ার পিছনের কারণগুলি বুঝতে সাহায্য করে।

Cheqd (CHEQ) এর টোকেনোমিক্স

Cheqd (CHEQ) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে।

Cheqd (CHEQ) কীভাবে কিনবেন

Cheqd কীভাবে কিনবেন তা জানতে চাচ্ছেন? প্রক্রিয়াটি একদম সহজ এবং ঝামেলামুক্ত!

CHEQ থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 CHEQ থেকে VND
419.9874
1 CHEQ থেকে AUD
A$0.0244188
1 CHEQ থেকে GBP
0.0118104
1 CHEQ থেকে EUR
0.013566
1 CHEQ থেকে USD
$0.01596
1 CHEQ থেকে MYR
RM0.0676704
1 CHEQ থেকে TRY
0.6490932
1 CHEQ থেকে JPY
¥2.34612
1 CHEQ থেকে ARS
ARS$20.9998488
1 CHEQ থেকে RUB
1.2766404
1 CHEQ থেকে INR
1.4000112
1 CHEQ থেকে IDR
Rp257.4193188
1 CHEQ থেকে KRW
22.1665248
1 CHEQ থেকে PHP
0.90573
1 CHEQ থেকে EGP
￡E.0.7746984
1 CHEQ থেকে BRL
R$0.0866628
1 CHEQ থেকে CAD
C$0.0218652
1 CHEQ থেকে BDT
1.937544
1 CHEQ থেকে NGN
24.4409844
1 CHEQ থেকে UAH
0.6596268
1 CHEQ থেকে VES
Bs2.04288
1 CHEQ থেকে CLP
$15.44928
1 CHEQ থেকে PKR
Rs4.5249792
1 CHEQ থেকে KZT
8.617602
1 CHEQ থেকে THB
฿0.5158272
1 CHEQ থেকে TWD
NT$0.477204
1 CHEQ থেকে AED
د.إ0.0585732
1 CHEQ থেকে CHF
Fr0.012768
1 CHEQ থেকে HKD
HK$0.1251264
1 CHEQ থেকে MAD
.د.م0.1442784
1 CHEQ থেকে MXN
$0.2965368
1 CHEQ থেকে PLN
0.0580944
1 CHEQ থেকে RON
лв0.069426
1 CHEQ থেকে SEK
kr0.1527372
1 CHEQ থেকে BGN
лв0.0266532
1 CHEQ থেকে HUF
Ft5.419218
1 CHEQ থেকে CZK
0.3348408
1 CHEQ থেকে KWD
د.ك0.0048678
1 CHEQ থেকে ILS
0.0547428

Cheqd সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:

হোয়াইটপেপার
অফিসিয়াল Cheqd ওয়েবসাইট
এক্সপ্লোরার ব্লক করুন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন।

