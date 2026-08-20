Capinfra প্রাইস(CAPINFRA)
আজ Capinfra (CAPINFRA)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.09498, যা গত 24 ঘণ্টায় 3.75% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান CAPINFRA থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি CAPINFRA-এর জন্য ৳ 0.09498।
Capinfra বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #3838 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 0.00 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 0.00 CAPINFRA। গত 24 ঘণ্টায়, CAPINFRA এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.09348 (নিম্ন) এবং ৳ 0.10095 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 83.218481563590996238 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 1.99413087226506085207।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, CAPINFRA গত ঘণ্টায় +0.27% এবং গত 7 দিনে +0.95% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 68.34K-তে পৌঁছেছে।
No.3838
0.00%
BSC
Capinfra এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 0.00, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 68.34K। CAPINFRA এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 0.00 এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 200000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 19.00M।
+0.27%
-3.75%
+0.95%
+0.95%
Capinfra এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ -0.4520976
|-3.75%
|30 দিন
|৳ +0.00733
|+8.36%
|60 দিন
|৳ +0.00469
|+5.19%
|90 দিন
|৳ +0.00173
|+1.85%
আজ, CAPINFRA এর পরিবর্তন ৳ -0.4520976 (-3.75%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ +0.00733(+8.36%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, CAPINFRA এর প্রাইস ৳ +0.00469 (+5.19%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ +0.00173 (+1.85%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
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এই বিশ্লেষণটি Capinfra-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
2040 সালে, Capinfra এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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MEXC থেকে Capinfra (CAPINFRA) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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$CAP is the core utility and governance token of Cap Infra, with a fixed total supply. Its value is backed by real protocol revenue (Real Yield) rather than token inflation. Key utilities include: • Governance: RWA curation, fee parameters, treasury allocation, and Launchpad approvals • Value Accrual: Protocol revenue distributed to $CAP stakers • Ecosystem Incentives: Bootstrapping liquidity and rewarding high-quality participation • Priority Access: Early and higher allocation access to high-yield and newly launched RWA products
Capinfra সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
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