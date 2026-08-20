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Capinfra-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.09498 BDT। CAPINFRA-এর মার্কেট ক্যাপ 0 BDT। CAPINFRA-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Capinfra-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.09498 BDT। CAPINFRA-এর মার্কেট ক্যাপ 0 BDT। CAPINFRA-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

CAPINFRA সম্পর্কে আরও

CAPINFRA প্রাইসের তথ্য

CAPINFRA কী

CAPINFRA হোয়াইটপেপার

CAPINFRA অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

CAPINFRA টোকেনোমিক্স

CAPINFRA প্রাইস পূর্বাভাস

CAPINFRA ইতিহাস

CAPINFRA ক্রয়ের গাইড

CAPINFRA-টু-ফিয়াট কারেন্সি কনভার্টার

CAPINFRA স্পট

প্রি-মার্কেট

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Capinfra প্রাইস(CAPINFRA)

1 CAPINFRA থেকে BDT লাইভ প্রাইস:

৳11.6038395
৳11.6038395৳11.6038395
-3.75%1D
BDT
Capinfra (CAPINFRA) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 08:32:39 (UTC+8)

Capinfra-এর আজকের প্রাইস

আজ Capinfra (CAPINFRA)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.09498, যা গত 24 ঘণ্টায় 3.75% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান CAPINFRA থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি CAPINFRA-এর জন্য ৳ 0.09498

Capinfra বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #3838 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 0.00 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 0.00 CAPINFRA। গত 24 ঘণ্টায়, CAPINFRA এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.09348 (নিম্ন) এবং ৳ 0.10095 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 83.218481563590996238 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 1.99413087226506085207

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, CAPINFRA গত ঘণ্টায় +0.27% এবং গত 7 দিনে +0.95% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 68.34K-তে পৌঁছেছে।

Capinfra (CAPINFRA) এর মার্কেট তথ্য

No.3838

৳ 0.00
৳ 0.00৳ 0.00

৳ 68.34K
৳ 68.34K৳ 68.34K

৳ 19.00M
৳ 19.00M৳ 19.00M

0.00
0.00 0.00

200,000,000
200,000,000 200,000,000

200,000,000
200,000,000 200,000,000

0.00%

BSC

Capinfra এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 0.00, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 68.34K। CAPINFRA এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 0.00 এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 200000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 19.00M

Capinfra-এর প্রাইসের ইতিহাস BDT

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
৳ 0.09348
৳ 0.09348৳ 0.09348
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
৳ 0.10095
৳ 0.10095৳ 0.10095
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

৳ 0.09348
৳ 0.09348৳ 0.09348

৳ 0.10095
৳ 0.10095৳ 0.10095

৳ 83.218481563590996238
৳ 83.218481563590996238৳ 83.218481563590996238

৳ 1.99413087226506085207
৳ 1.99413087226506085207৳ 1.99413087226506085207

+0.27%

-3.75%

+0.95%

+0.95%

Capinfra (CAPINFRA) প্রাইসের হিস্টরি BDT

Capinfra এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (BDT)পরিবর্তন (%)
আজ৳ -0.4520976-3.75%
30 দিন৳ +0.00733+8.36%
60 দিন৳ +0.00469+5.19%
90 দিন৳ +0.00173+1.85%
Capinfra আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, CAPINFRA এর পরিবর্তন ৳ -0.4520976 (-3.75%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

Capinfra 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ +0.00733(+8.36%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

Capinfra 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, CAPINFRA এর প্রাইস ৳ +0.00469 (+5.19%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

Capinfra 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ +0.00173 (+1.85%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

আপনি কি Capinfra (CAPINFRA) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?

এখনই Capinfra প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।

Capinfra-এর জন্য বিশ্লেষণ

এই বিশ্লেষণটি Capinfra-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।

কোন বিষয়গুলো Capinfra-এর প্রাইসকে প্রভাবিত করে?

ক্যাপভার্স (CAP) এর দাম বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণের উপর নির্ভর করে:

1. বাজারের মনোভাব এবং প্রকল্পের প্রতি বিনিয়োগকারীদের আস্থা
2. এক্সচেঞ্জগুলিতে ট্রেডিং ভলিউম এবং তরলতা
3. সামগ্রিক ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারের প্রবণতা এবং বিটকয়েনের সাথে সম্পর্ক
4. ডেভেলপমেন্টের অগ্রগতি এবং প্ল্যাটফর্মের আপডেট
5. অংশীদারিত্বের ঘোষণা এবং ইকোসিস্টেমের বৃদ্ধি
6. ক্যাপভার্স প্ল্যাটফর্মের মধ্যে টোকেনের গুরুত্ব এবং চাহিদা
7. ক্রিপ্টো বাজারকে প্রভাবিত করে এমন নিয়ামক সংবাদ
8. কমিউনিটির সম্পৃক্ততা এবং সোশ্যাল মিডিয়ার আলোচনা
9. সরবরাহের গতিবিধি এবং টোকেনোমিক্স কাঠামো
10. বৃহত্তর অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং ঝুঁকি গ্রহণের প্রবণতা

মানুষ কেন Capinfra-এর আজকের প্রাইস জানতে চায়?

লোকেরা বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে আজকের Capverse (CAP) দাম জানতে চায়: সচেতন ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়া, পোর্টফোলিওর পারফরম্যান্স ট্র্যাক করা, বাজারের প্রবণতা শনাক্ত করা, কেনা/বেচার অর্ডারের সময় ঠিক করা, বিনিয়োগের ফলাফল মূল্যায়ন করা এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে অস্থিরতা সম্পর্কে আপডেট থাকা।

Capinfra এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Capinfra (CAPINFRA) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, CAPINFRA এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে ৳ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Capinfra (CAPINFRA) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Capinfra এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Capinfra এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? CAPINFRA এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Capinfra প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

বাংলাদেশ-এ Capinfra কীভাবে কিনবেন ও বিনিয়োগ করবেন

Capinfra দিয়ে শুরু করতে প্রস্তুত? MEXC-তে CAPINFRA কেনা দ্রুত এবং নতুনদের জন্যও সহজ। আপনি প্রথম কেনাকাটা সম্পন্ন করলেই তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেডিং শুরু করতে পারবেন। আরও জানতে, কীভাবে Capinfra কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ নির্দেশিকাটি দেখুন। আপনার Capinfra (CAPINFRA) কেনাকাটার যাত্রা শুরু করতে সাহায্য করার জন্য নীচে একটি দ্রুত 5-পদক্ষেপের ওভারভিউ দেওয়া হল।

ধাপ 1

একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং KYC সম্পূর্ণ করুন

প্রথমে, একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং MEXC-তে KYC সম্পূর্ণ করুন। আপনি MEXC এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা MEXC অ্যাপে আপনার ফোন নম্বর বা ইমেল ঠিকানা ব্যবহার করে এটি করতে পারেন।
ধাপ 2

আপনার ওয়ালেটে USDT, USDC অথবা USDE যোগ করুন

USDT, USDC এবং USDE MEXC-তে ট্রেডিং সহজতর করে। আপনি ব্যাংক ট্রান্সফার, OTC বা P2P ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে USDT, USDC এবং USDE কিনতে পারেন।
ধাপ 3

স্পট ট্রেডিং পেজে যান

MEXC ওয়েবসাইটে, উপরের বারে Spot এ ক্লিক করুন এবং আপনার পছন্দের টোকেনগুলি অনুসন্ধান করুন।
ধাপ 4

আপনার টোকেন নির্বাচন করুন

0.00 এরও বেশি উপলব্ধ টোকেন থাকায়, আপনি সহজেই বিটকয়েন, ইথেরিয়াম এবং ট্রেন্ডিং টোকেন কিনতে পারবেন।
ধাপ 5

আপনার ক্রয় সম্পূর্ণ করুন

আপনার স্থানীয় মুদ্রায় টোকেনের পরিমাণ বা সমতুল্য পরিমাণ লিখুন। কিনুন এ ক্লিক করুন এবং Capinfra তাৎক্ষণিকভাবে আপনার ওয়ালেটে জমা হয়ে যাবে।
কীভাবে Capinfra (CAPINFRA) কিনবেন নির্দেশিকা

Capinfra দিয়ে আপনি কী করতে পারেন

Capinfra এর মালিকানা আপনাকে শুধু কেনা এবং হোল্ডিং করার ক্ষেত্রে আরও অনেক সুযোগ খুলে দেয়। আপনি শতাধিক মার্কেটে BTC ট্রেড করতে পারেন, ফ্লেক্সিবল স্টেকিং ও সেভিংস প্রোডাক্টের মাধ্যমে প্যাসিভ রিওয়ার্ড অর্জন করতে পারেন, অথবা পেশাদার ট্রেডিং টুল ব্যবহার করে আপনার অ্যাসেট বৃদ্ধি করতে পারেন। আপনি একজন শিক্ষানবিস বা পেশাদার, অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন না কেন, MEXC আপনার ক্রিপ্টো সম্ভাবনাকে সর্বাধিক করে তোলা সহজ করে তোলে। আপনার বিটকয়েন টোকেনগুলো সর্বাধিক ব্যবহার করার জন্য নীচে চারটি সেরা উপায় দেওয়া হল

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MEXC-তে অত্যন্ত কম ফি দিয়ে ট্রেডিং

MEXC থেকে Capinfra (CAPINFRA) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।

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Capinfra (CAPINFRA) কী?

$CAP is the core utility and governance token of Cap Infra, with a fixed total supply. Its value is backed by real protocol revenue (Real Yield) rather than token inflation. Key utilities include: • Governance: RWA curation, fee parameters, treasury allocation, and Launchpad approvals • Value Accrual: Protocol revenue distributed to $CAP stakers • Ecosystem Incentives: Bootstrapping liquidity and rewarding high-quality participation • Priority Access: Early and higher allocation access to high-yield and newly launched RWA products

Capinfra সম্পর্কিত রিসোর্স

Capinfra সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:

হোয়াইটপেপার
অফিসিয়াল Capinfra ওয়েবসাইট
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বিভাগ :

AI AgentsArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Capinfra সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 08:32:39 (UTC+8)

Capinfra (CAPINFRA) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Capinfra সম্পর্কে আরও জানুন

CAPINFRA USDT (Futures ট্রেডিং)

লিভারেজ ব্যবহার করে CAPINFRA-এ লং বা শর্ট করুন। MEXC-তে CAPINFRA USDT Futures ট্রেডিং এক্সপ্লোর করুন এবং মার্কেটের ওঠানামা থেকে লাভবান হোন।

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পেয়ার
প্রাইস
24 ঘণ্টায় পরিবর্তন
24 ঘণ্টার ভলিউম
CAPINFRA/USDT
৳11.5867301
৳11.5867301৳11.5867301
-3.86%
717.52K (USDT)

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ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

CAPINFRA-থেকে-BDT ক্যালকুলেটর

পরিমাণ

CAPINFRA
CAPINFRA
BDT
BDT

1 CAPINFRA = 11.6075058 BDT