The Bull প্রাইস(BULLCOIN)
আজ The Bull (BULLCOIN)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.001702, যা গত 24 ঘণ্টায় 8.81% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান BULLCOIN থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি BULLCOIN-এর জন্য ৳ 0.001702।
The Bull বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- BULLCOIN। গত 24 ঘণ্টায়, BULLCOIN এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.00149 (নিম্ন) এবং ৳ 0.001824 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, BULLCOIN গত ঘণ্টায় -0.99% এবং গত 7 দিনে -57.17% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 63.84K-তে পৌঁছেছে।
ROBINHOOD
The Bull এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 63.84K। BULLCOIN এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 1.70M।
-0.99%
+8.81%
-57.17%
-57.17%
The Bull এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +0.016861
|+8.81%
|30 দিন
|৳ +0.000202
|+13.46%
|60 দিন
|৳ +0.000202
|+13.46%
|90 দিন
|৳ +0.000202
|+13.46%
আজ, BULLCOIN এর পরিবর্তন ৳ +0.016861 (+8.81%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ +0.000202(+13.46%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, BULLCOIN এর প্রাইস ৳ +0.000202 (+13.46%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ +0.000202 (+13.46%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি The Bull (BULLCOIN) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই The Bull প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি The Bull-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
BULLCOIN মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বুলিশ, বুলিশ 60% | বিয়ারিশ 40%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|গোল্ডেন ক্রস
|K > D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম বাড়ছে, তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী।
|পিভট পয়েন্ট
|পিভট ≤ প্রাইস ≤ R1
|পিভট-R1 এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি উচ্চ অবস্থান।
|StochRSI
|20‑80
|নিরপেক্ষ অঞ্চল
|স্বাভাবিক গতিতে চলছে, কোনো চরম সংকেত নেই।
|MACD
|গোল্ডেন ক্রস
|DIF > DEA
|বুলিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|1‑2টি ক্রয়
|20‑40% বিক্রয়
|বেশিরভাগ MA নিচের দিকে নির্দেশ করছে, বিয়ারিশ অ্যালাইনমেন্ট।
|BOLL (20,2)
|মাঝারি < প্রাইস ≤ উচ্চ
|মধ্যম এবং উপরের ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|1‑2টি ক্রয়
|20‑40% বিক্রয়
|বেশিরভাগ MA নিচের দিকে নির্দেশ করছে, বিয়ারিশ অ্যালাইনমেন্ট।
BULLCOIN_USDT 4 ঘণ্টার চক্রে কেন্দ্রবিন্দু 0.002137-এর উপরে অবস্থান করছে। বর্তমান মূল্য 0.002165 হল হাব সিস্টেমের মূল এলাকায়। স্বল্পমেয়াদী গড়গুলো এবং EMA গ্রুপ বর্তমানে বাই ডায়রেকশনে অবস্থান করছে। মূল্যের গঠন কেন্দ্রবিন্দু এবং R1 প্রতিরোধ স্তরের মধ্যে অবস্থান করছে। MACD ইন্ডিকেটর গোল্ডেন ক্রস সিগন্যাল রেকর্ড করেছে। ফাস্ট ও স্লো লাইনের শক্তির দিক একই সাথে উপরের দিকে নির্দেশ করছে। RSI মাঝারি স্তরে অবস্থান করছে। KDJ এবং StochRSI এর মান কোনো চরম ওভারবোট বা ওভারসোল্ড অবস্থা প্রকাশ করেনি। Bollinger Bands খোলা অবস্থায় স্থিতিশীল রয়েছে। ওলাটিলিটি সাধারণ স্তরে বজায় আছে। বাই-সে শক্তি তুলনামূলকভাবে ভারসাম্যপূর্ণ। স্বল্পমেয়াদী ক্রয়ের চাপ সামান্য বেশি প্রবল। ইন্ডিকেটরগুলোর মধ্যে কোনো স্পষ্ট ব্যাকডিভিয়াশন পরিলক্ষিত হচ্ছে না। উপরের নিকটস্থ গুরুত্বপূর্ণ স্তর R1 0.002674। এই স্তরটি বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 23.5% দূরে অবস্থান করছে। দূরবর্তী রেফারেন্স স্তর R2 0.003050। নিচের নিকটস্থ সাপোর্ট কেন্দ্রবিন্দু 0.002137। এই স্তরটি বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 1.3% দূরে অবস্থান করছে। দ্বিতীয় স্তরের সাপোর্ট S1 0.001761। এই স্তরটি বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 18.6% দূরে অবস্থান করছে। চরম স্তরের রেফারেন্স স্তর S2 0.001224।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, The Bull এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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The Bull এর মালিকানা আপনাকে শুধু কেনা এবং হোল্ডিং করার ক্ষেত্রে আরও অনেক সুযোগ খুলে দেয়। আপনি শতাধিক মার্কেটে BTC ট্রেড করতে পারেন, ফ্লেক্সিবল স্টেকিং ও সেভিংস প্রোডাক্টের মাধ্যমে প্যাসিভ রিওয়ার্ড অর্জন করতে পারেন, অথবা পেশাদার ট্রেডিং টুল ব্যবহার করে আপনার অ্যাসেট বৃদ্ধি করতে পারেন। আপনি একজন শিক্ষানবিস বা পেশাদার, অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন না কেন, MEXC আপনার ক্রিপ্টো সম্ভাবনাকে সর্বাধিক করে তোলা সহজ করে তোলে। আপনার বিটকয়েন টোকেনগুলো সর্বাধিক ব্যবহার করার জন্য নীচে চারটি সেরা উপায় দেওয়া হল
MEXC থেকে The Bull (BULLCOIN) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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BULLCOIN is a meme coin.
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|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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|অন-চেইন ডেটা
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|02-04 11:04:00
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|02-01 01:12:00
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