BSX Protocol (BSX) কী?
"BSX is developing the fastest, simplest, and most secure perpetuals DEX on the market.
BSX runs on the Base L2, a custom Ethereum rollup built using the Optimism stack. It integrates an off-chain central limit order book for efficient trade matching with on-chain settlement via smart contracts on Ethereum L2. This design delivers a high-performance, low-latency trading experience akin to centralized exchanges while preserving the security and transparency of decentralized systems.
BSX is backed by Coinbase Ventures, Blockchain Capital, and other prominent crypto VC investors and builders, with Arthur Hayes is BSX advisor from day 1. BSX is built by ex-Coinbase, Kraken, and FalconX team."
MEXC-তে BSX Protocol উপলব্ধ
এছাড়াও, আপনি যা যা করতে পারবেন:
- আপনি কীভাবে আপনার হোল্ডিং থেকে রিওয়ার্ড পেতে পারবেন তা দেখতে BSX এর স্টেকিংয়ের প্রাপ্যতা চেক করতে পারবেন।
- সাম্প্রতিক মার্কেট ট্রেন্ড এবং বিশেষজ্ঞের ইনসাইট সম্পর্কে অবগত থাকতে আমাদের ব্লগে BSX Protocol সম্পর্কে পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণ পড়তে পারবেন।
আমাদের বিস্তৃত রিসোর্সগুলি আপনার BSX Protocol কেনার অভিজ্ঞতা সহজ এবং জ্ঞানগর্ভপূর্ণ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যাতে আপনি আত্মবিশ্বাসের সাথে বিনিয়োগ করার জন্য প্রয়োজনীয় সব টুল এবং জ্ঞান পান তা নিশ্চিত করা যায়।
BSX Protocol এর প্রাইস প্রেডিকশন
BSX Protocol এর প্রাইস প্রেডিকশন

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস প্রেডিকশনে ক্রিপ্টোকারেন্সির ভবিষ্যত মান সম্পর্কে ধারণা বা অনুমান করা জড়িত। এই ফোরকাস্টগুলির লক্ষ্য হলো BSX Protocol, Bitcoin বা Ethereum এর মতো ক্রিপ্টোকারেন্সির সম্ভাব্য ভবিষ্যত মূল্য প্রেডিক্ট করা। BSX এর ভবিষ্যৎ প্রাইস কত হবে? সামনের 2026, 2027, 2028থেকে শুরু করে 2050 সাল পর্যন্ত এর মূল্য কত হবে?
BSX Protocol প্রাইসের ইতিহাস
BSX Protocol প্রাইসের ইতিহাস

BSX এর প্রাইস ট্র্যাজেক্টরি ট্রেস করা এর অতীত পারফর্মেন্স সম্পর্কে মূল্যবান ইনসাইট প্রদান করে এবং বিনিয়োগকারীদের সময়ের সাথে এর প্রাইস প্রভাবিত হওয়ার পিছনের কারণগুলি বুঝতে সাহায্য করে। এই ঐতিহাসিক প্যাটার্নগুলো বোঝা BSX এর সম্ভাব্য ভবিষ্যত ট্র্যাজেক্টোরি মূল্যায়নের জন্য মূল্যবান তথ্য দিতে পারে।
BSX Protocol (BSX) এর টোকেনোমিক্স
BSX Protocol (BSX) এর টোকেনোমিক্স

BSX Protocol (BSX) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে।
BSX Protocol (BSX) কীভাবে কিনবেন
BSX Protocol (BSX) কীভাবে কিনবেন
BSX থেকে স্থানীয় মুদ্রা
BSX Protocol সম্পর্কিত রিসোর্স
BSX Protocol সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: BSX Protocol সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন
BSX Protocol (BSX) এর লাইভ প্রাইস 0.01152 USD।
BSX Protocol এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 2.18M USD। BSX এর বর্তমান সরবরাহকে এর রিয়েল-টাইম মার্কেট প্রাইস 0.01152USD দ্বারা গুণ করে এটি হিসাব করা হয়।
BSX Protocol (BSX) এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ 189.48M USD।
2025-08-09 তারিখের মধ্যে, BSX Protocol (BSX) এর সর্বোচ্চ প্রাইস 0.44982 USD।
BSX Protocol (BSX) এর 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 99.78K USD। আপনি MEXC এ আরও ট্রেডযোগ্য টোকেন ডিসকভার করতে পারবেন এবং সেগুলোর 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম চেক করতে পারবেন।
