Pacu Jalur প্রাইস(BOATKID)
আজ Pacu Jalur (BOATKID)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.0001115, যা গত 24 ঘণ্টায় 18.49% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান BOATKID থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি BOATKID-এর জন্য $ 0.0001115।
Pacu Jalur বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- BOATKID। গত 24 ঘণ্টায়, BOATKID এর ট্রেড হয়েছে $ 0.0001115 (নিম্ন) এবং $ 0.0001595 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, BOATKID গত ঘণ্টায় 0.00% এবং গত 7 দিনে -27.56% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 290.25-তে পৌঁছেছে।
Pacu Jalur এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 290.25। BOATKID এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 997735729। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 111.25K।
Pacu Jalur এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.000025293
|-18.49%
|30 দিন
|$ -0.0002685
|-70.66%
|60 দিন
|$ -0.0007461
|-87.00%
|90 দিন
|$ -0.0120085
|-99.09%
আজ, BOATKID এর পরিবর্তন $ -0.000025293 (-18.49%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস $ -0.0002685(-70.66%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, BOATKID এর প্রাইস $ -0.0007461 (-87.00%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস $ -0.0120085 (-99.09%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি Pacu Jalur (BOATKID) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই Pacu Jalur প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
2040 সালে, Pacu Jalur এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
Join the dance. Farm the aura. #BoatKid
Pacu Jalur সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
