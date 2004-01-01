BitMine Immersion (BMNRON) আজকের টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস
BitMine Immersion অ্যানালাইসিস পৃষ্ঠাটি BMNRON দৈনিক পারফরম্যান্স, প্রাইসের ট্রেন্ড এবং মূল প্রযুক্তিগত সূচকগুলির উপর AI-জেনারেট করা ইনসাইট প্রদান করে। এটি সম্ভাব্য মার্কেটের গতিবিধি, ট্রেডিং সুযোগ এবং উল্লেখযোগ্য প্রযুক্তিগত ধরণগুলি হাইলাইট করে। নিচের BitMine Immersion-এর অ্যানালাইসিস সম্পর্কে আরও জানুন।
BitMine Immersion (BMNRON) প্রাইস পরিবর্তন
|বর্তমান প্রাইস
|24ঘন্টা
|7 দিন
|30 দিন
|90 দিন
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BitMine Immersion মূলধন প্রবাহ
নেট ইনফ্লোBMNRONUSDT-এর প্রাইস
|ইতিহাস
|নেট ইনফ্লো
|প্রাইস
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