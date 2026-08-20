Atlético de Madrid (ATM) আজকের টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস
Atlético de Madrid (ATM) প্রাইস পরিবর্তন
|বর্তমান প্রাইস
|24ঘন্টা
|7 দিন
|30 দিন
|90 দিন
|$1.3654
|--
|-12.23%
|-49.11%
|+30.94%
Atlético de Madrid মূলধন প্রবাহ
|ইতিহাস
|নেট ইনফ্লো
|প্রাইস
|2026-08-20
|-$0.01 M
|1.36
|2026-08-19
|-$0.04 M
|1.36
|2026-08-18
|-$0.03 M
|1.39
|2026-08-17
|-$0.06 M
|1.46
|2026-08-16
|-$0.08 M
|1.51
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ডিসক্লেইমার
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