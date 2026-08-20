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Asteroid Shiba-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.0004791 BDT। ASTEROIDBSC-এর মার্কেট ক্যাপ -- BDT। ASTEROIDBSC-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Asteroid Shiba-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.0004791 BDT। ASTEROIDBSC-এর মার্কেট ক্যাপ -- BDT। ASTEROIDBSC-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

ASTEROIDBSC সম্পর্কে আরও

ASTEROIDBSC প্রাইসের তথ্য

ASTEROIDBSC কী

ASTEROIDBSC অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

ASTEROIDBSC টোকেনোমিক্স

ASTEROIDBSC প্রাইস পূর্বাভাস

ASTEROIDBSC ইতিহাস

ASTEROIDBSC ক্রয়ের গাইড

ASTEROIDBSC-টু-ফিয়াট কারেন্সি কনভার্টার

ASTEROIDBSC স্পট

ASTEROIDBSC USDT-M ফিউচার

প্রি-মার্কেট

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Asteroid Shiba প্রাইস(ASTEROIDBSC)

1 ASTEROIDBSC থেকে BDT লাইভ প্রাইস:

৳0.058575253
৳0.058575253৳0.058575253
+10.61%1D
BDT
Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 07:51:48 (UTC+8)

Asteroid Shiba-এর আজকের প্রাইস

আজ Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.0004791, যা গত 24 ঘণ্টায় 10.61% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ASTEROIDBSC থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি ASTEROIDBSC-এর জন্য ৳ 0.0004791

Asteroid Shiba বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- ASTEROIDBSC। গত 24 ঘণ্টায়, ASTEROIDBSC এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.0004332 (নিম্ন) এবং ৳ 0.0005325 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, ASTEROIDBSC গত ঘণ্টায় +1.28% এবং গত 7 দিনে -34.17% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 58.16K-তে পৌঁছেছে।

Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) এর মার্কেট তথ্য

--
----

৳ 58.16K
৳ 58.16K৳ 58.16K

৳ 479.10K
৳ 479.10K৳ 479.10K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Asteroid Shiba এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 58.16K। ASTEROIDBSC এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 479.10K

Asteroid Shiba-এর প্রাইসের ইতিহাস BDT

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
৳ 0.0004332
৳ 0.0004332৳ 0.0004332
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
৳ 0.0005325
৳ 0.0005325৳ 0.0005325
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

৳ 0.0004332
৳ 0.0004332৳ 0.0004332

৳ 0.0005325
৳ 0.0005325৳ 0.0005325

--
----

--
----

+1.28%

+10.61%

-34.17%

-34.17%

Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) প্রাইসের হিস্টরি BDT

Asteroid Shiba এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (BDT)পরিবর্তন (%)
আজ৳ +0.005618691+10.61%
30 দিন৳ -0.0010209-68.06%
60 দিন৳ -0.0010209-68.06%
90 দিন৳ -0.0010209-68.06%
Asteroid Shiba আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, ASTEROIDBSC এর পরিবর্তন ৳ +0.005618691 (+10.61%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

Asteroid Shiba 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.0010209(-68.06%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

Asteroid Shiba 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, ASTEROIDBSC এর প্রাইস ৳ -0.0010209 (-68.06%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

Asteroid Shiba 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.0010209 (-68.06%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

আপনি কি Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?

এখনই Asteroid Shiba প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।

Asteroid Shiba-এর জন্য বিশ্লেষণ

এই বিশ্লেষণটি Asteroid Shiba-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।

Asteroid Shiba-এর আজকের মার্কেট ট্রেন্ড: বুলিশ নাকি বিয়ারিশ?

ASTEROIDBSC মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 45% | বিয়ারিশ 55%;

ইন্ডিকেটর ডাইমেনশনমডেলের উপসংহারঅনুপাত/থ্রেশহোল্ডএক নজরে
KDJডেড ক্রসK < Dস্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম কমছে, তাপমাত্রা নিচে যাচ্ছে।
পিভট পয়েন্টS1 ≤ প্রাইস <পিভটS1-পিভট এর মধ্যেকেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি নিচু অবস্থান।
StochRSI< 20ওভারসোল্ড অঞ্চলস্বল্পমেয়াদে খুব দ্রুত পতন হয়েছে, রিবাউন্ডের সুযোগের দিকে নজর রাখুন।
MACDডেড ক্রসDIF < DEAবিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
EMA গ্রুপ5‑6টি ক্রয়60‑80% ক্রয়বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
BOLL (20,2)কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারিনিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যেতুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
RSI (14)নিরপেক্ষ30‑70স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
MA গ্রুপ5‑6টি ক্রয়60‑80% ক্রয়বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।

ASTEROIDBSC_USDT চার ঘণ্টার সময়কালে কেন্দ্রবিন্দু 5.33E-4 এর নিচে চলছে, বর্তমান মূল্য 5.021E-4 যা S1 সাপোর্ট লেভেল 5.01E-4 এর খুব কাছে। মূল্য কেন্দ্রবিন্দু ও S1 এর মধ্যবর্তী নিম্ন অঞ্চলে অবস্থান করছে, এবং স্বল্পমেয়াদী গঠন সংকুচিত হওয়ার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। মূল্য গড় সিস্টেম MA এবং EMA ক্রয়ের সংকেত ধরে রেখেছে, যা নীচের অংশে সমর্থন প্রদান করছে। বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে বর্তমান মূল্যে সাময়িক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এবং কোনো একতরফা ব্রেকআউটের চিহ্ন এখনও পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। MACD ইন্ডিকেটর ডাইভারজেন্স ফর্মেশন দেখাচ্ছে, যা স্বল্পমেয়াদী ঊর্ধ্বগতির শক্তি হ্রাসের ইঙ্গিত দেয়। RSI মাঝারি অঞ্চলে অবস্থান করছে, যার কারণে স্পষ্ট দিকনির্দেশনার অভাব রয়েছে। দ্রুত ও ধীর সূচকগুলো পরস্পর বিভিন্ন স্তরে অবস্থান করছে, এবং মূল্য গড়ের উত্সাহজনক সংকেত ও দোলন সূচকের প্রত্যাবর্তনের সংকেত একই সাথে দেখা যাচ্ছে। ওলাটাইলিটি তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল অবস্থায় রয়েছে, কোনো তীব্র বিস্তার বা সংকোচন দেখা যাচ্ছে না। গতিশক্তি বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রয়েছে, ক্রেতা ও বিক্রেতার শক্তি বর্তমান মূল্যের আশেপাশে পরস্পরকে সমান মাত্রায় প্রভাবিত করছে, এবং বাজার নতুন দিকনির্দেশনার অপেক্ষায় রয়েছে। নিকটস্থ গুরুত্বপূর্ণ সাপোর্ট লেভেল হল S1 5.01E-4, যা বর্তমান মূল্য থেকে মাত্র 0.2% দূরে। উপরের দিকে প্রথম প্রতিরোধ লেভেল কেন্দ্রবিন্দু 5.33E-4, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 6% দূরে। দূরবর্তী সার্বিক স্তরগুলো হল S2 সাপোর্ট 4.65E-4 এবং R1 প্রতিরোধ 5.69E-4। যদি মূল্য S1 ভেদ করে নিচের দিকে নামে, তবে আরও নিম্ন সাপোর্ট পরীক্ষা করা হবে; আর যদি কেন্দ্রবিন্দু ভেদ করে উপরের দিকে উঠে যায়, তবে ঊর্ধ্বমুখী স্থান উন্মুক্ত হবে।

এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।

Asteroid Shiba এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, ASTEROIDBSC এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে ৳ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Asteroid Shiba এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Asteroid Shiba এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? ASTEROIDBSC এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Asteroid Shiba প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

বাংলাদেশ-এ Asteroid Shiba কীভাবে কিনবেন ও বিনিয়োগ করবেন

Asteroid Shiba দিয়ে শুরু করতে প্রস্তুত? MEXC-তে ASTEROIDBSC কেনা দ্রুত এবং নতুনদের জন্যও সহজ। আপনি প্রথম কেনাকাটা সম্পন্ন করলেই তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেডিং শুরু করতে পারবেন। আরও জানতে, কীভাবে Asteroid Shiba কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ নির্দেশিকাটি দেখুন। আপনার Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) কেনাকাটার যাত্রা শুরু করতে সাহায্য করার জন্য নীচে একটি দ্রুত 5-পদক্ষেপের ওভারভিউ দেওয়া হল।

ধাপ 1

একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং KYC সম্পূর্ণ করুন

প্রথমে, একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং MEXC-তে KYC সম্পূর্ণ করুন। আপনি MEXC এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা MEXC অ্যাপে আপনার ফোন নম্বর বা ইমেল ঠিকানা ব্যবহার করে এটি করতে পারেন।
ধাপ 2

আপনার ওয়ালেটে USDT, USDC অথবা USDE যোগ করুন

USDT, USDC এবং USDE MEXC-তে ট্রেডিং সহজতর করে। আপনি ব্যাংক ট্রান্সফার, OTC বা P2P ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে USDT, USDC এবং USDE কিনতে পারেন।
ধাপ 3

স্পট ট্রেডিং পেজে যান

MEXC ওয়েবসাইটে, উপরের বারে Spot এ ক্লিক করুন এবং আপনার পছন্দের টোকেনগুলি অনুসন্ধান করুন।
ধাপ 4

আপনার টোকেন নির্বাচন করুন

-- এরও বেশি উপলব্ধ টোকেন থাকায়, আপনি সহজেই বিটকয়েন, ইথেরিয়াম এবং ট্রেন্ডিং টোকেন কিনতে পারবেন।
ধাপ 5

আপনার ক্রয় সম্পূর্ণ করুন

আপনার স্থানীয় মুদ্রায় টোকেনের পরিমাণ বা সমতুল্য পরিমাণ লিখুন। কিনুন এ ক্লিক করুন এবং Asteroid Shiba তাৎক্ষণিকভাবে আপনার ওয়ালেটে জমা হয়ে যাবে।
কীভাবে Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) কিনবেন নির্দেশিকা

Asteroid Shiba দিয়ে আপনি কী করতে পারেন

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Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) কী?

ASTEROIDBSC is a meme coin.

Asteroid Shiba সম্পর্কিত রিসোর্স

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অফিসিয়াল Asteroid Shiba ওয়েবসাইট
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মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Asteroid Shiba সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 07:51:48 (UTC+8)

Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Asteroid Shiba সম্পর্কে আরও জানুন

ASTEROIDBSC USDT (Futures ট্রেডিং)

লিভারেজ ব্যবহার করে ASTEROIDBSC-এ লং বা শর্ট করুন। MEXC-তে ASTEROIDBSC USDT Futures ট্রেডিং এক্সপ্লোর করুন এবং মার্কেটের ওঠানামা থেকে লাভবান হোন।

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পেয়ার
প্রাইস
24 ঘণ্টায় পরিবর্তন
24 ঘণ্টার ভলিউম
ASTEROIDBSC/USD1
৳0.06012732
৳0.06012732৳0.06012732
+10.58%
112.78M (USDT)
ASTEROIDBSC/USDT
৳0.059198524
৳0.059198524৳0.059198524
+9.24%
120.86M (USDT)

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ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

ASTEROIDBSC-থেকে-BDT ক্যালকুলেটর

পরিমাণ

ASTEROIDBSC
ASTEROIDBSC
BDT
BDT

1 ASTEROIDBSC = 0.058550811 BDT