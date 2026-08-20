Asteroid Shiba প্রাইস(ASTEROIDBSC)
আজ Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.0004791, যা গত 24 ঘণ্টায় 10.61% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ASTEROIDBSC থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি ASTEROIDBSC-এর জন্য ৳ 0.0004791।
Asteroid Shiba বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- ASTEROIDBSC। গত 24 ঘণ্টায়, ASTEROIDBSC এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.0004332 (নিম্ন) এবং ৳ 0.0005325 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, ASTEROIDBSC গত ঘণ্টায় +1.28% এবং গত 7 দিনে -34.17% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 58.16K-তে পৌঁছেছে।
BSC
Asteroid Shiba এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 58.16K। ASTEROIDBSC এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 479.10K।
+1.28%
+10.61%
-34.17%
-34.17%
Asteroid Shiba এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +0.005618691
|+10.61%
|30 দিন
|৳ -0.0010209
|-68.06%
|60 দিন
|৳ -0.0010209
|-68.06%
|90 দিন
|৳ -0.0010209
|-68.06%
আজ, ASTEROIDBSC এর পরিবর্তন ৳ +0.005618691 (+10.61%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.0010209(-68.06%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, ASTEROIDBSC এর প্রাইস ৳ -0.0010209 (-68.06%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.0010209 (-68.06%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
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এই বিশ্লেষণটি Asteroid Shiba-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
ASTEROIDBSC মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 45% | বিয়ারিশ 55%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|ডেড ক্রস
|K < D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম কমছে, তাপমাত্রা নিচে যাচ্ছে।
|পিভট পয়েন্ট
|S1 ≤ প্রাইস <পিভট
|S1-পিভট এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি নিচু অবস্থান।
|StochRSI
|< 20
|ওভারসোল্ড অঞ্চল
|স্বল্পমেয়াদে খুব দ্রুত পতন হয়েছে, রিবাউন্ডের সুযোগের দিকে নজর রাখুন।
|MACD
|ডেড ক্রস
|DIF < DEA
|বিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|5‑6টি ক্রয়
|60‑80% ক্রয়
|বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
|BOLL (20,2)
|কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারি
|নিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|5‑6টি ক্রয়
|60‑80% ক্রয়
|বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
ASTEROIDBSC_USDT চার ঘণ্টার সময়কালে কেন্দ্রবিন্দু 5.33E-4 এর নিচে চলছে, বর্তমান মূল্য 5.021E-4 যা S1 সাপোর্ট লেভেল 5.01E-4 এর খুব কাছে। মূল্য কেন্দ্রবিন্দু ও S1 এর মধ্যবর্তী নিম্ন অঞ্চলে অবস্থান করছে, এবং স্বল্পমেয়াদী গঠন সংকুচিত হওয়ার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। মূল্য গড় সিস্টেম MA এবং EMA ক্রয়ের সংকেত ধরে রেখেছে, যা নীচের অংশে সমর্থন প্রদান করছে। বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে বর্তমান মূল্যে সাময়িক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এবং কোনো একতরফা ব্রেকআউটের চিহ্ন এখনও পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। MACD ইন্ডিকেটর ডাইভারজেন্স ফর্মেশন দেখাচ্ছে, যা স্বল্পমেয়াদী ঊর্ধ্বগতির শক্তি হ্রাসের ইঙ্গিত দেয়। RSI মাঝারি অঞ্চলে অবস্থান করছে, যার কারণে স্পষ্ট দিকনির্দেশনার অভাব রয়েছে। দ্রুত ও ধীর সূচকগুলো পরস্পর বিভিন্ন স্তরে অবস্থান করছে, এবং মূল্য গড়ের উত্সাহজনক সংকেত ও দোলন সূচকের প্রত্যাবর্তনের সংকেত একই সাথে দেখা যাচ্ছে। ওলাটাইলিটি তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল অবস্থায় রয়েছে, কোনো তীব্র বিস্তার বা সংকোচন দেখা যাচ্ছে না। গতিশক্তি বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রয়েছে, ক্রেতা ও বিক্রেতার শক্তি বর্তমান মূল্যের আশেপাশে পরস্পরকে সমান মাত্রায় প্রভাবিত করছে, এবং বাজার নতুন দিকনির্দেশনার অপেক্ষায় রয়েছে। নিকটস্থ গুরুত্বপূর্ণ সাপোর্ট লেভেল হল S1 5.01E-4, যা বর্তমান মূল্য থেকে মাত্র 0.2% দূরে। উপরের দিকে প্রথম প্রতিরোধ লেভেল কেন্দ্রবিন্দু 5.33E-4, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 6% দূরে। দূরবর্তী সার্বিক স্তরগুলো হল S2 সাপোর্ট 4.65E-4 এবং R1 প্রতিরোধ 5.69E-4। যদি মূল্য S1 ভেদ করে নিচের দিকে নামে, তবে আরও নিম্ন সাপোর্ট পরীক্ষা করা হবে; আর যদি কেন্দ্রবিন্দু ভেদ করে উপরের দিকে উঠে যায়, তবে ঊর্ধ্বমুখী স্থান উন্মুক্ত হবে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, Asteroid Shiba এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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