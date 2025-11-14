Arbit প্রাইস(ARBT)
আজ Arbit (ARBT)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00134, যা গত 24 ঘণ্টায় 94.00% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ARBT থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি ARBT-এর জন্য $ 0.00134।
Arbit বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 134.00K এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 100.00M ARBT। গত 24 ঘণ্টায়, ARBT এর ট্রেড হয়েছে $ 0.000699 (নিম্ন) এবং $ 0.00243 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, ARBT গত ঘণ্টায় +10.74% এবং গত 7 দিনে -59.50% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 1.36M-তে পৌঁছেছে।
Arbit এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 134.00K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 1.36M। ARBT এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 100.00M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 100000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 134.00K।
Arbit এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.000658
|+94.00%
|30 দিন
|$ +0.00034
|+34.00%
|60 দিন
|$ +0.00034
|+34.00%
|90 দিন
|$ +0.00034
|+34.00%
আজ, ARBT এর পরিবর্তন $ +0.000658 (+94.00%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস $ +0.00034(+34.00%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, ARBT এর প্রাইস $ +0.00034 (+34.00%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস $ +0.00034 (+34.00%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
Arbit is a decentralized marketplace designed for the creation, trading, and deployment of intelligent, autonomous agents on-chain. It enables builders, businesses, and creators to leverage AI agents that can think, collaborate, and execute tasks across domains — from creative design to business strategy and scientific research.
Arbit সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
পরিমাণ
1 ARBT = 0.00134 USD