Cherry AI প্রাইস(AIBOT)
আজ Cherry AI (AIBOT)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.0006034, যা গত 24 ঘণ্টায় 4.82% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান AIBOT থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি AIBOT-এর জন্য $ 0.0006034।
Cherry AI বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #2990 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 133.65K এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 221.50M AIBOT। গত 24 ঘণ্টায়, AIBOT এর ট্রেড হয়েছে $ 0.0005371 (নিম্ন) এবং $ 0.0006426 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.07284724455622164 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.000549106529570219।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, AIBOT গত ঘণ্টায় -0.29% এবং গত 7 দিনে -2.13% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 61.59K-তে পৌঁছেছে।
Cherry AI এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 133.65K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 61.59K। AIBOT এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 221.50M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 603.40K।
Cherry AI এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
আজ, AIBOT এর পরিবর্তন $ -0.000030562 (-4.82%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস $ -0.0005566(-47.99%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, AIBOT এর প্রাইস $ -0.0027976 (-82.26%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস $ -0.0108666 (-94.74%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
2040 সালে, Cherry AI এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
Cherry AI is a multi-platform AI-powered trading and community management ecosystem. It features Telegram and web-based tools, including AI-enhanced sniping, copy trading, KOL tracking, trending token analytics, and community automation. The platform supports multiple chains, integrates on-chain/oracle data feeds, and delivers trading intelligence for retail traders, developers, and communities.
Cherry AI সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
