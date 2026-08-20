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MEXC AI-এর উন্নত অ্যানালাইসিস টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস এবং বিনিয়োগের সুযোগ সহ ADI-এর প্রতিদিনের আপডেট সরবরাহ করে। এখনই সর্বশেষ দৈনিক ইনসাইট পান!MEXC AI-এর উন্নত অ্যানালাইসিস টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস এবং বিনিয়োগের সুযোগ সহ ADI-এর প্রতিদিনের আপডেট সরবরাহ করে। এখনই সর্বশেষ দৈনিক ইনসাইট পান!

ADI সম্পর্কে আরও

ADI প্রাইসের তথ্য

ADI কী

ADI হোয়াইটপেপার

ADI অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

ADI টোকেনোমিক্স

ADI প্রাইস পূর্বাভাস

ADI ইতিহাস

ADI ক্রয়ের গাইড

ADI-টু-ফিয়াট কারেন্সি কনভার্টার

ADI স্পট

ADI USDT-M ফিউচার

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ADI (ADI) আজকের টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস

ADI (ADI) আজকের টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস

ADI অ্যানালাইসিস পৃষ্ঠাটি ADI দৈনিক পারফরম্যান্স, প্রাইসের ট্রেন্ড এবং মূল প্রযুক্তিগত সূচকগুলির উপর AI-জেনারেট করা ইনসাইট প্রদান করে। এটি সম্ভাব্য মার্কেটের গতিবিধি, ট্রেডিং সুযোগ এবং উল্লেখযোগ্য প্রযুক্তিগত ধরণগুলি হাইলাইট করে। নিচের ADI-এর অ্যানালাইসিস সম্পর্কে আরও জানুন।

ADI (ADI) প্রাইস পরিবর্তন

বর্তমান প্রাইস24ঘন্টা7 দিন30 দিন90 দিন
$6.8617---0.29%+1.61%+76.58%
ADI প্রাইস সম্পর্কে আরও জানুন

ADI মূলধন প্রবাহ

নেট ইনফ্লোADIUSDT-এর প্রাইস
ইতিহাসনেট ইনফ্লোপ্রাইস
2026-08-20-$0.01 M6.86
2026-08-19$0.00 M6.88
2026-08-18-$0.01 M6.86
2026-08-17-$0.01 M6.88
2026-08-16$0.00 M6.89

উপরের ডেটা পাবলিক মার্কেটের তথ্য থেকে সংকলিত এবং শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য। MEXC আর্থিক পরামর্শমূলক পরিষেবা প্রদান করে না। বিনিয়োগের আগে অনুগ্রহ করে একজন পেশাদারের সাথে কথা বলুন।

ADI সম্পর্কে আরও জানুন

MEXC-তে ADI (ADI) মার্কেটে ট্রেড করুন

স্পট এবং ফিউচার মার্কেট এক্সপ্লোর করুন, লাইভ ADI প্রাইস ও ভলিউম দেখুন এবং সরাসরি ট্রেড করুন।

পেয়ার
প্রাইস
24 ঘণ্টায় পরিবর্তন
24 ঘণ্টার ভলিউম
ADI/USDT
$6.8616
$6.8616$6.8616
-0.27%
92.73K (USDT)

ডিসক্লেইমার

এই উপাদানে প্রদত্ত তথ্য বিনিয়োগ, কর, আইনগত, আর্থিক, হিসাবরক্ষণ বা অন্য কোনো পেশাদার পরামর্শ হিসেবে বিবেচিত হবে না, এবং কোনো অ্যাসেট কেনা, বিক্রি বা হোল্ড করার সুপারিশ হিসাবেও কাজ করবে না। MEXC Learn শুধুমাত্র তথ্যবহুল উদ্দেশ্যে এই কন্টেন্টটি প্রদান করে এবং বিনিয়োগের পরামর্শ প্রদান করে না। অনুগ্রহ করে নিশ্চিত করুন যে আপনি জড়িত ঝুঁকিগুলি সম্পূর্ণরূপে বোঝেন এবং বিনিয়োগের সময় সতর্কতা অবলম্বন করেন। ব্যবহারকারীদের বিনিয়োগ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের জন্য MEXC দায়ী নয়।

ADI-থেকে-USD ক্যালকুলেটর

পরিমাণ

ADI
ADI
USD
USD

1 ADI = 6.8617 USD