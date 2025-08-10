99 Bitcoins প্রাইস (99BTC)
99 Bitcoins(99BTC) বর্তমানে 0.00002738USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.81MUSD। 99BTC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, 99 Bitcoins থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, 99 Bitcoins থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000031111 ছিল।
গত 60 দিনে, 99 Bitcoins থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000206344 ছিল।
গত 90 দিনে, 99 Bitcoins থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000018675685476009948 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+4.90%
|30 দিন
|$ +0.0000031111
|+11.36%
|60 দিন
|$ +0.0000206344
|+75.36%
|90 দিন
|$ +0.000018675685476009948
|+214.56%
99 Bitcoins এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.09%
+4.90%
+24.54%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
99 Bitcoins Heritage Platform 99 Bitcoins is a well-established educational platform that simplifies the complexities of Bitcoin and other cryptocurrencies through non-technical blogs and tutorials. Initially launched as BitcoinWithPaypal.com, the site rebranded to 99 Bitcoins and has since expanded its content to include various cryptocurrencies and tools for new and experienced users. 99 Bitcoins will be introducing a Learn-to-Earn platform featuring the $99BTC token, marking a new era in educational rewards.
|1 99BTC থেকে VND
₫0.7205047
|1 99BTC থেকে AUD
A$0.0000418914
|1 99BTC থেকে GBP
￡0.0000202612
|1 99BTC থেকে EUR
€0.000023273
|1 99BTC থেকে USD
$0.00002738
|1 99BTC থেকে MYR
RM0.0001160912
|1 99BTC থেকে TRY
₺0.0011135446
|1 99BTC থেকে JPY
¥0.00402486
|1 99BTC থেকে ARS
ARS$0.03626481
|1 99BTC থেকে RUB
₽0.0021901262
|1 99BTC থেকে INR
₹0.0024017736
|1 99BTC থেকে IDR
Rp0.4416128414
|1 99BTC থেকে KRW
₩0.0380275344
|1 99BTC থেকে PHP
₱0.001553815
|1 99BTC থেকে EGP
￡E.0.0013290252
|1 99BTC থেকে BRL
R$0.0001486734
|1 99BTC থেকে CAD
C$0.0000375106
|1 99BTC থেকে BDT
৳0.0033222892
|1 99BTC থেকে NGN
₦0.0419294582
|1 99BTC থেকে UAH
₴0.0011310678
|1 99BTC থেকে VES
Bs0.00350464
|1 99BTC থেকে CLP
$0.02644908
|1 99BTC থেকে PKR
Rs0.0077583968
|1 99BTC থেকে KZT
₸0.0147758908
|1 99BTC থেকে THB
฿0.0008849216
|1 99BTC থেকে TWD
NT$0.000818662
|1 99BTC থেকে AED
د.إ0.0001004846
|1 99BTC থেকে CHF
Fr0.000021904
|1 99BTC থেকে HKD
HK$0.0002146592
|1 99BTC থেকে MAD
.د.م0.0002475152
|1 99BTC থেকে MXN
$0.0005084466
|1 99BTC থেকে PLN
zł0.0000996632
|1 99BTC থেকে RON
лв0.000119103
|1 99BTC থেকে SEK
kr0.0002620266
|1 99BTC থেকে BGN
лв0.0000457246
|1 99BTC থেকে HUF
Ft0.0092905816
|1 99BTC থেকে CZK
Kč0.0005744324
|1 99BTC থেকে KWD
د.ك0.0000083509
|1 99BTC থেকে ILS
₪0.0000939134