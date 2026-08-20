777FuckIlluminatiWorldwid প্রাইস (FIW)
আজ 777FuckIlluminatiWorldwid (FIW)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 10.52% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান FIW থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি FIW-এর জন্য $ 0।
777FuckIlluminatiWorldwid বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 87,003 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 988.67M FIW। গত 24 ঘণ্টায়, FIW এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.00389975 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, FIW গত ঘণ্টায় -1.13% এবং গত 7 দিনে +10.54% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।
777FuckIlluminatiWorldwid এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 87.00K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। FIW এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 988.67M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 988665962.451419। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 87.00K।
-1.13%
+10.52%
+10.54%
+10.54%
আজকে, 777FuckIlluminatiWorldwid থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, 777FuckIlluminatiWorldwid থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, 777FuckIlluminatiWorldwid থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, 777FuckIlluminatiWorldwid থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+10.52%
|30 দিন
|$ 0
|-20.06%
|60 দিন
|$ 0
|+151.83%
|90 দিন
|$ 0
|--
2040 সালে, 777FuckIlluminatiWorldwid এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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777FuckIlluminatiWorldwid কোন ব্লকচেইন নেটওয়ার্কে চলে?
777FuckIlluminatiWorldwid -- নেটওয়ার্কে চলে, যা নির্ধারণ করে লেনদেনগুলো কিভাবে প্রক্রিয়াভুক্ত হয়, নিশ্চিতকরণের গতি এবং সামগ্রিক নিরাপত্তা। এই চেইন ওয়ালেট, dApp এবং স্মার্ট কন্ট্রাক্ট স্ট্যান্ডার্ডের সাথে সামঞ্জস্যতাও নির্ধারণ করে।
FIW-এর বর্তমান দাম কত?
টোকেনটির দাম Tk, যা গত ২৪ ঘন্টায় 10.51% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। দামের আপডেটগুলো সামগ্রিকভাবে বিশ্বের প্রধান এক্সচেঞ্জগুলো থেকে রিয়েল-টাইমে সংগৃহীত হয়।
777FuckIlluminatiWorldwid কোন ক্যাটাগরিতে পড়ে?
777FuckIlluminatiWorldwid Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme ক্যাটাগরিতে পড়ে। এই শ্রেণীবিন্যাস বিনিয়োগকারীদের অনুরূপ সেক্টরের সাথে FIW-এর তুলনা করতে সাহায্য করে, যেমন DeFi, meme, Layer-1, Layer-2 বা AI টোকেন।
777FuckIlluminatiWorldwid-এর বাজার মূলধন কত?
এর বাজার মূলধন Tk10701900.98221346172000, যা এই অ্যাসেটকে #5467 র্যাঙ্কে রাখে। বাজার মূলধন আকার, গ্রহণযোগ্যতা এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থার একটি ব্যাপক পরিমাপ দেয়।
FIW-এর বর্তমানে কত পরিমাণ সার্কুলেট করছে?
বাজারে 988665962.451419 টোকেন সার্কুলেট করছে। এই পরিমাণ সরাসরি সরবরাহ-চাহিদার ভারসাম্য, দাম নির্ধারণ এবং মুদ্রাস্ফীতির প্রত্যাশাকে প্রভাবিত করে।
777FuckIlluminatiWorldwid-এর আজকের ট্রেডিং কতটা সক্রিয়?
গত একদিনে, FIW Tk-- ট্রেডিং ভলিউম তৈরি করেছে। শক্তিশালী ভলিউম প্রায়শই বাজারে বৃদ্ধি পাওয়া আগ্রহ বা সাম্প্রতিক খবরের প্রতিক্রিয়া নির্দেশ করে।
আজকের দাম সাম্প্রতিক সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্নের সাথে কীভাবে তুলনা করা যায়?
গত ২৪ ঘন্টায়, 777FuckIlluminatiWorldwid Tk এবং Tk মধ্যে ওঠানাম করেছে, যা ট্রেডারদের স্বল্পমেয়াদী অস্থিরতা এবং সম্ভাব্য ব্রেকআউট জোন সম্পর্কে ধারণা দেয়।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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